ASUS Zenbook Pro Duo OLED UX8402 İncelemesi

Sahip olduğu OLED panel, güçlü donanım bileşenleri ve ikinci ekranıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Zenbook Pro 14 Duo OLED neler sunuyor? Zenbook Pro 14 Duo OLED incelemesi ile kullanıcıların merak ettiği birçok soruyu detaylı bir şekilde yanıtlayacağız.

Asus GFK ve NPD perakende verilerini birleştirerek 2021 Q4 - 2022 Q1'de dünya genelinde en fazla OLED notebook satan marka oldu. IFA 2022 ödülüne sahip olan Asus ayrıca 2022 yılının şubat ayında dünya çapında Nvidia Studio ve Creator tarafında da en çok satan notebook markası olmayı başardı.

Bu zamana kadar çeşitli başarıların altına imza atan şirket, ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 isimli yeni bir dizüstü bilgisayar modeli üretti. Peki, yeni notebook modeli neler sunuyor?

Zenbook Pro 14 Duo OLED İncelemesi

14,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Zenbook Pro 14 Duo OLED, bu ekran üzerinde kullanıcılara 2.8K çözünürlük, 500 nit parlaklık ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan bilgisayarda çift ekran bulunuyor.

12,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ikinci ekran, tıpkı diğer ekran gibi 2.8K çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. OLED panelin yer aldığı ikinci ekran dokunmatik bir yüzeye sahip. Bilgisayarda ayrıca kalem desteği de yer alıyor.

Bilgisayarda iki farklı ekranın yer alması, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. ScreenPad Plus olarak isimlendirilen ikinci ekran sayesinde aynı anda birden fazla uygulama penceresini kontrol edebilir ve hatta tek bir dokunuş ile birkaç programı başlatabilirsiniz.

Adobe programlarının araç çubuklarını ikinci ekrana ekleyebilir ve düzenleme işlemini üst kısımda bulunan ekran üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İkinci ekranı ayrıca üçe bölebilme imkânına sahipsiniz. Örneğin ScreenPad Plus'ta medya oynatıcısını, fotoğrafı ve klasörü görüntüleyebilirsiniz. ScreenXpert yazılımı sayesinde çeşitli kısayollar da ekleyebilirsiniz.

İki ekran arasında kolay geçişler ve düzenlemeler, özellikle grafik tasarımcılar, fotoğrafçılar, programcılar, video düzenleyiciler, müzisyenler ve oyun yayıncıları için oldukça kullanışlıdır. Dokunmatik yüzeye sahip olan ekranın parmak izi tutmaması da deneyimi üst seviyeye taşıyan faktörler arasında yer alıyor.

Bilgisayarın bir diğer avantajı ise OLED panele sahip olmasıdır. OLED teknolojisinde her bir piksel tek tek kontrol edilebiliyorken LED teknolojisinde ise pikseller hep beraber yanıp söner. Bu durum, LED'in hiçbir zaman gerçek siyahı gösterememesine neden olur.

OLED teknolojisinin daha parlak ve canlı renkler sunması, gözlere yüzde 70 oranında daha az zarar vermesi, %100 DCI-P3 renk gamı desteği gibi önemli avantajları da mevcut. Böylelikle üst düzey ekran deneyimi elde edilebiliyor.

Gücünü 12. nesil Intel Core i9-12900H işlemcisinden alan bilgisayarda Nvidia GeForce RTX 3050 Ti ekran kartı bulunuyor. 32 GB RAM'in yer aldığı PC'nin depolama tarafında 2 TB PCIe® 4.0 x4 SSD yer alıyor. Bu donanım bileşenleri, kullanıcıların üst düzey performans elde edebilmesine imkân tanıyor.

ASUS IceCool Plus soğutma sistemi, üst düzey performans elde edilirken bilgisayarın serin kalmasını sağlıyor. Zenbook Pro 14 Duo OLED'de %100 DCI-PC ve %133 sRGB renk desteği mevcut. DCI-PC profesyonellerin kullandığı renk gamı, sRGB'nin ise dijital içerik üreticilerinin global renk standardı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Cihaz aktarım hızları konusunda da oldukça başarılı olan laptopta ayrıca çok hızlı bir tepki süresi bulunuyor. 0.2 ms tepki süresi, özellikle video oyunlarında akıcı bir deneyimin elde edilmesini mümkün hâle getiriyor.

Dizüstü bilgisayar modelindeki kamerada görüntü optimizasyonu yer alıyor. Görüntü kalitesini iyileştiren kamera, harici bir kameraya gerek bırakmıyor. AI tabanlı gürültü engelleme desteği sayesinde görüntü görüşmelerde arka plandaki gereksiz seslerin karşı tarafa iletilmesi engelleniyor. Bu sayede kaliteli bir iletişim kurulabiliyor.

Editörün Yorumu

Asus tarafından üretilen laptop, sahip olduğu iki farklı ekran ile verimliliği üst seviyeye taşıyor. İkinci ekran, çoğu işlemin çok pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyor. RTX 3050 Ti gibi güçlü donanım bileşenleri ise yüksek performans elde edilebilmesini sağlıyor.

Zenbook Pro 14 Duo OLED fotoğrafçılık, video düzenleme, oyun yayıncılığı ve programcılık gibi işler ile uğraşan kişilerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Söz konusu PC ayrıca ofis ortamı yerine uzaktan çalışan insanlar için de harika bir üründür.

Eğer yeni bir dizüstü bilgisayar modeli satın almak istiyorsanız Zenbook Pro 14 Duo OLED'i mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.

Zenbook Pro 14 Duo OLED Özellikleri

Ekran: 14,5 inç, 2.8K çözünürlük, 120Hz, OLED

İkinci Ekran: 12,7 inç, 2.8K çözünürlük, 120Hz, OLED

RAM: 32 GB

İşlemci: 12. nesil Intel Core i9-12900H

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti

Depolama Alanı: 2 TB PCIe® 4.0 x4 SSD

Ağırlık: 1.7 kg

Kalınlık: 17,9 mm

Zenbook Pro 14 Duo OLED Fiyatı

68.998 TL

68 bin 998 TL fiyat etiketine sahip olan Zenbook Pro 14 Duo OLED'i satış sayfası üzerinden satın alabilirsiniz.