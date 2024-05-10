Online Oyunlarda Neden Şifre Yöneticisi Kullanılmalıdır?

Online oyunlar, ister ücretli ister free-to-play (oynaması ücretsiz) olsun, büyük bir çoğunlukla hesap oluşturmanızı gerektirir. Hesap oluştururken hesabınıza başkalarının girmesini engelleyecek bir şifre belirlemeniz de istenir.

Bu aşamada belirlenecek olan şifre büyük öneme sahiptir. Hesabınıza başkalarının erişmesini istemiyorsanız, oyunda elde ettiğiniz değerli eşyaları kaybetmemek istiyorsanız şifrenizi iyi seçmeli ve yönetmelisiniz.

Neyse ki güçlü bir şifre seçmenize ve şifrenizi daha iyi bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak Keeper gibi bir şifre yöneticisi kullanabilirsiniz.

Şifre Yöneticisi Nedir?

Şifre yöneticisi, kullanıcıların video oyunları, sosyal medya uygulamaları, online alışveriş siteleri, web tabanlı hizmetler için şifre oluşturma, saklama ve yönetmeyi sağlayan bir araçtır.

İnternet teknolojilerinin yeni ortaya çıktığı, evlerde internet kullanım oranının artmaya başladığı yıllarda muhtemelen herkesin en fazla bir elin parmağını geçmeyecek kadar şifresi vardı ancak bugünlerde işler bayağı bir değişti.

Güvende kalmak isteniyorsa artık sadece birkaç şifre ile sınırlı kalmak yeterli olmuyor. Her hesap için farklı bir şifre kullanmak ve kullanılan bu şifreleri belirli aralıklarla değiştirmek, güvende kalmak için büyük rol oynuyor.

Bilindiği üzere güçlü bir şifre oluşturmak artık büyük ve küçük harf, sayı ve sembol kombinasyonlarını kullanmaktan geçiyor. Peki, her hesap için güçlü ve farklı bir şifre kullanmak ve bunları hatırlamak ne kadar mümkün olabilir?

Onlarca hesabınızın olduğunu düşünün. O kadar çok ve karmaşık şifreyi hatırlamanın ve kontrol etmenin imkânsız olduğunu dile getirebilirsiniz ama bu şekilde bir söylemde bulunmak, henüz bir şifre yöneticisi kullanmadığınızı gösterir. Öyleyse belki de sizi bir parola yöneticisi kullanmaya başlatacak avantajlara göz atmak isteyebilirsiniz.

Şifre Yöneticisi Kullanmanın Avantajları Neler?

Güvenli, güçlü ve tahmin edilmesi imkânsız şifreleri otomatik olarak oluşturur.

Her hesap için benzersiz şifre kullanmanızı sağladığı için hesaplarınızdan biri çalınsa dahi -ki bu şifre yöneticisinin oluşturduğu karmaşık şifre sayesinde neredeyse imkânsız- diğer hesaplarınıza erişim elde edilemez.

Şifreleri ezberleme gereksinimini ortadan kaldırır. Sadece parolalarınızı içeren ana kasanın şifresini hatırlamanız yeterlidir.

Zamandan tasarruf ettirir. Hesaplara olabileceğinden çok daha kısa sürede erişmenize olanak tanır.

Online Oyunlarda Neden Şifre Yöneticisi Kullanmak Gerekiyor?

Online oyunlar, çevrim içi olarak diğer insanlarla aynı anda oynanabilen oyunlardır. Bu video oyunlarında büyük bir çoğunlukla oynamaya başlamaları için oyunculardan hesap oluşturmaları istenir.

Oyunu oynaması ister ücretsiz ister ücretli olsun, gerçek para kullanılarak oyun içinde yapılan çeşitli satın alımlarla birçok değerli eşya elde edilebilir. Bu satın alımların oranı özellikle MOBA, MMORPG ve rekabetçi FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunlarında sunulan kostümler, silahlar ve silah kaplamaları sayesinde daha da artıyor.

Bir hesabı değerli kılan unsur ise oyun içinde yapılan bu satın alımlarla elde edilen özel silahlar, kostümler, silah kaplamaları ve benzerleridir. Bunların sayısının epey fazla olması, sadece belirli bir dönemde satışa sunulan nadir bulunan ögeleri içermesi de hesabın değerini oldukça arttırıyor.

Bir hesap ne kadar değerli olursa kötü niyetli kişilerin de dikkatini o kadar çok çekiyor ve o kişi, hesabı kendine ele geçireceği yeni bir hedef olarak belirliyor.

Hesap oluştururken doğum tarihi ya da tutulan bir takımın kuruluş tarihi gibi sizinle ilgili ya da sizin için özel tarih bilgilerini, başkası tarafından tahmin edilebilecek anlamlı bir kelime veya sayı kullanmak, hesabınızı ve hesabınızda mevcut o değerli eşyaların tamamını kaybetmenize neden olabilir.

Şifre yöneticisi kullanmak ise size tamamen benzersiz, karmaşık, tahmin edilmesi mümkün olmayan şifreler oluşturma imkânı tanır. Her online oyun için farklı bir şifre oluşturabilirsiniz ve bu şifrelerin hiçbirini hatırlamakla uğraşmak zorunda da kalmazsınız.

Hangi Şifre Yöneticisi Kullanılmalıdır?

Şifre yöneticisi kullanmanın faydalarını artık biliyorsunuz ve bunlardan etkilenerek bir parola yöneticisi kullanmaya karar verdiniz. Peki, şifre yöneticisi olarak hangi aracı kullanmak daha doğru olacaktır?

Parola yöneticileri arasında gerek sunduğu özellikler gerek kullanıcı memnuniyeti bakımından Keeper Security en çok öne çıkan seçeneklerden biridir. Güvende kalmanız için geliştirilen parola yöneticisi, alternatiflerinin içinden en iyisi olmak için birçok özellik sunar.

Şifreleri ve dosyaları sorunsuz bir şekilde paylaşmanıza olanak tanır, kullanıcı adlarını ve parolaları otomatik olarak doldurmanızı sağlar, güçlü ve benzersiz şifreler oluşturur, 2FA kodları oluşturup saklamanıza imkân tanır ve geçiş anahtarını birden fazla cihazda yönetmenize izin verir.

Keeper, oyun hesabınızın hacklenmesini engeller. Değerli eşyalarınıza sahip olmaya devam etmenize olanak tanır. Her oyun hesabı için farklı bir şifre kullanarak güvende kalmanızı sağlarken şifreleri hatırlamakla da zaman kaybetmenizin önüne geçer.

Keeper Security'nin parola yöneticisi ile yeni ve güçlü şifreler oluşturun, kullanıcı adlarını ve şifreleri şifre kasasına kaydedin, dilediğiniz zaman dilediğiniz hesabın şifresine hızlıca erişin.

Keeper Şifre Yöneticisinin Özellikleri Neler?

Güçlü, benzersiz şifreler oluşturur. Tek bir butona basarak karmaşık şifreler oluşturabilir ve bunu şifre kasasına kaydedebilirsiniz.

Birden fazla uygulama ile uğraşmanıza gerek kalmadan hesapların her biri için 2FA (iki faktörlü kimlik doğrulaması) kodları oluşturabilir ve saklayabilirsiniz.

Hangi işletim sistemini kullandığınız fark etmeksizin herhangi bir cihazdan geçiş anahtarlarına erişebilirsiniz.

Kullanıcı adlarını ve şifreleri yazmakla uğraşmak zorunda kalmazsınız, Keeper sizin yerinize otomatik olarak doldurur.

Şifreleri ve dosyaları kısa mesaj ya da diğer mesajlaşma uygulamaları aracılığı ile güvenli olmayan şekilde paylaşmak yerine güvenli ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanıza olanak tanır.

Keeper Şifre Yöneticisi Planları ve Fiyatı

Keeper, kişisel ve kurumsal olmak üzere iki ana plan altında birkaç farklı seçenek sunuyor. Bunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kişisel

Sınırsız şifre depolama

Sınırsız cihaz ve senkronizasyon

Sınırsız güvenli şifre paylaşımı

Parmak izi ve yüz ile oturum açma

Web uygulaması ve tarayıcı uzantısı

Acil erişim

Aylık 2,92 dolardır.

Aile

5 özel kasa

10 GB güvenli dosya depolama

Klasörleri, kayıtları paylaşma ve izinleri yönetme

Aylık 6,25 dolardır.

Business Starter

10 kişiye kadar ekipler için gelişmiş şifre koruması sunar. Kullanıcı başına aylık 2 dolardır. Yıllık ise 24 dolardır.

Business

Küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir. Kullanıcı başına 3,75 dolardır.

Enterprise

Çeşitli isteklere göre yapılandırılan özel bir hizmet sağlar. Günlük tutma, raporlama özelliklerine sahip kapsamlı bir şifre yönetimi sağlar. İhtiyaçlarınızı belirterek fiyat alabilirsiniz.