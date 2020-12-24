Başkalarının Rüyalarını Görmek Gelecekte Mümkün Olabilir mi?

Başkalarının rüyalarını görmek yakın bir gelecekte mümkün hale gelebilir mi? Başkalarının hayallerini, düşüncelerini ve rüyalarını görmek ve işitmek bugüne kadar sayısız filme konu oldu. Peki, belki çok tanıdığınız belki de hiç tanımadığınız birinin hayallerini, rüyalarını ve düşüncelerini görmek yakın bir gelecekte mümkün olabilir mi? İnsanlar için şu an sadece hayal olan başkasının aklından geçenleri okumak ve rüyasında gördüklerini anbean görmek ilerleyen yıllarda gerçekleşebilir mi?

Bu tür konular yıllar boyunca bilim kurgu filmleri için harika bir malzeme olmuştur ancak geçmişteki filmlerle şimdiki teknolojiler karşılaştırıldığında teknolojinin şimdiki boyutuna ulaşmasında en etkili unsurun bilim kurgu filmleri olduğu görülüyor. Rüyaları görmek, düşünceleri okumak da bu teknolojilerden biri olabilir mi? Bu gibi soruların cevabını öğrenmek için uzmanlardan gelen yanıtlara göz atalım.

Başkalarının Rüyalarını Görmek Hakkında Uzmanların Görüşleri

İlk olarak Nöroloji Uzmanı Susana Martinez-Conde’nin bu konu hakkında neler düşündüğünü öğrenelim. Martinez-Conde, birinin rüyasına girme ve o insanın uyuduğu sıralarda gördüğü şeyleri görmenin önünde aslında teorik olarak bir engel olmadığını söylüyor.

Rüyalarımız beynimizdeki sinirsel aktivitelerden meydana geliyor. Uyanık olduğumuz süre zarfında sahip olduğumuz tüm duygusal ve algısal deneyimleri etkileyebilecek kadar farklı bir olay gerçekleşmiyor. İnsanın beyin bölgesinde uyurken günlük yaşamda etkin olmayan özel bir bölge bulunmuyor.

Martinez-Conde’e göre bu teknolojinin önündeki en büyük engel, sinirsel kod hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaktır. Bilim insanları henüz bilincin nasıl kodlandığı hakkında geniş bir veri yelpazesine ulaşamamıştır. Bugün rüyaların paylaşılmasını imkansız hale getiren sınırlar, insan bilincini bir bilgisayara indirmenin ve başka bir insanın beynine aktarmanın önündeki en büyük engeli oluşturuyor.

Nöroloji uzmanı, bu konu hakkında çok fazla teori olduğunu fakat bilim insanlarının fikirlerinin kesiştiği herhangi bir noktanın bulunmadığını belirtiyor. Martinez-Conde söz konusu teknolojinin gerçekleşmesinin önünde yıllar değil, on yıllar olduğunu dile getiriyor.

Konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan başka bir isim ise Profesör Robert Stickgold’dır. Stickgold’a göre düşüncelerin başka biriyle paylaşıldığı bir teknoloji sonsuza kadar hayal olarak kalacaktır. Profesöre göre rüyaları, hayalleri ve düşünceleri başkaları ile paylaşmak bir yana dursun, insanlar uyanık olduğunda bile böyle bir eylemde bulunmuyor.

Profesör, insanların düşünce ve hayallerinin başkaları ile paylaşılmasının mümkün olmadığını ise şu sözle anlatıyor: “Başkalarının ayakkabılarını giyip alışverişe gidemezsiniz.”