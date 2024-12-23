“Birinin telefonunda engellendiğimi nasıl anlarım?” sorusu kafanızı kurcalıyorsa, doğru yerdesiniz. Bu rehberde, engellenip engellenmediğinizi anlamanın net yollarını öğrenecek; ayrıca WhatsApp gibi popüler uygulamalardaki engelleme sinyallerine de göz atacağız.

Birinin Telefonunda Engellendiğinizi Nasıl Anlarsınız?

Hayat bazen inişli çıkışlı bir yolculuk sunar. Zaman içinde tanıştığımız kişilerle iletişim kopabilir veya bir bakarsınız ki karşınızdaki kişi sizi telefonundan engellemiş. Ancak karşınızdaki kişinin şarjı bitmiş ya da herhangi bir nedenden telefonu kapalı da olabilir. Bu durumda engellendiğinizi anlamak için uygulayabileceğiniz birkaç yöntem var. İşte birinin telefonunda engellendiğinizi anlamanızı sağlayacak püf noktalar:

Sürekli Meşgul Sinyali Almak

Kişiyi aradığınızda sadece bir kez zil sesi duyuyorsanız ya da hiç zil sesi duymadan arama sonlanıyorsa, bu büyük olasılıkla engellendiğinizi gösterir. Karşınızdaki kişinin telefonu kapalı olabilir, şarjı bitmiş olabilir veya uçak modunda olabilir. Ancak bu durumda genellikle "aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor" gibi farklı uyarılar alırsınız.

Engellemeye benzer bir geri bildirim alacağınız tek senaryo kişinin o an başka birini arıyor ya da biriyle konuşuyor olması ve "arayanı beklet" özelliğini kullanmıyor olması. Bunu da daha sonra tekrar aramayı deneyerek teyit edebilir, birinin sizi engelleyip engellemediğini bu şekilde anlayabilirsiniz.

Farklı Numaradan ya da Gizli Numaradan Deneyin

Hayat elbette ki tesadüflerle dolu bu nedenle meşgul sinyali alıyorsanız, engellendiğinizden emin olmanın bir yolu var. Sizi engellediğini düşündüğünüz kişiyi gizli numaradan ya da doğrudan farklı bir numaradan arayabilirsiniz. Ancak günümüzde pek çok kişi telefonunu gizli numaradan gelen aramalara kapatıyor. Bu nedenle farklı bir numara daha iyi sonuç verecektir.

Örneğin bir arkadaşınızdan sizin yerine bu aramayı yapmasını rica edebilirsiniz. Böylelikle telefonun açılması durumunda "Kaan orada mı?" diye sorabilir ve yanlış numara diyerek görüşmeyi şüphe çekmeden sonlandırabilirsiniz. Yine de sizi engelleyen kişi muhtelen sizinle görüşmek istemediği için engellendiğinizden emin olduktan sonra kimseyi rahatsız etmemekte fayda var.

WhatsApp ve Sosyal Medya Kontrolü

Eğer arayarak teyit etmek sizin için etike gelmiyorsa ikincil bulgulara yönelebilirsiniz. Örneğin sizin telefonlarınızı engelleyen biri yüksek ihtimalle WhatsApp gibi uygulamalarda da benzer önlemler almıştır. Karşınızdaki kişinin fotoğrafı yoksa, durumları gözükmüyorsa engellendiğinizi varsayabilirsiniz. Burada da emin olmak için mesaj atmayı deneyebilirsiniz.

Eğer mesajınız tek tik olarak kaldıysa karşınızdaki kişi sizi engellemiştir. Daha da emin olmak için Instagram'a bakabilirsiniz. Örneğin o kişinin profilini bulamıyor ya da mesajlarınıza baktığınızda Instagram kullanıcısı olarak görüyorsanız, sosyal medyadan da engellenmişsiniz demektir. Böyle bir durumda ise şüpheye yer kalmıyor.

Hayırlatmakta yarar var ki engellenme belirtilerinin bazıları net gibi görünse de asla %100 kanıt oluşturmaz. Mesajların iletilmemesi, aramaların sürekli meşgul çalması veya direkt sesli mesaja düşmesi gibi durumlar her zaman engellenmeden kaynaklanmayabilir. Kesin emin olmak istiyorsanız, en sağlıklı yol genellikle doğrudan iletişime geçmek veya farklı kanallardan durumunuza bakmaktır.

Beni Engelleyen Kişiye Nasıl Ulaşılabilirim?

Gizli Numara ile Arama

Operatörünüz destekliyorsa, “#31#” kodunu telefon numarasının başına ekleyerek arama yapabilirsiniz. Bu sayede karşınızdaki kişi numaranızı göremeyebilir ve telefonu cevaplayabilir.

Karşınızdaki kişi her yerden engellediyse veya sizinle iletişime açık değilse, ısrarcı olmanın pek bir yararı olmayabilir. Kendi duygusal sağlığınızı korumak için bir kez daha düşünmekte fayda var.

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