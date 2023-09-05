Binlerce Hayat Kurtaran Breitling Emergency Kol Saati

Breitling Emergency, dünyada acil durum sinyali sistemine sahip ilk ve tek kol saatidir. Sözü edilen kol saati, çeşitli nedenlerle olur olmadık yerde mahsur kalan 26 binden fazla insanın yerini tespit ederek kurtulmalarını sağladı. İşlevseliği ile öne çeken hayat kurtarıcı kol saati, ilk defa 1995’te üretilmeye başladı.

Kol saatinin içerisinde PLB olarak isimlendirilen yerleşik kişisel konum belirleme işaretçisi bulunmaktadır. PLB işaretçisinin boyutu normalde büyüktür. Fakat özel mikro tekniklerden yararlanılarak kol saatinin içine sığacak hale getirilir. Bu tarz bir üretim de dünyada ilktir.

Breitling Emergency Kol Saati Özellikleri

Breitling Emergency kol saati üzerinde özel düğmeler yer alıyor. Acil durumdaki kişi, saatteki özel düğmeyi çevirerek antenleri kurabilir. Böylelikle saatte iki antenli sistem aktif hale getirilmiş oluyor.

Kol saatindeki bir sinyal, 406 MHz frekansında 0.44 saniyeye her 50 saniyede bir ulaşıyor. Sinyalin diğeriyse 121.5 MHz frekansında 0.75 saniyeye her 2.25 saniyede ulaşmaktadır.

Breitling Emergency kol saati kullanıcısının çevresindeki herkese acil durumda olunduğuna dair bir sinyal gitmektedir. Sinyali gören arama kurtarma ekipleri hemen saatin olduğu konuma geliyor.

Saat içerisindeki sistem sadece tek sefer kullanılıyor. Bunun sebebiyse anten sistemin aktifleştirilmesi için saatin fiziksel yapısının bozulmasıdır. Saatin fiziksel yapısı bozulduktan sonra mutlaka özel kurulum yapılmalıdır.

Kol saatinde Cospas-Sarsat sistemi yer alıyor. Bu sistem, LEOSAR isimli GEOSAR yörüngeleri ve alçak irtifa uydularından oluşmaktadır. Kol saatinin 406 MHz frekansı, uzak uydulara ulaşabiliyor. 121.5 MHz frekansıysa etraftaki gemi, uçak gibi arama kurtarma araçlarına ulaşıyor.

Saat içerisinde sinyalin gösterildiği sistemde şarj edilebilen özel pil bulunuyor. Şarj edilebilen özel pil, saat normal çalışırken kullanılmıyor. Sinyal gönderen sistem, -20 derecelik soğukta dahi sinyali iletebiliyor. Sinyal, 48 saat boyunca hava, kara ve denizde gönderilmeye devam ediyor.

Breitling Emergency Kol Saatinin Kullanıldığı Alanlar

Bretling Emergencyt kol saati, 2003’te İngiliz pilot Quentin Smith ile yardımcısı Steve Brooks tarafından kullanılmıştır. İkili helikopterle Drake Geçidi üzerinden geçerken bir teknik problemle karşılaşmışlardır.

Bunun üzerine zorunlu olarak Antarktika yakınlarında bir yere inmişlerdir. İkili bahsedilen kol saatini kullandıkları için sinyal üzerinden 9 saatte yerleri tespit edilerek kurtarıldılar.

Brian Jones ve Bertrand Piccard 1999’un Mart ayında sıcak hava balonuna binerek Dünya’yı dolaşarak bir rekora imza atmayı hedefliyorlardı. Ancak ikiliyi takip eden ekip, Pasifik Okyanusu'nda düştü.

Brian Jones ve Bertrand Piccard ekibin okyanusa düşmesinden sonra panikledi. Bunun üzerine Sahra Çölü’nde ıssız bir yere iniş yaptılar. Kol saatinin çalıştırılmasının ardından 7 saat sonra kurtarıldılar.

İnsanlar herhangi zorlu yerlerde mahsur kaldıklarında onlara ulaşılmasını sağlayan Breitling Emergency kol saati hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.