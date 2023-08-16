Suya Dayanıklı Akıllı Saat Modelleri ve Fiyatları - 2023

Suya dayanıklı akıllı saat modelleri ile dış mekân aktivitelerinde ve su sporları yaparken akıllı saatinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Sahip olduğunuz cihazın özelliklerine göre denizde, havuzda, sağanak yağmurda ve farklı hava koşullarında saatinizden akıllı telefonunuzu yönetmeye devam edebilirsiniz.

Bu imkânlardan yararlanabilmeniz için suya dayanıklı bir akıllı saat modeline sahip olmanız gerekiyor. Bu yıl talep gören en iyi akıllı saat modellerini sizin için bir araya getirdik.

Suya Dayanıklı Akıllı Saat Modelleri ve Fiyatları

Apple Watch Series 8

Garmin Forerunner 965

Garmin Forerunner 265

Garmin Venu 2

Garmin Vivoactive 4

Samsung Galaxy Watch Active 2

Suya dayanıklı saat modelleri yüzerken, antreman esnasında ve yağışlı havalarda saat kullanımını sürdürmenize olanak sağlıyor. Ayrıca bu cihazlar sıradan bir saatten farklı özelliklere sahip olduğu için birçok işinizi tek cihazdan halletmenize imkân tanıyor.

Suya dayanıklı akıllı saatlerin suya karşı gösterdiği performans üründen ürüne değişiklik gösteriyor. Bazıları 5 ATM basınca kadar su geçirmez özelliğe sahip olurken bazılarında bu değer 6 ATM oluyor. Suya karşı en güçlü direnç gösteren modeller ise IPX8 derecelendirmesine sahip olan akıllı saatler oluyor.

1. Apple Watch Series 8

En çok tercih edilen akıllı saatlerden biri olan Apple Watch 8, 1.9 inç büyüklüğündeki LPTO OLED ekrana sahip. Ion-x cam ve kavisli retina ekranda maksimum 1000 nit parlaklık sunan saatte Apple S8 yonga seti kullanılıyor.

Cihazın toza dayanıklılığı IP6X derecesiyle sertifikalandırılıyor. Bu da toza karşı maksimum seviyede dayanıklılık gösterdiğini ifade ediyor. Suya dayanıklılığı ise IPX8 olarak belirtiliyor. Bu da tıpkı toza karşı olduğu gibi suya da üst düzey koruma sağladığını gösteriyor.

5 ATM basınca kadar suda durabilen akıllı saatte sağlık ve yaşam, spor ve aktivite ile birlikte desteklenen aktivite eylemleri bulunuyor.

İşletim sistemi: WatchOS

Mikrofon ve hoparlör var

Konum ayarlama var

Ekran çözünürlüğü: 396 x 484 px

Wi-Fi

Boyut: 45 x 38 x 10.7 mm

Adımsayar, pusula, barometre, ortam ışığı sensörü, altimetre

Li-Ion batarya – 45 dakikada % 80 şarj

Fiyat: 13.728 TL

2. Garmin Forerunner 965

1.4 inç dokunmatik renkli AMOLED ekrana sahip olan Garmin Forerunner 965, 454 x 454 px çözünürlük sunuyor. Corning Gorilla Glass DX kullanılan cihazın ekran şekli daire olarak karşımıza çıkıyor.

Toza dayanıklılığı hakkında herhangi bir sertifikası bulunmayan cihazın suya dayanıklılığı 5 ATM'ye kadar sürüyor. Kamera, telefon görüşmesi ve hoparlör ise bulunmuyor. Sağlıklı yaşam, spor ve aktivite özelliklerinde çeşitlilik sunan akıllı saatin RAM kapasitesi ise 32 MB olarak belirtiliyor.

Boyut: 47,2 x 47,2 x 13,2 mm

Ağırlık: 53 g

Yoğun kullanımda 8.5 saat batarya

Fiyat: 27.522 TL

3. Garmin Forerunner 265

Suya dayanıklı akıllı saat seçeneklerinden biri olan Garmin Forerunner 265'te hem Android hem de iOS desteği bulunuyor. 8 GB dahili hafızaya sahip olan cihazın kullanım süresi 6 saat olarak belirtiliyor.

İvmeölçer, kalori ölçer, nefes egzersizi, hareketsizlik uyarısı, stres ve nabız ölçer, telefonumu bul özelliği, sağlık döngüsü takibi cihazda bulunan diğer işlevsel özellikler arasında sıralanıyor.

416 x 416 px 1.30 inç yuvarlak AMOLED Ekran

Ağırlık: 47 gram

Uyku izleme, Wi-Fi, SpO2

Suya dayanıklı

Fiyat: 20.776 TL

4. Garmin Venu 2

1.3 in. AMOLED Ekrana sahip olan Garmin Venu 2, 416 x 416 px çözünürlük ve 16 M renk sunuyor. Corning Gorilla Glass 3 ile üretilen akıllı saat 5 ATM suya dayanıklılığı ile öne çıkıyor.

Aktif kullanımda batarya ömrü 8 saat olarak belirtilirken cihazda bulunan ek fonksiyonlar arasında güvenlik asistanı, aktivite saati, sağlıklı yaşam ve spor aktiviteleri, adımsayar özellikleri, barometre, jiroskop, altimetre ve pusula yer alıyor

Wi-Fi

Titreşim: Var

Kamera yok

Güvenlik asistanı

Li-Polymer batarya

Bluetooth özelliği var

Fiyat: 19.100 TL

5. Garmin Vivoactive 4

5 ATM suya dayanıklılığı bulunan Garmin Vivoactive 4, 1.3 inç Transflective Memory-In-Pixel LCD ekrana sahip. Bu ekranda 260 x 260 px çözünürlük sunuluyor.

Daire ekranlı cihazda kamera, hoparlör, mikrofon ve telefon görüşmesi gibi özellikler bulunmuyor. Ancak pusula, barometre, termometre, altimetre, jiroskop, sağlıklı yaşam, spor ve aktivite desteği sunuluyor.

Corning Gorilla Glass 3

Titreşim var.

Güvenlik ve koruma

Fiyat: 12.080 TL

6. Samsung Galaxy Watch Active 2

IP68 sertifikasına sahip olan Samsung Galaxy Watch Active 2 hem toza hem de suya maksimum dayanıklılık gösteren akıllı saat modelleri arasında yer alıyor. 1.2 inç Super AMOLED 360 x 360 px ekranda 16 M renk bulunuyor. Titreşim, mikrofon, hoparlör ve Bluetooth görüşme özellikleri bulunan cihazda kamera bulunmuyor. Adımsayar, ivmeölçer, barometre, jiroskop ve ortam ışığı sensörü gibi ekstra fonksiyonlar yer alıyor.

768 MB RAM

Servis ve uygulamalar, sağlık ve yaşam, spor ve aktivite özellikleri

Bluetooth 5.0

Fiyat: 2.867,79 TL

7. Fitbit Versa 3

1.58 inç'lik AMOLED kare ekrana sahip olan Fitbit Versa 3'te nefes egzersizi, hareketsizlik uyarısı, nabız ve kalori ölçer, sağlık döngü takibi, telefonumu bul, mikrofon, Google sanal asistan, hızlı şarj özellikleri bulunuyor.

Suya dayanıklı akıllı saat modellerinden biri olan Fitbit Versa 3, 90 dk şarj süresine ve Li-oN bataryaya sahip.

Dahili hafıza: 4 GB

Boyut: 4,05 x 4,05 x 1,24 cm

Ağırlık: 19.84 gr

USB, GPS, Wi-Fi, SpO2

Uyku izleme

Bluetooth 5.0

Fiyat: 3.149 TL

Suya dayanıklı akıllı saat modelleri arasında yukarıda da gördüğünüz gibi farklı özelliklere ve fiyat aralıklara sahip alternatifler bulunuyor.

Cihazınızın suya dayanıklı olması ekstra kullanışlılık sağlarken bu anlamda listeye baktığımızda öne çıkan modellerden birisi 'Samsung Galaxy Watch Active 2' olarak karşımıza çıkıyor.

IP derecelendirmesine göre en yüksek değer olan IPX8 ile derecelendirilen akıllı saat, yüksek oranda suya dayanıklılığa önem verenler için iyi bir seçenek.

Bunun yanında daha ekonomik veya daha gelişmiş özelliklere sahip olan suya dayanıklı saat modelleri de mevcut. Ayrıca, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek olan bir diğer suya dayanıklı akıllı saat modeli olarak Honor Watch 4'ün beklendiğini de hatırlatmakta fayda var.