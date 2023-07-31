Evden Çalışanlara ve Küçük İşletmecilere: Canon imageFORMULA R30

Home office çalışanlara ve küçük işletmelere yönelik bir ürün önerisi olarak değerlendirebileceğimiz Canon image FORMULA 230 basit işlemler için ozalitçilere gitme zorunluluğunuzu ortadan kaldırıyor.

Kullanımı son derece kolay olan cihazın en önemli özelliklerinden birisi 1 dakikadan daha kısa bir sürede istediğiniz işlemi yapabiliyor olması.

Kartvizitten faturaya, fotoğraftan A4 belgelere varıncaya kadar farklı boyutlarda çıktı almanızı sağlayan Canon imageFORMULA R30’un teknolojik ve fonksiyonel birçok özelliği bulunuyor.

Canon imageFORMULA R30 Özellikleri

Kutudan çıktığı gibi kullanılabiliyor. Yazılım yüklemesine ihtiyaç duymuyor.

Dakikada 50 görüntü tarayabilme hızına sahip.

Dakika başına 25 sayfa tarama özelliği

60 Yaprak ADF kapasitesi

Dahili yazılım sayesinde pratik kullanım

Optik karakter tanıma, görüntü işleme, sayfa boyutu algılama, çözünürlük ayarı ve görüntü kırpma

Çift taraflı tarama

OCR özellikli CaptureOnTouch

Masaüstü kullanıma uygun.

Çift yapraklı beslemeli tarayıcı

CIS tarama sensörü ünitesi

Optik çözünürlük: 600 dpi

RGB LED ışık kaynağı

USB 2.0

Boyut: (Tepsi açıkken) 293 x 600 x 382 mm

(Tepsi kapalıyken) 293 x 251 x 245 mm

Ağırlık: 3 kg’dan daha az

AC220 – 240 V Güç gereksinimi

10 W tarama

Siyah beyaz A4 Dakikada 25 sayfa, Renkli çıktıda dakikada 9 sayfa

renkli, siyah beyaz ve gri tonlamalı çıktı

renkli, siyah beyaz ve gri tonlamalı çıktı Arka plan yumuşatma, metin yönü tanıma karakter vurgulama,boş sayfa atlama renk filtreleyip geliştirme, metin iyileştirme eğrilik düzeltme gibi ekstra özellikler

Canon imageFORMULA R30 Fiyatı

Kabartmalı, plastik çıktı alabilme

10 W’tan daha az enerji kullanımı sayesinde çevreye duyarlılık

Farklı boyutlardaki belgelerden bilgisayarınıza ve diğer mobil cihazlarınıza hızlı bir şekilde görüntü taramanızı sağlayan Canon imageFORMULA R30’u hem profesyonel olarak iş hayatına yönelik amaçlarla hem de günlük hayatta kullanabilirsiniz.

Canon imageFORMULA R30 Fiyatı

Hızlı bir tarayıcı ve yazıcı olma özelliği taşıyan Canon imageFORMULA R30 yurtdışında yaklaşık 330 dolara satılıyor. Küçük ofislerde ve ev tipi kullanıma uygun olarak tasarlanan Canon imageFORMULA 230’un Türkiye fiyatına dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak dolar fiyatı üzerinden hesaplama yaparak yaklaşık bir tahminde bulunabilirsiniz.