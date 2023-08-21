Vlog Kamerası Arayanlara: Canon PowerShot V10 Özellikleri ve Fiyatı

Japonya merkezli şirket Canon; profesyonel stepper, fotoğraf makineleri, kameralar, optik ve resim ürünleri geliştiriyor. Bu ürünlerle dünyada önemli yere sahip olan şirket, profesyonel vlog çekimleri için Canon PowerShot V10 cihazını piyasaya sundu.

Canon’un vlog kamerası ile 4K video kayıtları gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca vlog kamerası, gelişmiş canlı yayın özellikleriyle de içerik üreticilerinden tam not alıyor.

Canon PowerShot V10 Özellikleri

Renk: Siyah ve gümüş

Megapixel: 13,1

Görüntü sensörü: CMOS

Video kayıt: H.264/AVC, H.264/MP4

Kablosuz bağlantı: Bluetooth, Wi-Fi 2.4GHz

Hafıza Kartı Tipi: MicroSD

Lens Odak (mm): 19 mm

ISO: 100-6400

Video FPS: 4K 25p, 4K 24p, Full HD 60p, Full HD 25p, 4K 30p, Full HD 24p, Full HD 30p

Mikrofon Bağlantı: 3.5 mm TRS

Video çözünürlük: Full HD (1080p), 4K UHD

Pozlama modları: manuel, otomatik

Canon PowerShot V10, vlog çekimlerine özel birçok farklı özellikle donatılmıştır. Vlog kamerası, yüksek kalitede mikrofondan oluşuyor. Geniş renk filtre seçeneğine sahip olan cihaz, yerleşik standartta tasarlanmıştır. Cihaz, kolay ve kaliteli video içeriklerinin oluşturulmasını sağlıyor.

Vlog kamerası, canlı yayın yapma özelliğine de sahiptir. Bu özellikler sayesinde içerikler, direkt olarak Facebook ve YouTube gibi platformlardan paylaşılabiliyor.

Böylelikle kullanıcıların birbiriyle etkileşim kurması daha kolaylaşıyor. Kamera hareket halindeyken dahi çekim gerçekleştirebiliyor. USB-C üzerinden de şarjı doldurulabiliyor.

Canon PowerShot V10, yalnızca bir kamera değildir. Kamera özelliğinin yanında içerik üretme aracı olarak da kullanılıyor. Kullanım kolaylığının yanı sıra kolay taşınabilirliğiyle de dikkat çekiyor. Vlog kamerası, içerik oluşturma ve paylaşma işlemini eğlenceli bir deneyime dönüştürüyor.

Yüksek kalitede ses ve video kaydı da gerçekleştiriyor. Cihaz, kullanıcı dostu boyutlarda tasarlanmıştır. Kameranın ağırlığıysa 211 gramdır. Kamera, profesyonel görünüme sahip fon bulanıklığı özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Cihazın profesyonel görünüme sahip fon bulanıklığı özelliği ve 4K UHD video kaydı gerçekleştirmesi muhteşem spontane içeriklerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

14 farklı renk filtresi efektinden oluşması da profesyonel içeriklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Video içeriklerinin atmosferini değiştirmek için pürüzsüz cilt modu özelliği de geliştirilmiştir. Canon Camera Connect uygulamasıyla uyumlu olan cihazdan kolayca videolar, Wi-Fi aracılığıyla tablet ve akıllı telefonlara aktarılabiliyor.

Aynı zamanda “dahili image.canon” entegrasyonuyla dosyalar geçici olarak bulut sisteminde saklanabiliyor. Bu entegrasyon sayesinde video iş akışları da yönetiliyor.

Canon PowerShot V10 Fiyatı

Vlog kamerası, hikayeleri net şekilde karşı tarafa aktaran yüksek kaliteli ses sisteminden oluşuyor. Bir adet ses gürültüsünü azaltan mikrofona sahiptir. Canon PowerShot V10, kullanıcılarına her ortamda kaliteli ve net ses kaydı sunuyor.

4K UHD video kaydını, 55 dakikada gerçekleştiriyor. 290 adet fotoğraf çekimi yapan cihaz, 4K UHD videoları 2 saat 40 dakika oynatıyor. FHD video kaydı da 1 saat 20 dakika yapılabiliyor.

Canon PowerShot V10’un şu an yurt dışında 430 dolardan satışta. Türkiye'de de tanıtımı yapılan kameranın Türk Lirası fiyatı henüz belli değil.