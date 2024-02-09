Seslendirme Yapılabilen Descript Yapay Zeka Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yapay zeka teknolojileri gelişmeye ve hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Bugüne kadar bu doğrultuda kullanabileceğiniz pek çok AI uygulamasından sizlere bahsetmiştik. Descript ise kuşkusuz bunlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri.

Podcast yayıncıları, video editörleri, YouTuber'lar ve birçok alanda içerik üretmek isteyenler Descript yapay zeka platformunu kullanarak içeriklerine stüdyo kalitesinde sesler ekleyebilir. Peki Descript nasıl kullanılır?

Descript Nasıl Kullanılır?

Descript özünde metinleri kaliteli ve doğal seslere dönüştürebilen bir yapay zeka uygulaması. Bu dönüştürülen sesler daha sonra YouTube, Instagram vb. sosyal medya platformları için oluşturulan içeriklerde kullanılabiliyor. Hatta muhtemelen bu şekilde oluşturulan videolar görmüşsünüzdür.

Ayrıca bahsettiğimiz yapay zeka aracıyla “overdub” yani önceden kaydedilen kayıtların üzerine yeni bir ses daha eklenebilir. Bunun yanı sıra Studio Sound yönteminden yararlanılarak kişinin kendi anlatımıyla geliştirilmiş seste eklenebilir.

Kullanmak ise oldukça basit. İlk olarak Descript’in resmi web sitesine girerek en son sürümü indirmeniz gerek. Platform üzerinden yeni hesap açmalı ya da varsa hesaba giriş yapmalısınız. Hesaba giriş yapıldıktan sonra profesyonel seslendirme videoları ya da açıklamayla metin üzerinden Al seslendirmeleri oluşturulabilir.

1. Profesyonel Seslendirme Videoları Oluşturma

Descript’te birçok hazır ses bulunuyor. Geniş çapta ses verileriyle eğitilen kadın ve erkek sesleri vardır. Kullanıcılar, platformda yer alan her yapay zeka sesini kolayca birkaç tıklamayla değiştirebilir. Resmi ses tonlarından tutunda liriğe kadar birçok farklı tonda sesler mevcuttur.

Descript, metin tabanlı video düzenleyicisidir. Ses ve videolar kolayca düzenlenir. Otomatik oluşturulan transkriptteki değişiklikler, halihazırdaki ses ve videolara aktarılır. Akabinde seslendirmeye tek tek kelimeleri yazarak ya da paragrafların tamamı eklenebilir.

Kullanıcılar, 10 dakikalık bir süreden oluşan sesi klonlayabilirler. Klonlanan ses, kişinin kendi ses tonuyla aynıdır. Descript’te ses klonlama tekniğiyle gerçekçi seslerin oluşturulması için daha çok ses kaydının eklenmesi gerekiyor. Kullanıcı, çok yönlü ses klonları oluşturmak için kendini çeşitli ton ve ayarlarda kaydetmelidir.

2. Açıklama ile Metin Üzerinden Yapay Zeka Sesleri Oluşturma

“Seslendirme Komut Dosyası” üzerine bir açıklama eklenerek ondan yapay zeka sesleri oluşturulabilir. Komut dosyası üzerinde konumlanan konuşmacı etiketine tıklanarak uygun bir yapay zeka seslendirmesi seçilmelidir. Bu noktada kullanıcı kendi sesini de klonlayabilir.

Belirli ton ve stilde bir yapay zeka sesi seçilir. Seslendirme işlemi birkaç saniye sürer. Seslendirme gerçekleştikten sonra kolayca videoyla senkronize edilebilir. Seslendirmeyi videoya eklendikten “Yayınla > Dışa Aktar” ile videonun indirilmesi yapılır.

Descript Özellikleri

Descript özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Basit kullanımlı arayüz,

Ses tanıma teknolojisine sahiptir,

Otomatik transkripsiyon sağlar,

Dikte seçeneği sunar,

Arka plandaki gürültüleri giderir,

Metinleri düzenler,

Video ve sesleri farklı hızlarda oynatır,

Descript platformunu kullanmak çok basittir. Kullanışlı ve iyi tasarlanmış bir arayüzüne sahip olan platformda ses tanıma teknolojisi vardır. Ses tanıma teknolojisi sayesinde konuşmaları kolayca tanır. Otomatik transkripsiyon sayesinde konuşmaları doğru şekilde metne dönüştürür. Dikte seçeneğiyle de üçüncü taraf kayıt hizmetlerine gerek kalmadan hızlıca konuşmaları metne çevirir.

Seslerin arkasındaki gürültüleri de yok eder. Metinlerdeki anlatım bozuklarını düzenler ve metinlere zaman ögesi de eklenebilir. Kullanıcılar, “Oynatma Seçeneği” üzerinden video ve sesleri farklı farklı hızlarda oynatabilir.