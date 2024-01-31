Excel'in Yapay Zekâ Eklentisi Numerous AI Nedir? Nasıl Kullanılır?

Excel’de ve Google Sheets’te belgelerinizi çok daha kolay ve verimli bir şekilde düzenlemenize imkân tanıyan bir yapay zekâ eklentisi: Numerous AI. Bu aracı tablo oluşturma aracınıza entegre ettiğinizde saniyeler içinde kendinize özel formüller oluşturabilir, yapay zekâ desteğiyle tablolarınızı hiç yorulmadan tamamlayıp geliştirebilirsiniz.

Numerous AI Nedir?

İlk olarak sadece 7 günlük ücretsiz deneme seçeneği sunan aracın aylık ve yıllık ücretli paket seçenekleri bulunuyor. Excel’e kurduğunuzda araç çubuğunda bir eklenti olarak göreceğiniz uygulama size farklı yapay zekâ özellikleri sunuyor.

Herhangi bir kolona girdiğiniz verileri seçtiğiniz işlem türüne uygun olarak analiz edip size ihtiyacınız olan sonuçları sıralıyor. Üstelik bir satır için geliştirdiğiniz formülü alt satırlara kopyaladığınızda da her birinde özgün ve açıklamaya uygun sonuçlar sunuyor.

Normal şartlarda her bir satır için tek tek ChatGPT’ye yazsanız elde edip tekrar bu tabloya işlemeniz gerekecek olan verileri bu eklenti ile tek hamlede işleyebiliyorsunuz.

Bu şekilde kafanız karıştıysa, yapay zeka aracının kullanımına ilişkin örnekli anlatıma gelin birlikte bakalım.

Numerous AI Nasıl Kullanılır?

Excel üzerindne kullanmak için bilgisayarınızda Excel’i açıp ‘Insert’ yani ‘Ekle’ butonuna basmalısınız.

‘Get Add-ins’ yani eklenti ekleme seçeneğine basarak karşınıza çıkan arama çubuğuna Numerous yazabilirsiniz.

Karşınıza çıkan eklentinin sağ tarafındaki ‘ekle’ butonuna tıkladıktan sonra ana sayfaya gittiğinizde üstteki araç çubuğunun sağ tarafına ilgili eklentinin geldiğini göreceksiniz.

Bu eklentiye tıklayıp kullanıcı girişi yaptıktan sonra aracın sunduğu formülleri Excel tablosunda kullanarak istediğiniz sonuçlara ulaşabileceksiniz.

Bu formüllerden ilki ‘=NUM.AI’ olarak tanımlanıyor ve sorularınızı yanıtlamak için GPT desteği almanızı sağlayan bir formül.

İkincisi ise ‘=NUM.INFER’. Bu formül ise kendi istekleriniz doğrultusunda GPT’ye öğretmek istedikleriniz için hazırlanmış.

Son olarak ‘=NUM.WRITE’ formülü karşınıza çıkıyor. Bu da GPT’ye mesaj yazdırmak için kullanılan bir araç.

Alt kısımda ise kendi formüllerinizi oluşturmak için seçenekler yer alıyor.

‘Generate formula’ diyerek kendi formülünüzü oluşturabilir, ‘explain formula’ diyerek gerekli tanımlamaları yapabilirsiniz.

Formülleri kullanmak için ilgili kutucuğa =NUM.AI(‘’yapılmasını istediğiniz işlem’’, REFERANS HÜCRE KODU) şeklinde giriş yapmalısınız. Örneğin, ‘=NUM.AI(‘’Write a short reply to this question from owner to customer’’, A2) gibi.

‘Enter’ tuşuna bastıktan sonra A2 hücresinde yer alan soruya ChatGPT desteğiyle hazırlanmış olan cevabın komutu girdiğiniz hücrede yazılı olduğunu göreceksiniz.

Bu formülün bulunduğu çubuğun sağ alt köşesinden tutup aşağı doğru çekerek alttaki hücreleri seçili hale getirdiğinizde aynı formül kopyalanmış olacak ve A3, A4, A5 gibi alt satırlardaki sorulara da otomatik olarak soruya uygun, farklı yanıtlar oluşturulacak.

Bunun yanında eklentide bulunan extract, get basic information gibi özelliklerden yararlanarak da yeni formüller oluşturma imkânınız var.

Örneğin, A2 hücresinde ‘Yeşil sweatshirt çok rahattı ama kumaşı biraz inceydi.’ Gibi bir müşteri yorumunun bulunduğunu düşünün.

B2 hücresinde hakkında yorum yapılan ürünün adının geçmesini istiyorsunuz ama her bir satırda bu işlemi kendiniz tekrarlamak istemiyorsunuz diyelim. Extract özelliği ile bu sorunu çözebilirsiniz.

B2 hücresindeyken eklentideki extract sekmesine girip ilgili boşlukları doldurduktan sonra yeni sekmede otomatik olarak ürün adlarının sıralanmasını sağlayabilirsiniz.

Basic information seçeneğinden belirlediğiniz verilere ilişkin temel bilgilerin sıralanmasını Classify menüsünden ise seçtiğiniz hücrelerin sizin belirlediğiniz kriterlere göre kategorize edilmesini sağlayabilirsiniz.

İlk etapta gözünüze karmaşık gözükebilir ancak denediğinizde ne kadar pratik bir kullanım sunduğunu ve normalde elinizle yaptığınız işlemleri saniyeler içinde Numerous.ai’nin yapay zeka desteği ile halledebileceğini keşfedeceksiniz.