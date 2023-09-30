Pratik sağlayan dokunmatik ekranlı bilgisayar modelleri, kolay kullanımlarının yanı sıra taşınabilir olmalarıyla da dikkat çekiyor.

Bu tür bilgisayarlarda hem not almaları hem de dijital çizimleri destekleyen ekran kalemleri vardır. Kolay taşınabilen bu bilgisayar modellerinin performansları çok yüksektir.

Pratik Kullanım Sağlayan 7 Dokunmatik Ekranlı Bilgisayar Modeli

HP Spectre x360 14

Dell XPS 15 OLED

Asus ZenBook UX37OUA

Dell Latitude 7400

Microsoft Surface Pro 7+

HP Envy 14-eb0000na

Acer SP314-52-580T

1. HP Spectre x360 14

Pratik kullanım sağlayan dokunmatik ekranlı bilgisayar modelleri listemizde yer alan HP Spectre x360 14, esnek tasarımıyla dikkat çekiyor. Dönüştürülebilir bir bilgisayar olan HP Spectre x360 14, 13,5 inç, 1920x1280 piksel IPS veya 3K2K OLED ekrana sahiptir.

Dokunmatik ekranının yanı sıra klavye ve mükemmel güvenlik seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Yüz tanıma, parmak izi sensörü gibi birçok özelliği cihazı değerli kılıyor. Hızlı çalışan bilgisayarın 12+ saatlik pil ömrü vardır. HP Spectre x360 14’un diğer özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

GPU: Intel Iris Xe

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

GPU: Intel Iris Xe

Ağırlık: 1,36 kg

RAM: 8 GB / 16 GB

Boyut: 11,8 x 8,7 x 0,7 inç

2. Dell XPS 15 OLED

Dell XPS 15 OLED, ince ve şık tasarıma sahiptir. Mükemmel performans sergileyen 15.6 inç, 3,5K OLED dokunmatik ekrandan oluşuyor. Intel Core i7 CPU ile donatılan bilgisayarın dokunmatik yüzeyi çok geniştir.

Aynı zamanda Dell XPS 15 OLED, ultra konforlu klavyeyle tasarlanmıştır. Güçlü ve net şekilde seslerin çıkmasını hoparlörü de bilgisayarın çok dikkat çekiyor. Nvidia GeForce RTX 3050Ti GPU’dan oluşan bilgisayarın RAM kapasitesi 16 GB’dir.

Depolama oranı 512 GB SSD olan Dell XPS 15 OLED, 1.95 kg ağırlıktadır. Bu bilgisayarın boyutuysa 13,6 x 9,1 x 0,7 inç’tir.

3. Asus ZenBook UX37OUA

En iyi dokunmak ekrana sahip bilgisayar modellerinden biri olan Asus ZenBook UX37OUA, tasarım noktasında dikkatleri çok üzerine çekiyor. İnce çerçevelerin yer aldığı dokunmatik ekrandan oluşan bilgisayar, 3 farklı şekilde katlanabiliyor.

Asus ZenBook UX37OUA, stand modunda tablet şeklinde kullanılmaya uygundur. Bilgisayarın öne çıkan özelliklerinden bir tanesi, dokunmatik IPS panelidir. Bu bilgisayarın ekran boyutu, 13.3 inç’tir. Ayrıca 1920x1080 piksel ekran çözünürlüğünden oluşuyor.

Çok yönlü dokunmatik ekrana sahip olan bilgisayarda 4 çekirdekli 8 iş parçacıklı Intel Core i7-8565U işlemci kullanılmıştır. Aynı zamanda bu bilgisayarın işlemcileri, 1.8 GHz hız değerinden oluşuyor.

4. Dell Latitude 7400

Dell Latitude 7400, farklı katlama modlarından oluşuyor. Bilgisayarın stand şeklinde kullanıldığı mod vardır. Bunun yanı sıra dokunmatik ekranın kullanıldığı modda bulunuyor. Ekranı ince çerçevelerden oluşuyor. Fakat bilgisayar ekranına genel bakıldığında geniş olduğu net olarak görünüyor.

Dell Latitude 7400 isimli bilgisayarın ekran boyutu, 14 inç’tir. Çok yönlü dokunmatik ekranı, 1920x1080 piksel çözünürlükten oluşuyor. Bilgisayar gücünü Intel Core i5-8365U işlemciden alıyor.

5. Microsoft Surface Pro 7+

Pratik kullanım sağlayan bilgisayar modelleri içerisinde yer alan Microsoft Surface Pro 7+, 12,3 inç, 2736x1824 ekranla tasarlanmıştır. Dokunmatik ekran paneli, görüntüleri net ve canlı aktarmaktadır.

Microsoft Surface Pro 7+ iki parçaya ayrılabiliyor. Bundan dolayı da taşıması çok basittir. Arkasında destek ayağı vardır. Destek ayağı sayesinde ekran eğilerek kullanılabilir. Microsoft Surface Pro 7+ yüksek performansla çalışmasını sağlayan Intel Core i7 işlemciden oluşuyor.

6. HP Envy 14-eb0000na

Pratik kullanım sağlayan bilgisayar modellerinden HP Envy 14-eb000na, Intel Core i7 işlemciden oluşuyor. Cihaz çoklu dokunmatik özellikli olarak dizayn edilmiştir.

HP Envy 14-eb000na, IPS mikro kenarlı ekrandan oluşmaktadır. Zarif, şık ve sade tasarımlı bilgisayarda termal yönetim çok güçlüdür.

7. Acer SP314-52-580T

Pratik kullanımlı dokunmatik ekrana sahip bilgisayar modelleri listemizin son sırasında Acer SP314-52-580T yer alıyor. Acer SP314-52-580T, çok güçlü tasarıma sahiptir. Bu cihaz, 4 farklı katlama modundan oluşmaktadır.

Acer SP314-52-580T’nin ekran çerçevesi çok geniştir. Klavyesinde numpad tuşları yer almamaktadır. Farklı bir klavyeye sahip olan bilgisayar, LED IPS panelli olarak tasarlanmıştır.

Ayrıca Full HD çözünürlüklü 14 inç ekrandan oluşmaktadır. Çok yönlü dokunmatik desteğiyle piyasaya çıkarılan bilgisayar gücünü Intel Core i5-8265U işlemciden alıyor.

Peki sizin dokunmatik bilgisayar modelleri arasında favoriniz hangisi? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.