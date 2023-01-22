En İyi Chromebook Modelleri ve Fiyatları

Yakın zamanda yeni bir dizüstü bilgisayar satın almak isteyen kişiler için Chrome modelleri ve fiyatları listesi hazırladık. Hazırladığımız listede şu anda satışta olan başarılı Chromebook'ları bir arada topladık.

Chromebook Modelleri ve Fiyatları Listesi

Lenovo Ideapad 3 Chromebook: 4.699 TL

Acer Chromebook Spin 314: 7.999 TL

Acer ChromeBook Spin 511: 4.799 TL

Acer Chromebook Spin 11: 9.999 TL

Acer Chromebook CB314: 6.999 TL

ASUS Chromebook Flip C214MA

ASUS Chromebook Flip C434TA-AI0544

Yukarıda satın alabileceğiniz Chromebook'lar bulunuyor. Listede yer alan bilgisayarların özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca öğrenciler için en iyi dizüstü bilgisayarlar listesini de inceleyebilirsiniz.

Lenovo Ideapad 3 Chromebook Özellikleri

Ekran Boyutu: 11.6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1366 x 768 piksel

İşlemci: Intel Celeron

RAM: 4 GB 2400 MHz

Depolama: 64 GB

Ağırlık: 1.69 kg

11.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Ideapad 3 Chromebook isimli dizüstü bilgisayar modeli, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Intel Celeron işlemcisinden alan bilgisayarda 4 GB 2400 MHz RAM bulunuyor. 1.69 kilogram ağırlığındaki PC'de 64 GB depolama alanı mevcut.

Acer Chromebook Spin 314 Özellikleri

Ekran Boyutu: 14 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1366 x 768 piksel

İşlemci: Intel Celeron N4500

RAM: 8 GB

Depolama: 64 GB SSD

Ağırlık: 2 kg

2 kilogram ağırlığındaki Acer Chromebook Spin 314 modelinde 8 GB RAM ve 64 GB SSD yer alıyor. 14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. PC'de Intel Celeron N4500 işlemcisi bulunuyor.

Acer ChromeBook Spin 511 Özellikleri

Ekran Boyutu: 11.6 inç

Ekran Çözünürlüğü: ‎1366 x 768 piksel

Ekran Kartı: UHD Graphics 600

İşlemci: Intel Celeron N4120

RAM: 8 GB

Depolama: 64 GB SSD

Ağırlık: 1.26 kg

Gücünü Intel Celeron N4120 işlemcisinden alan Acer ChromeBook Spin 511 isimli modelde UHD Graphics 600 ekran kartı yer alıyor. 8 GB RAM'e ve 64 GB SSD'ye sahip olan bilgisayar 1.26 kilogram ağırlığında. 11.6 inç ekran büyüklüğündeki PC 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor.

Acer Chromebook Spin 11 Özellikleri

Ekran Boyutu: 11.6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1366 x 768 piksel

Ekran Paneli: TN

İşlemci: ARM Cortex A73 2.0 Ghz

Ekran Kartı: Mali-G72 MP3

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB SSD

Ağırlık: 1.2 kg

64 GB SSD'ye ve 4 GB RAM'e sahip olan Acer Chromebook Spin 11 isimli bilgisayar modelinde ARM Cortex A73 2.0 Ghz işlemcisi bulunuyor. Mali-G72 MP3 GPU'nun bulunduğu PC 1.2 kilogram ağırlığında. 11.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, TN panel üzerinde 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor.

Acer Chromebook CB314 Özellikleri

Ekran Boyutu: 14 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel

RAM: 8 GB

Depolama: 64 GB

14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Acer Chromebook CB314, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Şık bir tasarımı ile dikkat çeken bilgisayarda 8 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor.

ASUS Chromebook Flip C214MA Özellikleri

Ekran Boyutu: 11.6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1366 x 768 piksel

İşlemci: Intel Celeron N4020

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Ağırlık: 1.20 kg

Gücünü Intel Celeron N4020 işlemcisinden alan ASUS Chromebook Flip C214MA isimli model 1.20 kilogram ağırlığında. 11.6 inç ekran büyüklüğündeki PC, 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. ASUS Chromebook Flip C214MA'da 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor.

ASUS Chromebook Flip C434TA-AI0544 Özellikleri

Ekran Boyutu: 14 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel

Ekran Paneli: IPS

İşlemci: Intel Core M3

Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 615

RAM: 8 GB

Depolama: 64 GB

Intel UHD Graphics 615 ekran kartına sahip olan ASUS Chromebook Flip C434TA-AI0544 adlı bilgisayarda Intel Core M3 işlemcisi yer alıyor. 14 inç ekran büyüklüğündeki bilgisayar, IPS ekran üzerinde 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Bilgisayarda 64 GB depolama alanı ve 8 GB RAM bulunuyor.

Bu yazıda şu anda satışta olan Chromebook modelleri ve fiyatları listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı model hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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