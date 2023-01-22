En İyi Chromebook Modelleri ve Fiyatları
Chromebook modelleri ve fiyatları listesi hazırladık. Listede markaların şu anda piyasada olan dizüstü bilgisayar modelleri yer alıyor. İşte listenin detayları!
Yakın zamanda yeni bir dizüstü bilgisayar satın almak isteyen kişiler için Chrome modelleri ve fiyatları listesi hazırladık. Hazırladığımız listede şu anda satışta olan başarılı Chromebook'ları bir arada topladık.
Chromebook Modelleri ve Fiyatları Listesi
- Lenovo Ideapad 3 Chromebook: 4.699 TL
- Acer Chromebook Spin 314: 7.999 TL
- Acer ChromeBook Spin 511: 4.799 TL
- Acer Chromebook Spin 11: 9.999 TL
- Acer Chromebook CB314: 6.999 TL
- ASUS Chromebook Flip C214MA
- ASUS Chromebook Flip C434TA-AI0544
Yukarıda satın alabileceğiniz Chromebook'lar bulunuyor. Listede yer alan bilgisayarların özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca öğrenciler için en iyi dizüstü bilgisayarlar listesini de inceleyebilirsiniz.
Lenovo Ideapad 3 Chromebook Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11.6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1366 x 768 piksel
- İşlemci: Intel Celeron
- RAM: 4 GB 2400 MHz
- Depolama: 64 GB
- Ağırlık: 1.69 kg
11.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Ideapad 3 Chromebook isimli dizüstü bilgisayar modeli, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Intel Celeron işlemcisinden alan bilgisayarda 4 GB 2400 MHz RAM bulunuyor. 1.69 kilogram ağırlığındaki PC'de 64 GB depolama alanı mevcut.
Acer Chromebook Spin 314 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 14 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1366 x 768 piksel
- İşlemci: Intel Celeron N4500
- RAM: 8 GB
- Depolama: 64 GB SSD
- Ağırlık: 2 kg
2 kilogram ağırlığındaki Acer Chromebook Spin 314 modelinde 8 GB RAM ve 64 GB SSD yer alıyor. 14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. PC'de Intel Celeron N4500 işlemcisi bulunuyor.
Acer ChromeBook Spin 511 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11.6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1366 x 768 piksel
- Ekran Kartı: UHD Graphics 600
- İşlemci: Intel Celeron N4120
- RAM: 8 GB
- Depolama: 64 GB SSD
- Ağırlık: 1.26 kg
Gücünü Intel Celeron N4120 işlemcisinden alan Acer ChromeBook Spin 511 isimli modelde UHD Graphics 600 ekran kartı yer alıyor. 8 GB RAM'e ve 64 GB SSD'ye sahip olan bilgisayar 1.26 kilogram ağırlığında. 11.6 inç ekran büyüklüğündeki PC 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor.
Acer Chromebook Spin 11 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11.6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1366 x 768 piksel
- Ekran Paneli: TN
- İşlemci: ARM Cortex A73 2.0 Ghz
- Ekran Kartı: Mali-G72 MP3
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB SSD
- Ağırlık: 1.2 kg
64 GB SSD'ye ve 4 GB RAM'e sahip olan Acer Chromebook Spin 11 isimli bilgisayar modelinde ARM Cortex A73 2.0 Ghz işlemcisi bulunuyor. Mali-G72 MP3 GPU'nun bulunduğu PC 1.2 kilogram ağırlığında. 11.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, TN panel üzerinde 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor.
Acer Chromebook CB314 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 14 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel
- RAM: 8 GB
- Depolama: 64 GB
14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Acer Chromebook CB314, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Şık bir tasarımı ile dikkat çeken bilgisayarda 8 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor.
ASUS Chromebook Flip C214MA Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11.6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1366 x 768 piksel
- İşlemci: Intel Celeron N4020
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Ağırlık: 1.20 kg
Gücünü Intel Celeron N4020 işlemcisinden alan ASUS Chromebook Flip C214MA isimli model 1.20 kilogram ağırlığında. 11.6 inç ekran büyüklüğündeki PC, 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. ASUS Chromebook Flip C214MA'da 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor.
ASUS Chromebook Flip C434TA-AI0544 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 14 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel
- Ekran Paneli: IPS
- İşlemci: Intel Core M3
- Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 615
- RAM: 8 GB
- Depolama: 64 GB
Intel UHD Graphics 615 ekran kartına sahip olan ASUS Chromebook Flip C434TA-AI0544 adlı bilgisayarda Intel Core M3 işlemcisi yer alıyor. 14 inç ekran büyüklüğündeki bilgisayar, IPS ekran üzerinde 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Bilgisayarda 64 GB depolama alanı ve 8 GB RAM bulunuyor.
Bu yazıda şu anda satışta olan Chromebook modelleri ve fiyatları listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı model hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
Ayrıca bazı bilgisayar modellerinin sayfasında yer alan FreeDos kelimesinin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız FreeDos nedir sorusu dahil olmak üzere bazı soruları cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.
YORUMLAR