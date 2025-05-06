3.842 TL Değerindeki EaseUS Data Recovery Pro Bedava Dağıtılıyor

EaseUS, gelişmiş özelliklere sahip veri kurtarma programı kullanmak istseyen kişiler için kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında EaseUS Data Recovery Pro programının bir yıllık lisansı ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Bilgisayar kullanırken ortaya çıkan bir problemden ötürü ya da yanlış bir işlem nedeniyle bazı önemli dosyalar silinebiliyor. Böyle bir durumda veri kurtarma yazılımı devreye giriyor. Bu hizmetler herhangi bir nedenden dolayı silinen dosyaların geri getirilmesini sağlıyor.

Veri kurtarma programları arasında ise EaseUS Data Recovery Wizard öne çıkıyor. Bunun nedeni ise hem yüzde 99,7 başarı oranı sunması hem kolay kullanıma sahip olması hem de gelişmiş özellikler içermesi. EaseUS tarafından sunulan kampanyadan yararlanarak bu programın bir yıllık ücretli aboneliğini ücretsiz şekilde alabilirsiniz.

EaseUS Data Recovery Pro Ücretsiz Nasıl Alınır?

EaseUS Data Recovery Pro'nun kampanya sayfasını ziyaret edin.

ziyaret edin. "Get the license" butonuna tıklayın.

Açılan pencerede lisans kodu yer alacak.

Program üzerinden lisans kodunu uygulayın.

EaseUS Data Recovery Wizard programının bir yıllık Pro aboneliği normalde 99,95 dolara satılıyor ancak kampanya kapsamında ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Yukarıda yer alan adımlar ile lisans koduna erişebilirsiniz.

Yanlışlıkla silinen veya kaybolan verilerin geri getirilmesini sağlayan programın Pro aboneliği, tüm gelişmiş özelliklerin yanı sıra ücretsiz uzaktan yardım da sunuyor. Programın öne çıkan özellikleri ise şu şekilde:

EaseUS Data Recovery Pro'nun Öne Çıkan Özellikleri

%99,7 başarı oranı

SD kart, USB bellek, HDD, SSD ve daha çok sayıda depolama cihazından silinen dosyaları geri getiriyor.

Fotoğraf, video ve belge dahil olmak üzere kaybolan veya silinen dosyaları kurtarıyor.

Yazılım, yanlışlıkla silme ve biçimlendirme nedeniyle kaybolan verilere yeniden erişilebilmesini sağlıyor.

Kötü amaçlı yazılımlardan etkilenen bilgisayardaki verileri kurtarıyor.

USB bellek, hafıza kartı, harici sabit disk, dahili sabit disk, kamera dahil 2000'den fazla cihazı destekliyor.

Belgeden videoya sesten görsele kadar 1000'i aşkın dosya türünü destekliyor.

Bozuk MP4 ve MOV videoları, JPEG/JPG fotoğrafları veri kurtarma esnasında onarıyor.

Büyük bir diskteki verileri kurtarmak için sürekli bilgisayar başında beklemek yerine tarama sonrasında dosyaları belirli bir konuma otomatik olarak geri yüklemeyi seçebilirsiniz.

Veri kurtarma programının sürücünün tamamını taramasını beklemenize gerek kalmadan dosyalarınızı kurtarabilirsiniz.

Ön izleme özelliği, kullanıcıların kurtarma işlemini tamamlamadan önce hangi dosyaların kurtarılacağını görmesine imkân tanıyor.

Bu içerik EaseUS iş birliği ile hazırlanmıştır.