Arka plan gürültüsünü yüzde 99,8'e kadar azaltma, 55 saate kadar kullanım süresi, üst düzey ses deneyimi ve dahasını sunan EKSAtelecom H16 Bluetooth kulaklık, dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. EKSAtelecom H16 incelemesi ile kulaklığın neler sunduğuna yakından göz atacağız.

EKSAtelecom H16 Bluetooth Kulaklık İncelemesi

EKSAtelecom H16 Bluetooth kulaklık modelinde yapay zekâ desteğine sahip çevresel gürültü engelleme (ENC) özelliği bulunuyor. Dahili EKSA VoicePure ENC teknolojisi, geniş bir ses frekans aralığıyla ortamdaki gürültüyü yüzde 99,8'e kadar azaltıyor.

Arka plan seslerinin büyük ölçüde azaltılması özellikle uzaktan eğitim ve çevrim içi toplantılarda deneyimi üst seviyeye taşıyarak oldukça önemli bir avantaj sağlıyor. Böylelikle arka plandaki seslerden ötürü sesli iletişim olumsuz yönde etkilenmiyor.

Bluetooth 5.2 teknolojisini destekleyen kulaklık bu sayede önceki sürümlere kıyasla daha düşük güç tüketiyor, daha kararlı kullanım sağlıyor ve daha hızlı bağlantı imkânı sunuyor. Bunların yanı sıra daha uzun menzil imkânı sayesinde 15 metreye kadar bağlantı da sağlanıyor.

Çift bağlantı desteğine sahip kulaklık Bluetooth 5.2 teknolojisinin yanı sıra USB-A dongle'ı da destekliyor. Kulaklığın üzerinde gizli kapak bölümü bulunuyor. Kapağın içerisinde ise USB adaptörü mevcut. Bu USB adaptörünün kaybolmasını önleyerek kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

55 saate kadar kullanım süresi ile dikkat çeken kulaklık, uzun süre boyunca şarj etme işlemine gerek bırakmıyor. Böylece şarj konusunda endişe yaşamadan ister arkadaşlarınızla iletişim kurabilir ister internetten bir şeyler izleyebilir ister oyun oynayabilir isterseniz müzik dinleyebilirsiniz.

400 mAh batarya kapasitesine sahip olan kulaklığı Type-C şarj cihazı aracılığıyla şarj edebilirsiniz. Kulaklığın şarj olması ise 2 saat sürüyor. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra uzun saatler boyunca kullanabilirsiniz.

Sesli görüşme esnasında kulaklığın üzerinde yer alan butona dokunarak mikrofonu kolayca sessize alabilirsiniz. Konuşmanız gerektiğinde tekrar aynı butona basarak mikrofonu aktif hâle getirebilirsiniz.

40 mm ses sürücüsü sayesinde yüksek kaliteli ses deneyimi sunan kulaklık oyun oynamayı, müzik dinlemeyi ve sesli görüşmeleri bambaşka bir boyuta taşıyor. Günlük kullanım için harika bir seçenek olan Bluetooth kulaklık, sesleri net şekilde duyabilmenizi sağlıyor.

Söz konusu kulaklığın çok başarılı bir tasarıma da sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Kulağınıza denk gelen kısımda elastik ve yumuşak bir sünger bulunuyor. Bu, kulaklığı uzun saatler boyunca rahatsızlık hissetmeden sorunsuz şekilde kullanabilmenize olanak tanıyor.

Editörün Yorumu

Gelişmiş özellikleri ve başarılı tasarımıyla öne çıkan EKSAtelecom H16 Bluetooth kulaklık çevrim içi toplantı, günlük sesli görüşmeler, uzaktan eğitim, müzik dinleme, oyun oynama, podcast dinleme ve hazırlama gibi aktivitelerde kullanılabilir.

EKSAtelecom H16, ofis ve çağrı merkezi çalışanları için de harika bir seçenektir. Uzun süreli kullanımlarda rahatsız etmeyen bir yapıya sahip olan kulaklık, başarılı pil performansı sayesinde saatler süren yolculuklarda da tercih edilebilir.

Eğer Bluetooth kulaklık arıyorsanız EKSAtelecom H16'yı göz önünde bulundurabilirsiniz. Kullanıcıların keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan kulaklık hem iş hem de multimedya konularında ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

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EKSAtelecom H16 Bluetooth Kulaklığın Özellikleri