En İyi Araç Telefon Tutucusu Modelleri

Normal şartlarda araç sürerken telefon kullanmak çok tehlikelidir. Ancak navigasyona bakmak ya da acil bir çağrıyı cevaplamak için telefon kullanmak gerekebilir. Böyle durumlarda güvenli sürüşler için araç telefon tutucusu kullanmak gerekiyor.

Peki, en iyi araç telefon tutucusu modelleri neler?

En İyi 7 Araç Telefon Tutucu Modeli

Sandberg 402-91

Spigen Kuel H35

Baseus 360

Promate Airgrip

Spigen Kuel TMS24

Ttec Easy Drive Grip

Syrox H12

1. Sandberg 402-91

En iyi araç telefon tutucusu modelleri listemizin ilk sırasında Sandberg 402-91 yer alıyor. Esnek kola sahip olan tutucu hem sağa hem de sola rahat şekilde hareket ettirilebiliyor. Birçok telefon modeliyle çok rahat kullanılabilen bu araç telefon tutucu, vakumlu vantozundan basit şekilde araç camına takılabiliyor.

2. Spigen Kuel H35

En iyi araç telefon tutucu arayanlar için Spigen Kuel H35’i önerebiliriz. Spigen Kuel H35, 6 mıknatıslı güçlü yapıdan oluşuyor. Bu yapı sayesinde telefon çok sağlam şekilde tutuluyor. İşlevsel özelliklere sahip olan Spigen Kuel H35, 360 derece döndürülebiliyor.

Tutucunun uzunluğu da çok rahat ayarlanabiliyor. Aynı zamanda aşağı ve yukarıya doğruda hareket ettirebilirsiniz.

3. Baseus 360

En iyi araç telefon tutuculardan olan Baseus 360, ergonomik bir yapıya sahip. Baseus 360 aynı zamanda manyetik yapıdan oluşuyor. Yapışkanlı bir yapısı olan tutucu, 360 derece döndürülebiliyor. Pratik kullanımının yanı sıra küçük yapısından dolayı az yer kaplaması da büyük bir avantaj.

4. Promate Airgrip

Kullanışlı yapıdan oluşan araç telefon tutucu modeli Promate Airgrip, ergonomik tasarıma sahip. Promate Airgrip’te diğer üstteki modeller gibi 360 derece döndürülebiliyor. Bu tutucu, havalandırmaya monte ediliyor. Tüm telefon modelleriyle uyumlu olan Promate Airgrip, güçlü kavrama özelliğinden de oluşuyor.

5. Spigen Kuel TMS24

Spigen telefon tutucu modelleri içerisinde yer alan Spigen Kuel TMS24 hem dikey hem de yatay kullanım sunuyor. Sürücüler, görüş açısını çok rahat ayarlayabilir. Ayrıca sola ve sağa doğru da döndürme imkanına sahip diyebiliriz.

6. Ttec Easy Drive Grup

Sürüş güvenliği noktasında öne çıkan Ttec Easy Drive Grup, vakumlu vantozdan oluşuyor. Bu özelliğinden dolayı tutucu hem aracın torpidosu hem de camına yapıştırılabiliyor. Telefonun yatay ve dik kullanılmasını sağlayan bir de döner başlığı bulunuyor.

Güç mıknatısından dolayı telefonun hem kayması hem de düşmesi engelleniyor. Ttec Easy Drive Grup’un tutma pabuçları yok. Bundan dolayı da tüm telefon modelleriyle uyum sağlıyor. Ayrıca dayanıklı yapısının yanında her yere kolayca sığmasını sağlan bir kompakt tasarımdan oluşuyor.

7. Syrox H12

En iyi araç telefon tutucusu modelleri listemizin son sırasındaki Syrox H12, 2 parçadan oluşuyor. Bu araç telefon tutucusu, yüksek performanslı mıknatısa sahip. Bundan dolayı da telefonu sağlam şekilde tutup düşmesini ve kaymasını engelliyor.

2 parça şeklinde üretilen Syrox H12, kaliteli bant özelliğiyle de dikkat çekiyor. Ergonomik tasarımından dolayı çok az yer kaplıyor. Syrox H12, tüm telefon modelleriyle kullanılabilir.