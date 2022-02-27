En İyi Akıllı Telefonlar (Mart 2022)
Mart 2022 en iyi akıllı telefonlar hangi telefonlardan oluşuyor? Bir akıllı telefon satın almak gibi planı olanlar için en iyi telefonları bir araya getirdik.
Mart 2022 en iyi akıllı telefonlar neler? Akıllı telefon üreticileri tarafından her sene üretilip akıllı telefon pazarına sürülen telefon sayısı dudak uçuklatacak noktaya geldi. Peki, bu akıllı telefonlardan kaç tanesi satın almaya değecek özellikler ile geliyor?
Bu liste ile en iyi telefonu satın almanız ya da bu telefonlar hakkında bilgi sahibi olmanız için amiral gemisi akıllı telefonların yanı sıra orta segment telefonlar arasından da öne çıkan telefonları bir arada topladık.
Asgari Ücret ile Alınabilecek Akıllı Telefonlar - 2022
2022 yılına girmemizle birlikte ülkemizde uygulanmakta olan asgari ücret seviyesi değişiklik gösterdi. Peki 2022 yılında asgari ücret ile alınabilecek akıllı telefonlar neler? Sizler için hazırladığımız bu listemizde asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon modellerini bir araya getirdik.
Marka çeşitliliğini de olabildiğince çeşitli tutmaya çalıştık. Listede Huawei, Apple, Samsung da dahil olmak üzere pek çok markadan akıllı telefon yer alıyor. Türkiye'de satılmayan telefonlara listede yer vermedik.
Mart 2022 En İyi Akıllı Telefonlar Listesi
- iPhone 13 Pro Max
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- OnePlus 9 Pro
- Samsung Galaxy Z Fold3
- iPhone 13 Mini
- Xiaomi 11T Pro
- Huawei Nova 9
- Oppo Reno6
- Vivo Y33s
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Mart 2022 en iyi akıllı telefonlar listesinde yer alan telefonların tamamı Türkiye'de satılan telefonlardan oluşuyor. Bu akıllı telefonların özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
1. iPhone 13 Pro Max Özellikleri
- Ekran: 6,7 inç, Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10
- Çözünürlük: 1284 x 2778 piksel
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- GPU: Apple GPU
- RAM: 6 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 4352 mAh, 27W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: iOS 15
- Ağırlık: 240 gram
Mart 2022 en iyi akıllı telefonlar listesine iPhone 13 Pro Max ile başlıyoruz. 4352 mAh batarya kapasitesi ile gelen iPhone 13 Pro Max modelinde 27W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.
30 dakikada %50 şarj olan cihaz, gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden yer alıyor. Arka tarafında 12 MP geniş açılı, 12 MP telefoto, 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 12 MP geniş açılı kamera yer alıyor.
2. Samsung Galaxy S22 Ultra Özellikleri
- Ekran: 6,8 inç, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+
- Çözünürlük: 1440 x 3088 piksel
- İşlemci: Exynos 2200
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 40 MP
- Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 12, One UI 4.1
- Ağırlık: 228 gram
228 gram ağırlığa sahip Samsung Galaxy S22 Ultra, 5000 mAh batarya kapasitesine sahip. 45W hızlı şarj teknolojisi ile gelen model, gücünü ise Exynos 2200 işlemcisinden alıyor.
Telefonun arka tarafında 108 MP geniş açılı, 10 MP periskop telefoto, 10 MP telefoto, 12 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 40 MP geniş açılı kamera bulunuyor.
Samsung Galaxy S22 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Samsung Galaxy S22 özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı da dahil olmak üzere Güney Kore merkezli teknoloji devinin Galaxy S22 serisine ilişkin cevabı merak edilen tüm soruları makalenin devamında ayrıntılı olarak ele aldık.
3. OnePlus 9 Pro Özellikleri
- Ekran: 6,7 inç, LTPO Fluid2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+
- Çözünürlük: 1440 x 3216 piksel
- İşlemci: SM8350 Snapdragon 888 5G
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 4500 mAh, 65W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11 (Android 12'ye yükseltilebilir), OxygenOS 12
- Ağırlık: 197 gram
5000 mAh batarya kapasitesine sahip OnePlus 9 Pro, 65W hızlı şarj teknolojisi ile geliyor. 197 gram ağırlığında olan telefonun arka tarafında 48 MP geniş açılı, 8 MP telefoto, 50 MP ultra geniş açılı, 2 MP monochrome kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP geniş açılı kamera yer alıyor.
4. Samsung Galaxy Z Fold3 Özellikleri
- Ekran: 7,6 inç, Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+
- Çözünürlük: 1768 x 2208 piksel
- İşlemci: SM8350 Snapdragon 888 5G
- RAM: 12 GB
- Dahili Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 4 MP + 10 MP
- Batarya: 4400 mAh, 25W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11 (Android 12'ye yükseltilebilir), One UI 4.0
- Ağırlık: 271 gram
4400 mAh batarya kapasitesine sahip Samsung Galaxy Z Fold3, 65W hızlı şarj teknolojisi sunuyor. 197 gram ağırlığındaki telefonun arka tarafında 12 MP geniş açılı, 12 MP telefoto, 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor.
5. iPhone 13 Mini Özellikleri
- Ekran: 5,4 inç, Super Retina XDR OLED, HDR10
- Çözünürlük: 1080 x 2340 piksel
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- RAM: 4 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 2438 mAh, 18W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: iOS 15
- Ağırlık: 141 gram
2438 mAh batarya kapasitesi ile gelen iPhone 13 Mini, 18W hızlı şarj teknolojisine sahip. 141 gram ağırlığına sahip telefonun arka tarafında 12 MP geniş açılı, 12 MP ultra geniş açılı kamera yer alırken ön tarafta ise 12 MP geniş açılı kamera bulunuyor.
iPhone 13 Pro Max'in yanında iPhone 13 Mini'yi de Mart 2022 en iyi akıllı telefonlar listesine dahil etmemizin sebebi, iPhone 13 Mini'nin küçük ekranlı telefon kullanmak için iyi bir seçenek olması.
Güçlü donanıma sahip iPhone kullanmak istiyor ama bir yandan da ekranın küçük olmasını tercih ediyorsanız iPhone 13 Mini'yi kullanabilirsiniz.
6. Xiaomi 11T Pro Özellikleri
- Ekran: 6,67 inç, AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: SM8350 Snapdragon 888 5G
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5000 mAh, 120W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
- Ağırlık: 204 gram
204 gram ağırlığına sahip olan Xiaomi 11T Pro, gücünü SM8350 Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor. Arka tarafında 108 MP geniş açılı, 8 MP ultra geniş açılı, 5 MP telefoto makro kamera bulunan modelin ön tarafında ise 16 MP geniş açılı kamera yer alıyor.
7. Huawei Nova 9 Özellikleri
- Ekran: 6,57 inç, OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10
- Çözünürlük: 1080 x 2340 piksel
- Ağırlık: 175 gram
- RAM: 8 GB
- İşlemci: SM7325 Snapdragon 778G 4G
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4300 mAh, 66W hızlı şarj
175 gram ağırlığına sahip olan Huawei Nova 9, gücünü SM7325 Snapdragon 778G işlemcisinden alıyor. Arka tarafında 50 MP geniş açılı, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü bulunan modelin ön tarafında ise 32 MP geniş açılı kamera yer alıyor.
8. Oppo Reno6 Özellikleri
- Ekran: 6,4 inç, AMOLED, 90Hz
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: SM7125 Snapdragon 720G
- RAM: 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 44 MP
- Batarya: 4310 mAh, 50W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS 11.1
- Ağırlık: 173 gram
173 mAh batarya kapasitesi ile gelen Oppo Reno6, 50W hızlı şarj teknolojisine sahip. 173 gram ağırlığına sahip telefonun arka tarafında 64 MP geniş açılı, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alırken ön tarafta ise 44 MP geniş açılı kamera bulunuyor.
9. Vivo Y33s Özellikleri
- Ekran: 6,58 inç, IPS LCD
- Çözünürlük: 1080 x 2408 piksel
- İşlemci: Mediatek MT6769V/CU Helio G80
- RAM: 4 GB / 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5000 mAh, 18W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, Funtouch 11.1
- Ağırlık: 182 gram
5000 mAh batarya kapasitesi ile gelen Vivo Y33s, 18W hızlı şarj teknolojisi sunuyor. 182 gram ağırlığına sahip telefonun arka tarafında 50 MP geniş açılı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alırken ön tarafta ise 16 MP geniş açılı kamera bulunuyor.
10. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Özellikleri
- Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: SM7150 Snapdragon 732G
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5020 mAh, 33W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12
- Ağırlık: 193 gram
5020 mAh batarya kapasitesi ile gelen Xiaomi Redmi Note 10 Pro, 33W hızlı şarj teknolojisine sahip. 193 gram ağırlığına sahip telefonun arka tarafında 108 MP geniş açılı, 8 MP ultra geniş açılı, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alırken ön tarafta ise 16 MP geniş açılı kamera bulunuyor.
Mart 2022 en iyi akıllı telefonlar listemizdeki telefonların özellikleri bu şekildeydi. Sizin satın almak istediğiniz bir telefon var mı? Bu telefonu yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.
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