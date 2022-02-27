En İyi Akıllı Telefonlar (Mart 2022)

Mart 2022 en iyi akıllı telefonlar neler? Akıllı telefon üreticileri tarafından her sene üretilip akıllı telefon pazarına sürülen telefon sayısı dudak uçuklatacak noktaya geldi. Peki, bu akıllı telefonlardan kaç tanesi satın almaya değecek özellikler ile geliyor?

Bu liste ile en iyi telefonu satın almanız ya da bu telefonlar hakkında bilgi sahibi olmanız için amiral gemisi akıllı telefonların yanı sıra orta segment telefonlar arasından da öne çıkan telefonları bir arada topladık.

Marka çeşitliliğini de olabildiğince çeşitli tutmaya çalıştık. Listede Huawei, Apple, Samsung da dahil olmak üzere pek çok markadan akıllı telefon yer alıyor. Türkiye'de satılmayan telefonlara listede yer vermedik.

Mart 2022 En İyi Akıllı Telefonlar Listesi

iPhone 13 Pro Max

Samsung Galaxy S22 Ultra

OnePlus 9 Pro

Samsung Galaxy Z Fold3

iPhone 13 Mini

Xiaomi 11T Pro

Huawei Nova 9

Oppo Reno6

Vivo Y33s

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Mart 2022 en iyi akıllı telefonlar listesinde yer alan telefonların tamamı Türkiye'de satılan telefonlardan oluşuyor. Bu akıllı telefonların özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. iPhone 13 Pro Max Özellikleri

Ekran: 6,7 inç, Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10

Çözünürlük: 1284 x 2778 piksel

İşlemci: Apple A15 Bionic

GPU: Apple GPU

RAM: 6 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 4352 mAh, 27W hızlı şarj

İşletim Sistemi: iOS 15

Ağırlık: 240 gram

Mart 2022 en iyi akıllı telefonlar listesine iPhone 13 Pro Max ile başlıyoruz. 4352 mAh batarya kapasitesi ile gelen iPhone 13 Pro Max modelinde 27W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

30 dakikada %50 şarj olan cihaz, gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden yer alıyor. Arka tarafında 12 MP geniş açılı, 12 MP telefoto, 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 12 MP geniş açılı kamera yer alıyor.

2. Samsung Galaxy S22 Ultra Özellikleri

Ekran: 6,8 inç, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+

Çözünürlük: 1440 x 3088 piksel

İşlemci: Exynos 2200

RAM: 8 GB / 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP

Ön Kamera: 40 MP

Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12, One UI 4.1

Ağırlık: 228 gram

228 gram ağırlığa sahip Samsung Galaxy S22 Ultra, 5000 mAh batarya kapasitesine sahip. 45W hızlı şarj teknolojisi ile gelen model, gücünü ise Exynos 2200 işlemcisinden alıyor.

Telefonun arka tarafında 108 MP geniş açılı, 10 MP periskop telefoto, 10 MP telefoto, 12 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 40 MP geniş açılı kamera bulunuyor.

3. OnePlus 9 Pro Özellikleri

Ekran: 6,7 inç, LTPO Fluid2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+

Çözünürlük: 1440 x 3216 piksel

İşlemci: SM8350 Snapdragon 888 5G

RAM: 8 GB / 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4500 mAh, 65W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11 (Android 12'ye yükseltilebilir), OxygenOS 12

Ağırlık: 197 gram

5000 mAh batarya kapasitesine sahip OnePlus 9 Pro, 65W hızlı şarj teknolojisi ile geliyor. 197 gram ağırlığında olan telefonun arka tarafında 48 MP geniş açılı, 8 MP telefoto, 50 MP ultra geniş açılı, 2 MP monochrome kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP geniş açılı kamera yer alıyor.

4. Samsung Galaxy Z Fold3 Özellikleri

Ekran: 7,6 inç, Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+

Çözünürlük: 1768 x 2208 piksel

İşlemci: SM8350 Snapdragon 888 5G

RAM: 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 4 MP + 10 MP

Batarya: 4400 mAh, 25W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11 (Android 12'ye yükseltilebilir), One UI 4.0

Ağırlık: 271 gram

4400 mAh batarya kapasitesine sahip Samsung Galaxy Z Fold3, 65W hızlı şarj teknolojisi sunuyor. 197 gram ağırlığındaki telefonun arka tarafında 12 MP geniş açılı, 12 MP telefoto, 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

5. iPhone 13 Mini Özellikleri

Ekran: 5,4 inç, Super Retina XDR OLED, HDR10

Çözünürlük: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Apple A15 Bionic

RAM: 4 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 2438 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: iOS 15

Ağırlık: 141 gram

2438 mAh batarya kapasitesi ile gelen iPhone 13 Mini, 18W hızlı şarj teknolojisine sahip. 141 gram ağırlığına sahip telefonun arka tarafında 12 MP geniş açılı, 12 MP ultra geniş açılı kamera yer alırken ön tarafta ise 12 MP geniş açılı kamera bulunuyor.

iPhone 13 Pro Max'in yanında iPhone 13 Mini'yi de Mart 2022 en iyi akıllı telefonlar listesine dahil etmemizin sebebi, iPhone 13 Mini'nin küçük ekranlı telefon kullanmak için iyi bir seçenek olması.

Güçlü donanıma sahip iPhone kullanmak istiyor ama bir yandan da ekranın küçük olmasını tercih ediyorsanız iPhone 13 Mini'yi kullanabilirsiniz.

6. Xiaomi 11T Pro Özellikleri

Ekran: 6,67 inç, AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: SM8350 Snapdragon 888 5G

RAM: 8 GB / 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5000 mAh, 120W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

Ağırlık: 204 gram

204 gram ağırlığına sahip olan Xiaomi 11T Pro, gücünü SM8350 Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor. Arka tarafında 108 MP geniş açılı, 8 MP ultra geniş açılı, 5 MP telefoto makro kamera bulunan modelin ön tarafında ise 16 MP geniş açılı kamera yer alıyor.

7. Huawei Nova 9 Özellikleri

Ekran: 6,57 inç, OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10

Çözünürlük: 1080 x 2340 piksel

Ağırlık: 175 gram

RAM: 8 GB

İşlemci: SM7325 Snapdragon 778G 4G

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4300 mAh, 66W hızlı şarj

175 gram ağırlığına sahip olan Huawei Nova 9, gücünü SM7325 Snapdragon 778G işlemcisinden alıyor. Arka tarafında 50 MP geniş açılı, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü bulunan modelin ön tarafında ise 32 MP geniş açılı kamera yer alıyor.

8. Oppo Reno6 Özellikleri

Ekran: 6,4 inç, AMOLED, 90Hz

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: SM7125 Snapdragon 720G

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 44 MP

Batarya: 4310 mAh, 50W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS 11.1

Ağırlık: 173 gram

173 mAh batarya kapasitesi ile gelen Oppo Reno6, 50W hızlı şarj teknolojisine sahip. 173 gram ağırlığına sahip telefonun arka tarafında 64 MP geniş açılı, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alırken ön tarafta ise 44 MP geniş açılı kamera bulunuyor.

9. Vivo Y33s Özellikleri

Ekran: 6,58 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 1080 x 2408 piksel

İşlemci: Mediatek MT6769V/CU Helio G80

RAM: 4 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, Funtouch 11.1

Ağırlık: 182 gram

5000 mAh batarya kapasitesi ile gelen Vivo Y33s, 18W hızlı şarj teknolojisi sunuyor. 182 gram ağırlığına sahip telefonun arka tarafında 50 MP geniş açılı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alırken ön tarafta ise 16 MP geniş açılı kamera bulunuyor.

10. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Özellikleri

Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: SM7150 Snapdragon 732G

RAM: 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5020 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12

Ağırlık: 193 gram

5020 mAh batarya kapasitesi ile gelen Xiaomi Redmi Note 10 Pro, 33W hızlı şarj teknolojisine sahip. 193 gram ağırlığına sahip telefonun arka tarafında 108 MP geniş açılı, 8 MP ultra geniş açılı, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alırken ön tarafta ise 16 MP geniş açılı kamera bulunuyor.

Mart 2022 en iyi akıllı telefonlar listemizdeki telefonların özellikleri bu şekildeydi. Sizin satın almak istediğiniz bir telefon var mı? Bu telefonu yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.