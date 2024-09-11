En Popüler Araba Renkleri Neler?

Araba satın alma süreçlerini etkileyen etmenlerin arasında marka, model ve renk yer alıyor. Arabanın hangi renkte olacağına karar verme süreci kullanılacağı kültür ve bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Biz de bu rehberde dünyada ve Türkiye’de popüler olan araba renklerinden bahsedeceğiz. İşte en popüler araba renkleri!

Dünyadaki En Popüler Araba Renkleri

Bir arabanın satın alma sürecini hızlandıran etkenlerden birisi rengidir. Özellikle dikkat çekici renge sahip bir arabanın göze hitap ettiği için satışı daha hızlı olur. Bu dikkat çekici araba renkleri şöyle sıralayabiliriz;

Gümüş

Beyaz

Gri

Siyah

Dünyanın en popüler araba rengi beyazdır. Beyaz renkli araçlar, genellikle baz model olarak üretilir. Bu sebeple de ekstra ücret ödemek zorunda kalınmaz. Aynı zamanda beyaz renkli araçta güneş yanığı olma olasılığı da çok düşük.

Genellikle üst segment araç modellerinde tercih edilen siyahta en popüler araç modelleri içerisinde yer alıyor. Siyah renk araçlarda lüksü, zarafeti ve gücü temsil ediyor. Nötr renk olan gri de dünyadaki en popüler araba renkleri içerisinde yer alıyor. Araçlarda grinin farklı tonları kullanılarak birçok farklı zevke hitap etmesi sağlanıyor.

Dünyadaki en popüler araba renkleri listemize çoğunlukla sedan modellerde kullanılan gümüş rengini de ekleyebiliriz. Gümüş renk arabanın hem modern hem de şık görünmesini sağlıyor. Gümüş renk arabalarda güneş ışığını yansıtma özelliğine sahip. Bu sebeple sıcak iklimlerde gümüş renkli arabalar daha popülerdir.

Türkiye’deki En Popüler Araba Renkleri

Türkiye’de arabalarda en çok kullanılan renk dünyadaki gibi beyazdır. Özellikle beyazın popüler olmasında aracın satılırken de değerini koruması etkilidir. Beyazın ardından Türkiye’de gri de çok tercih ediliyor. Gri araba renkleri, Türkiye’de uygun fiyatlı araba modellerinde genellikle kullanılıyor.

Türkiye’de SUV araba modellerinde mavi renkte çok vardır. Mavi renk, huzur ve güveni ifade ediyor. Ülkemizde maviden sonra siyah renkte arabalarda çok popüler. Lüks ve gücü temsil eden siyahın Türkiye’de genellikle sedan modellerinde kullanıldığı görülüyor. Türkiye’deki en popüler araba renklerinden kırmızıya hem hatchback hem de spor modellerinde yer veriliyor. Kırmızı renk, tutku ve heyecanı niteliyor.