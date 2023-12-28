Teknolojinin ilerlemesiyle beraber bilişim sektörü önemli ölçüde güçlendi. Bunun sonucunda birçok bilişim mesleği ortaya çıktı. IT ve bilişim meslekleri hem yüksek istihdam oranıyla hem de maaşlarıyla popüler hale geldi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2020 yılında %14,4’lük oranla bilişim sektörü en çok büyüyen 3 sektör arasında yer aldı. Amerika’daki Bureau of Labor Statics (BLS) tarafından yapılan araştırmaya göre 2019- 2029 yılları içerisinde bilişim sektörünün %11 büyüyeceği belirtildi.

Biz de bu yazımızda en popüler 10 bilişim mesleği listesi oluşturduk. İşte detaylar!

En Popüler Bilişim Meslekleri

iOS Mobil Yazılım Uzmanlığı

Android Mobil Yazılım Uzmanlığı

PMP Proje Yöneticisi

Yazılım Uzmanı

Kurumsal Mimari Uzmanlığı (TOGAF)

Web Geliştirme Uzmanlığı

Bulut Mühendisi

Oracle Veritabanı Uzmanlığı

Sistem Destek Uzmanı

Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

1. iOS Mobil Yazılım Uzmanlığı

En popüler 10 bilişim mesleği içerisinde yer alan iOS mobil yazılım uzmanı, iOS tabanlı cihazlara özel yazılım ve programlar geliştiriyor. iOS mobil yazılım uzmanları; iPad, iPhone ve iPad cihazlarına özel oyun, sosyal medya vb. alanlarda uygulamalar geliştiriyorlar.

2. Android Mobil Yazılım Uzmanlığı

Android mobil yazılım uzmanları isminden de anlaşılacağı üzere Android cihazlara uygun olarak uygulamalar geliştirir. Bu meslek grubundaki çalışanlar, kullanıcı dostu uygulamalar geliştirerek Android cihazlara onları sunuyorlar.

3. PMP Proje Yöneticisi

Herhangi bir yazılım projesinin planlama aşamasından uygulamaya kadar ki sürecini denetleyen geliştiricilere PMP Proje Yönetici ismi veriliyor.

Geleceğin bilişim meslekleri içerisindeki PMP Proje yöneticileri, projenin ilerlemesi ve standart olarak maliyet hedeflerinin durumunu takip eder. Eğer proje standart maliyetleri karşılamıyorsa iptal edilebilir.

4. Yazılım Uzmanı

Yazılım uzmanları, bağlı oldukları kurumun ihtiyaçları doğrultusunda öncelikle araştırma yapıp sonrasında yazılımla ilgili programlar geliştirirler. Teknolojik gelişmelere uygun şekilde çeşitli projelere imza atarlar.

5. Kurumsal Mimari Uzmanlığı (TOGAF)

En popüler bilişim meslekleri arasında yer alan kurumsal mimari uzmanlığı (TOGAF), kurumların stratejileri ve hedefleriyle IT sistemleri arasındaki ilişkiyi yönetiyor. Kurumsal bilgi teknolojisi mimarisini yöneten yaklaşımlardır.

6. Web Geliştirme Uzmanlığı

Web geliştirme uzmanları, internet sitelerinin tasarlanması ve geliştirilmesi süreçleriyle ilgilenirler. Web geliştirme uzmanları, internet sitelerinin düzgün görünmesi ve problemsiz çalışmasında etkin rol oynarlar.

7. Bulut Mühendisi

Bilişim sektörü meslekleri arasındaki bulut mühendisleri; ağ, disk, sunucu, çeşitli servis ve uygulamalar aracılığıyla bilişim kaynaklarından yararlanarak çalışmalar yapar.

Bulut mühendisleri, çalıştıkları kurumların teknoloji altyapısını değerlendirir. Aynı zamanda veri ve süreçlerini buluta taşırlar. Bulut mühendisleri; makine öğrenimi, danışmanlık, veri tabanı bakımı konularda da çalışmalar yapabilir.

8. Oracle Veritabanı Uzmanlığı (DBA)

Oracle veritabanı uzmanı (DBA), dünyada en çok kullanılan ve güçlü veritabanları arasında yer alan Oracle ile ilgili çalışmalar yapar. Oracle, veritabanları içerisinde en kompleksli olanıdır. Uluslararası geçerliliğe sahip bir veritabanıdır. Bu meslek grubu, Oracle veritabanı güvenliğini sağlar.

9. Sistem Destek Uzmanı

En popüler bilişim meslekleri içerisindeki sistem destek uzmanı, kurumlardaki bilgisayar sistemlerinin bakımı ve işleyişinden sorumludur. Sistem destek uzmanları donanım noktasında yüksek bilgi birikimine sahiplerdir.

10. Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

Ağ ve siber güvenlik uzmanları, şirketlerin elektronik bilgi sistemlerini korurlar. Kurumların veri güvenliğini koruyup, algoritmaları çözümlerler. Ağ ve siber güvenlik uzmanları; TCP/IP internet protokolleri hakkında yüksel bilgi birikimine sahiplerdir. Çeşitli programlama dillerini bilirler.