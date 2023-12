Bilişim Dünyasını Şekillendiren 10 Trend

Teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle birlikte bilişim sektörü de zenginleşiyor. Bilişim dünyasını şekillendiren trendler sayesinde cihazlara farklı, olağanüstü yetenekler kazandırıldı.

Özellikle verilerin üretimleri artırılarak onların paylaşılmasını sağlayan bilişim alanları oluşturuldu. Bu bilişim alanları, ilerleyen süreçlerde insanların hayatlarında vazgeçilmez olacak gibi de duruyor.

Biz de yazımızda insanları etkisi altına alacak bilişim trendlerinden bahsedeceğiz.

Bilişim Dünyasını Şekillendiren Trendler

WAN optimizasyonu

Veri merkezi tesisleri

Mobilite

Bulut teknolojisi

Sanallaştırma

Hesap Denetimi

Veri merkezi optimizasyonu

Dijital varlıklar

DevOps

Big Data

1. WAN Optimizasyonu

Geniş Alan Ağı (Wide Area Network); gecikme süresi, aktarım hızı, yoğunluk vb. WAN performans ölçümlerinin geliştirildiği tekniklerdir. WAN üzerinden gerçekleştirilen bağlantılarda bağlantının sağlandığı lokasyonlarda veri transferleri hızlandırılır. WAN optimizasyonu ile veri transferlerinin kontrolü de sağlanır.

2. Veri Merkezi Tesisleri

Bilişim dünyasını şekillendiren trendler arasında yer alan veri merkezi tesisleri, iş süreçlerine katkı sağlıyor. Tesis inşasıyla soğutma sistemlerinin geliştirmeleri veri merkezi tesislerindeki enerji tüketimini azaltıyor. IT projeleri ve çeşitli tesislerin geliştirilmesinde de öncü bir trenddir.

3. Mobilite

Birçok şirket, iş süreçlerinin verimliliği için taşınabilir teknolojilerle akıllı telefonlarla ilgili uygulama ve yazılımlar geliştiriyor. Böylelikle bu yazılım ve uygulamalarla mobilite alanında önemli yatırımlar gerçekleştirmiş oluyorlar.

4. Bulut Teknolojisi

Bulut, internet üzerinde verilerin saklanmasını sağlayan teknolojidir. İş dünyasında özellikle sanal ve yerel ağların birlikte kullanıldığı yeni veri saklama teknikleri geliştiriliyor.

Böylelikle şirketlerin hem iç ağları hem de dış sistemlerinin engellediği problemlerin üstesinden daha kolay gelinebilecek. Şirketler, pazarlarda öne çıkabilmek için IT uzmanlarının rehberliğinde bulut teknolojisini kullanıyor.

5. Sanallaştırma

Bilişim dünyasını şekillendiren trendler listemize donanımların sanallaştırılmasını da ekleyebiliriz. Sanallaştırma; sunucu, işletim sistemi ve depolama birimleri gibi bilgi işlem kaynaklarının sanal sürümlerinin oluşturulmasıdır.

6. Hesap Denetimleri

Hesap denetimleri, Bring Your Own Device yani “Kendi Cihazını Getir” politikası sonucunda bilişim dünyasına dahil oldu. Bring Your Own Device, kurumlardaki personellerin iş yerlerine kişisel cihazlarını getirip kullanmalarıyla ortaya çıkan bir kavramdır.

Mobil uygulama ve web teknolojilerinin gelişimiyle hayatımıza dahil olan Bring Your Own Device, bazı güvenlik sorunlarına da neden olabiliyor. Bu sebeple birçok şirket, IT politikalarıyla hesap denetimleri çalışmalarına önem vermeye başladı.

7. Veri Merkezi Optimizasyonu

IT uzmanları, otomasyon sistemleri geliştirerek enerji tüketimini azaltabilir. Geliştirilen otomasyon sistemleri;

Veri depolama,

Sistem senkronizasyonu,

Hızlı problem çözümü,

Verileri yedekleme gibi düşük masraflı ve etkili çözümler geliştirilebilir.

8. Dijital Varlıklar

Bilişim dünyasını şekillendiren 10 trend arasında dijital varlıklarda yer alıyor. Dijital varlıklar; sosyal medya yapıları, web siteleri, içeriklerin geliştirilmesi ve yönetilmesi gibi süreçleri kapsıyor.

Günümüzde birçok şirket, dijital varlıklarını hem teknoloji hem de IT ile birleştiriyor. Böylelikle marka ve pazarlama gibi kavramlar gelişmeye başlıyor.

9. DevOps

Bilişim dünyasını şekillendiren trendler içerisindeki DevOps (Development Operations), yazılımın geliştirilip kullanılmasına deniyor. DevOps yaklaşımı, sistem yöneticileri ve yazılım geliştiricilerinin arasındaki iletişim eksikliğini gideriyor.

DevOps, yazılımları geliştirirken iletişim eksikliklerini giderebilmek için kaliteli kodlama altyapılarına odaklanıyor.

10. Big Data

Büyük veri (Big Data), verileri anlamlı hale getiren bir sistemdir. Big Data; verileri analiz edip sınıflandırıyor. Ayrıca verileri işlenir hale getirip veri yığınlarını da anlamlı hale getirmiş oluyor. Birtakım teknolojiler kullanılarak karışık haldeki veriler, gerçek zamanlı olarak basitleştirilerek daha anlamlı hale getiriliyor.

Sizce bilişim dünyasını şekillendiren trendler neler?