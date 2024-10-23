Flash Bellek Çalışmıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Bilgisayar kullanıcılarının veri aktarımı veya depolama amacıyla kullandığı başlıca araçlardan biri olan flash bellekler bazen bilgisayar tarafından tanınmayabiliyor. Böyle anlarda kullanıcılar bellek içinde yer alan verileri kaybetme endişesi ile paniğe kapılıyor. Oysa ki, flash bellek çalışmıyor sorunu çoğu zaman basit nedenlerden kaynaklı olarak karşımıza çıkar. Birkaç basit kontrolün ardından flash bellek içindeki bilgilere tekrar erişmek mümkün olabilir.

Flash Bellek Çalışmıyor Sorunu Neden Kaynaklanır?

Bazen ise daha karmaşık çözümleri uygulamanız gerekir. Bu içerikte en yalın haliyle, flash bellek çalışmıyor sorununun çözümünde başvurmanız gereken yolları ele aldık. İşte, çalışmayan flash bellek nasıl düzeltilir diye merak edenler için hazırladığımız kapsamlı rehber!

Flash bellek çalışmıyor sorunu ile karşı karşıya kaldığınızda ilk kontrol etmeniz gerekenlerden birisi bilgisayarın USB girişidir. Zaman zaman toz ve kirden tıkanabilen bu girişler kendiliğinden bozulmuş da olabilir. Bu yüzden, flash bellek konusunda telaş yapmadan önce bilgisayarın alternatif USB girişlerini kullanmayı denemenizi öneriyoruz.

Tıpkı bilgisayarın USB girişlerinde olduğu gibi flash belleğin giriş kısmında da bozulma ya da temassızlık gibi bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Cihazı bilgisayara taktıktan sonra ufak hareketlerle denemeler yaparak temassızlık olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Bilgisayarınızdaki USBlerin çalışması ile ilgili bir sorun tespit ettiyseniz kasada yer alan anakarttaki USB çevirici kabloların bağlı olduğundan emin olmanız gerekir.

İkinci adım olarak ise aygıt sürücülerini kontrol etmelisiniz.

Windows’ta başlat tuşuna basıp denetim masasına ulaşarak bu bölümde yer alan Aygıt Yöneticisi menüsüne giriş yapın.

Evrensel Seri Veri Yolu Denetleyicileri sekmesine girin ve USB Bileşik Aygıtları kısmındaki güncellemeleri yükleyin.

Bu yöntemler sizi çözüme ulaştırmadıysa ‘Disk Yönetimi’ ile ilgili ayarlara göz atmanız gerekiyor.

Başlangıç simgesine sağ tıklayıp Disk Yönetimi bölümüne ulaştıktan sonra burada bulunan biçimlendirme fonksiyonu ile flash bellekteki dosya sisteminin bilgisayarınız tarafından desteklenmesini sağlayabilirsiniz.

Flash bellek çalışmama sorunu dediğimizde aklımıza gelen tek şey bilgisayarın bu cihazı okumaması olmamalı. Bazen de cihaz ‘Bilgisayarım’ sekmesinde gözükmesine rağmen açılmayabiliyor. Yani, flash bellek üstünde herhangi bir işlem yapmanız mümkün olmuyor.

Böyle durumlarda güvenilir bir üçün parti uygulama kullanarak flash belleğinizi NTFS, exFAT gibi farklı formatlara biçimlendirmeyi deneyebilirsiniz.

Sorun giderme işlemi ise bu tarz durumlarda uygulayabileceğiniz bir diğer alternatiftir. Başlat menüsünden komut çubuğuna ulaştıktan sonra chkdsk x: /f komutunu yazarak bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bu komutta yer alan x ibaresi yerine Bilgisayarım’daki aktif disk harfini yazmanız gerektiğini unutmayın.