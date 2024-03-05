Bilinmeyen USB Aygıtı (Aygıt Tamamlayıcısı İsteği Başarısız Oldu) Hatası Nasıl Çözülür?

USB aygıtı, bilgisayardaki verilerin hem depolanmasını hem de transfer edilmesini sağlayan bir cihazdır. Bu kullanışlı cihaz çeşitli nedenlerle bilinmeyen USB aygıtı hatası veriyor.

Bilgisayar, USB aygıtını tanımadığı için bilgisayardaki verilerin transferi ve depolanması da imkansız hale geliyor. Ancak bu yazıda belirttiğimiz yöntemleri uygulayarak problemi hızlıca çözebilirsiniz. Bilinmeyen USB aygıtı hatası nasıl çözülür?

Bilinmeyen USB Aygıtı Hatası Nedenleri Nelerdir?

Bilinmeyen USB aygıtı hatasının çözümü için öncelikle hatanın neden ortaya çıktığını bilmek gerekiyor. Bu hata, sistemsel ya da donanımsal sebeplerden dolayı ortaya çıkıyor. Bilinmeyen USB aygıtı hatası şu sebeplerden dolayı ortaya çıkıyor;

Kullanılmaya çalışılan USB aygıtının sürücülerinde bozukluk olabilir

En son yapılan Windows güncellemesi problemli olduğundan dolayı USB sürücülerinin bozulması

Bilgisayardaki USB bağlantı noktasının bozulması

BIOS sisteminde bazı güncellemelerin yapılması gerekebilir

Bilgisayarın bazı parçaları değiştirilirken hatalar ortaya çıkmış olabilir

Kullanılmaya çalışılan USB aygıtına virüs bulaşması

USB aygıtı bozulmuş ya da hasar görmüş olabilir

Bilgisayar USB sürücüleri ayarlarında yapılandırma gerçekleştirilirken hata oluşmuş olabilir

Bilinmeyen USB Aygıtı (Aygıt Tamamlayıcısı İsteği Başarısız Oldu) Hatası Çözümü

Bilinmeyen USB aygıtı hatası çözüm teknikleri şu şekilde sıralanabilir:

1. USB Bağlantısını Kontrol Etme

İlk olarak USB aygıtının doğru takılıp takılmadığı kontrol edilmeli. Bağlantı noktasında herhangi bir problem yoksa USB aygıtı, farklı USB bağlantı noktası üzerinde de denenmelidir.

2. Aygıt Sürücülerini Güncelleme

Bilgisayardaki aygıt sürücülerinin güncelliğinin de kontrolü sağlanmalı. Sürücüler güncel değilse aygıt tanınamaz. Aygıt sürücülerinin güncellenebilmesi için aygıtın üreticisiyle iletişime geçilmelidir.

3. USB Aygıtını Yeniden Yükleme

Bilinmeyen USB aygıtı hatası çözümü için aygıt yeniden yüklenmeli. Aygıt yöneticisi üzerinde “Aygıtları Kaldır” seçeneğine tıklayarak daha sonra aygıt tekrar takılıp yüklenmelidir.

4. USB Aygıt Yöneticisinde Sorun Giderme

USB aygıt yöneticisinde sorun giderme aracı kullanılarak hata çözülebilir. Aygıt yöneticisi açılıp hata veren aygıt seçilir. “Sorun Gider” seçeneğine tıklanarak işlem tamamlanır.

5. Virüs Taraması Yapma

USB aygıtına virüs bulaştığında da aygıt tamamlayıcısı isteği başarısız oldu hatası ortaya çıkar. Hatanın virüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için güvenilir bir antivirüs yazılımıyla bilgisayar taranmalıdır.

6. Bilgisayarı Yeniden Başlatma

Bilinmeyen USB aygıtı hatası basit bir sebepten dolayı da ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda yalnızca bilgisayarı yeniden başlatmak yeterli olur. Bilgisayar yeniden başlatılıp daha sonra USB aygıtı da tekrar takılmalıdır.

7. Sistem Geri Yükleme Yapma

Bahsedilen hatanın çözümü için sistem, bir önceki çalışır şekle geri yüklenebilir. Sistem geri yükleme yapma işlemi için şu adımlar takip edilmeli;

Başlat menüsü üzerinden “Sistem Geri Yükleme” yazılıp sistem geri yüklemeye açılır.

“İleri” butonuna tıklanarak akabinde geri yüklenmek istenilen tarih seçilir.

Sistemin geri yüklenebilmesi için “İleri” butonuna tıklanarak ekrana yansıyan talimatlar yerine getirilir.

Yukarıdaki adımların hiçbiri işe yaramadıysa o zaman USB aygıtı kesin bozulmuştur. USB aygıtı bozulduysa yenisini almanız gerekiyor.