Tüm Kontrol Sizde: En İyi Google Home Uyumlu Aksesuarlar

En iyi Google Home uyumlu aksesuarlar ile yaşam alanlarında güzel bir akıllı ev sistemi oluşturulabilir. Google Home, internet bağlantılı bir hoparlördür. Akıllı ev cihazlarını kolayca kontrol edebilir. Yerleşik olduğu cihazlarla birlikte binlerce akıllı cihaz ve hizmetle de entegresyon sağlıyor. Google Home uyumlu aksesuarların hem kurulumu hem de kullanımı çok kolaydır.

En İyi 7 Google Home Uyumlu Aksesuar

Elektrikli robot süpürgeler

Akıllı prizler

Akıllı termostatlar

Uzaktan kumanda ve kutuları

Akıllı aydınlatma ve ampuller

İç mekan akıllı ev kameraları

Dış mekan akıllı ev kameraları

1. Elektrikli Robot Süpürgeler

Elektrikli robot süpürgeler yaşam alanlarını temizlemede kullanılıyor. Otomatik vakumlaması sayesinde her yer kolayca temizlenir. Google Home aracılığıyla elektrikli robot süpürgeler sesle kolayca kontrol edilebilir.

2. Akıllı Prizler

Google Home uyumlu akıllı prizlerle en temel elektronik cihaz dahi sorunsuzca çalışabilir. Birçok işleve sahip olan akıllı prizler, günün belirli saatinde lambanın yanmasını sağlar. Cihazların düzenli çalıştırılmasında etkin rol oynuyor. Fişleri sesle kolay bir şekilde kontrol edebiliyor.

3. Akıllı Termostatlar

Yaşam alanlarının ne zaman ve nasıl ısınacağını belirliyor. Sıcaklık ayarlamalarını kullanıcının evde olacağı zamana göre ayarlıyor. Böylelikle kullanıcı evde olmadığı zamanlarda güç israfının da önüne geçilmiş olur. Akıllı ev kurulumuna katkı sağlıyor. Yalnızca sesle yaşam alanlarının sıcaklığı ayarlanabilir.

4. Uzaktan Kumanda ve Kutuları

Basit şekilde tak ve çalıştır uzaktan kumandasıyla televizyondaki çeşitli video içerikleri izlenebilir. Standart televizyonlar kolayca akıllı cihazlara dönüştürülebilir. Özellikle Google Home ile entegre edildiğinde daha kullanışlı hale geliyor.

5. Akıllı Aydınlatma ve Ampullar

Akıllı aydınlatmalar yaşam alanları için harika cihazlardır. Işıkların günün belirli zaman aralıklarında yanmasında etkin rol oynuyor. Televizyonlardaki parlaklık ve renklerin değiştirilmesini sağlıyor. Google Home aracılığıyla akıllı aydınlatma ve ampuller daha kolay kontrol edilir. Sesle ışıkların açılmasını ve parlaklığın kolayca ayarlanmasını da sağlıyor.

6. İç Mekan Akıllı Ev Kameraları

İç mekan akıllı ev kameraları; evlerin dışının yanında içinin de gözetlenmesini sağlıyor. Google Home ile entegreli çalışarak sesleri daha kolay kontrol ediyor.

7. Dış Mekan Akıllı Ev Kameraları

Google Home ile uyumlu dış mekan akıllı ev kameralarından yararlanarak yaşam alanları sürekli kontrol altında tutulur. Ev ya da iş yerlerinin dış mekanlarına takılan akıllı ev kameraları sayesinde yaşam alanlarının kontrolü sağlanır. Yaşam alanlarını çeşitli şekillerde kontrol etme özelliği taşıyor.

Siz de Google Home uyumlu aksesuarlarla yaşam alanlarınızda konforu en üst düzeye çıkarabilirsiniz.