En İyi Akıllı Ev Aletleri Nelerdir?

İnternete bağlı olarak çalışan akıllı ev aletleri insan yaşamını oldukça kolaylaştırıyor. Bulut teknolojisiyle iletişim kurularak kullanılabilen cihazlar olarak da adlandırılan ürünler, günlük hayattaki etkisini fazlasıyla gösteriyor.

Güvenlik, aydınlatma gibi tüm alanlara özel tasarlanan cihazlar vardır. Son teknolojiyle üretilen akıllı ev aletleri insanlara konforlu bir yaşam sunuyor. Teknolojinin gelişmesi sonucunda ortaya çıkan ürünler ile evinizde konforu yakalayabileceğiniz yüksek teknolojiye sahip olacak şekilde tasarlanıyor.

Akıllı Ev Aletleri

Wyze Cam Pan

Logitech Harmony Elite

Wink Hub 2

Anova Culinary Precision Cooker Wi-Fi

Amazon Basics Microwawe

iRobot Roomba i7+

QardioBase 2

Polaris 9650iQ

Husqvarna Automower 315X

iSmartAlarm

1. Wyze Cam Pan

En iyi akıllı ev aletleri listemizdeki Wyze Cam Pan, ses ve hareketleri algılan bir cihaz olarak öne çıkıyor. Ücretsiz bulut depolama alanı, komut sistemi, hızlandırılmış kayıt, mekanik kamera hareketlerini algılama özelliklerinden oluşuyor.

2. Logitech Harmony Elite

Logitech Harmony Elite, tuşlara basarak cihazların kontrolünü sağlayan bir sistemdir. Ses ve televizyon sistemlerinin kontrolünü sağlayan bir cihazdır. Kızılötesi, Bluetooth, Z-Wave, Wi-Fi ve Zigbee teknolojilerinin kullanıldığı akıllı ev aletlerinin kontrolünü sağlıyor.

3. Wink Hub 2

Google Home, Philips Hue, Netgear Arlo kamera sistemi gibi akıllı ev sistemlerini kapsayan alet, Wink Hub 2’dir. Wi-Fi, Z-Wave, Lutron Clear Connect, Bluetooth kullanan cihazlarda Wink Hub 2 kullanılabiliyor.

4. Anova Culinary Precision Cooker Wi-Fi

Evde olmasanız dahi yemeklerinizi, Anova Culinary Precision Cooker Wi-Fi ile kolayca pişirebileceksiniz. Wi-Fi bağlantısıyla çalışan bu cihazın üzerinde yer alan ekranda su sıcaklığı ve istenen sıcaklık düzeyi gösteriliyor. Akıllı telefonunuza uygulamayı indirerek yemeğinizin pişirilmesini kolayca takip edebilirsiniz.

5. Amazon Basics Microwawe

En iyi akıllı ev sistemleri içerisine işlevlerinden dolayı Amazon Basic Microwawe cihazını ekleyebiliriz. Mikrodalga fırına herhangi bir şey koyduğunuzda onun başında beklemek zorunda değilsiniz. Akıllı telefonunuzdan mikrodalganıza koyduğunuz gıdayı kontrol edebilirsiniz. Amazon Basic Microwawe, sesli komut sistemiyle çalışıyor.

6. iRobot Roomba i7+

Google Asistan ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır. iRobot Roomba i7+; adaptif kamera bazlı navigasyon ve çok katlı haritalama ile yaşam alanlarının temizliğini sağlıyor. Kendi haznesini boşaltma özellikli şekilde tasarlanmıştır. Süpürge işlemini kolaylaştıran, kişiyi yormadan ev temizliğini yapan bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

7. QardioBase 2

Spor salonuna gitmeden evinizde QardioBase 2 ile sağlıklı bir yaşama merhaba diyebilirsiniz. QardioBase 2;

Hamilelik

Yağ kaybı

Kas kütlesi

Kemik yapısı üzerinden alınan su miktarı gibi tüm unsurların takibini yapıyor.

8. Polaris 9650iQ

Çoklu program seçenekleri başta olmak üzere haznesinin kolay ve tam teşekküllü şekilde temizlenmesini sağlıyor. Havuz temizleme robotu olarak geçen Polaris 9650İQ, Wi-Fi bağlantısı ve akıllı telefonlarla uzaktan kontrol edilebiliyor.

9. Husqvarna Automower 315X

Çim biçme makinesine ihtiyaç duyanlar için Husqvarna Automower 315X fonksiyonel avantajlar sağlayabilir. Tam donanıma sahip olan bu cihaz, yüksek performansla çim biçme işlemini gerçekleştiriyor. Cihaz uzaktan kolayca çalıştırılıp durdurulabiliyor. Cihazının genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

Çimleri yüksek kesme becerisi

Sessiz çalışması

Haritadan tam konumu öğrenebilmesi

Kullanıcı dostu programlama tercihleri

10. iSmartAlarm

En iyi akıllı ev aletleri listemizin son sırasında iSmartAlarm yer alıyor. Akıllı alarm sistemlerinden olan iSmartAlarm ile güvenliği üst düzeyde sağlayabilirsiniz. iSmartAlarm hareket sensörlerini; alarm ve kameralara uygun olan alanlara koyarak akıllı telefonunuz üzerinden kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Cihazın çalışma şeklinde alarmın operatörlerle bağlantıya geçmesi durumu yoktur. Alarmı aktifleştiren durumlarda siz otomatize edilmiş arama ya da mesaj alıyorsunuz.

Akıllı ev eşyalarınızın arasına son zamanların en iyi kahve makinelerini dahil etmek isterseniz En İyi Kahve Makineleri ve Fiyatları yazımıza göz atabilirsiniz.