Güncelleme Desteği Bitmiş Android Telefon Kullanılır mı?

Android telefonlara düzenli olarak güncelleme desteği sunulmaktadır. Bu güncelleme desteği sayesinde Android telefonların performansı artar. Aynı zamanda telefonlara güncellemeler sayesinde yeni özellikler eklenir.

Telefonların güvenlik açıklarının ve hatalarının bertaraf edilmesinde de güncellemeler çok önemlidir. Yalnız Android telefon markaları tarafından sunulan güncelleme desteğinin belli bir süresi vardır. Bu süre dolduğunda telefonlar güncellemez. Peki, güncelleme desteği kesilen Android telefon kullanılır mı?

Android Telefonlara Sunulan Güncelleme Desteğinin Avantajları

Güncelleme desteği kesilen Android telefonlar kullanılır mı sorusunun yanıtından önce güncellemenin avantajlarından bahsetmek gerekiyor. Android telefon güncelleme desteği avantajlarını şöyle sıralayabiliriz;

Performans artar,

Yazılım ve donanım entegrasyonunu artırır,

Güvenlik güncellemeleri sunar,

Yeni uygulama sürümleriyle uyumlu çalışır,

Yukarıda belirtildiği üzere güncelleme desteği sunulan Android telefonların performansı yükselir. Yazılım geliştiriciler tarafından telefonun işletim sisteminin mükemmel hale getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Güncelleme desteğiyle birlikte cihazların hem yazılım hem de donanım entegrasyonları artar. Böylelikle telefon yeni özelliklere sahip olur ve daha verimli çalışır.

Telefonu tehditlere karşı korumak ve güvenliğini sağlamak içinde güncellemeler çok önemlidir. Güncelleme sayesinde telefondaki güvenlik açıkları yok edilir. Güncelleme almayan bir telefon, güvenlik riski taşır. Android telefonlar güncellendiğinde yeni uygulama sürümleriyle de sorunsuz çalışmaya başar. Eski yazılıma sahip olan Android telefonlarda yeni uygulama sürümleri çalışmaz. Bu sebeple de uygulamalar kullanılamaz.

Android Telefonlar Nasıl Güncellenir?

Android telefonları güncellemek için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak Wi-Fi ağına bağlanılır.

Android telefonda yer alan “Ayarlar” menüsüne girilir.

Sistem seçeneğine tıklanarak “Cihaz Hakkında” yazılı pencereye tıklanır.

Ekrana yansıyan “Yazılım Güncellemeleri” penceresine tıklanarak telefonda bekleyen güncelleme olup olmadığına bakılır.

Güncelleme olduğunda “Sistem güncellemesi mevcut” şeklinde ekrana bir yazı yansır. Güncelleme işlemi için ekranın alt tarafında konumlanan “İndir ve Yükle” seçeneklerine tıklanmalıdır. Telefon güncel olduğunda ekranda “Bu cihaz güncel” şeklinde mesaj çıkar.

Android Telefonlar Güncelleme Desteği Almazsa Ne Olur?

Android telefonlar güncelleme desteği almadığında şu sorunlarla karşılaşır;