Android sistem güncellemesi nasıl yapılır? - Eğer kullandığınız akıllı telefon ya da tablet için yeni bir güncelleme yayınlandıysa ancak bunu nasıl kontrol edebileceğinizi ya da yükleyebileceğinizi bilmiyorsanız, sizler için hazırladığımız bu rehbere göz atmanızı tavsiye ederiz.

Söz konusu şey Android cihazlar olduğunda, yazılım güncellemelerinin ne zaman sunulacağı genellikle büyük bir belirsizlik unsurudur. Bu noktada akıllı telefonunuzun ya da tabletinizin yeni sürüme kavuşup kavuşmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Peki bunu nasıl kontrol edebilirsiniz ve yazılım güncellemesi geldiyse nasıl yüklersiniz?

Android Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Ayarlar uygulamasını açın. Hakkında menüsüne girin. Yazılım Güncellemeleri isimli sekmeye tıklayın. Güncellemeleri Kontrol Et butonuna basın.

Tüm bu adımlarla birlikte cihazınıza gelen bir güncellemenin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer bir güncelleme bulunuyorsa, güncellemeleri kontrol et dedikten sonra karşınıza çıkacaktır. Bu adımdan sonra yapmanız gereken tek şey 'Yükle' butonuna basmak olacaktır.

Not: Bu rehberde yer alan bilgilerin yolu kullandığınız cihaza göre farklılık gösterebilir ancak çok büyük bir olasılıkla benzer süreçleri izlemeniz gerekecektir.

Android 11 Yenilikleri ve Özellikleri

Android 11 Yenilikleri ve Özellikleri - Yeni sürüm geliştirilmiş akıllı ev kontrolleri, dahili ekran kaydı özelliği ve bazı yeni tasarımsal değişiklikler başta olmak üzere birkaç yenilikle birlikte geliyor ancak söylememiz gereken şey şu ki, Android 10 kadar heyecan verici bir tablo ile karşı karşıya değiliz.

1- Dahili Ekran Kaydı

Android 11 ile gelen yeniliklerden en önemlisi dahili ekran kaydı olabilir. Aslında bu özellik bazı markalar tarafından yıllardır sunuluyordu ancak sizin kullandığınız marka bunu sunmuyorsa, artık üçüncü parti programlar ile uğraşmanıza gerek kalmayacak diyebiliriz. Yeni özellik sadece ekranı kaydetmekle kalmaz telefonunuzun sesini kaydedebilir ve hatta mikrofonu kullanarak sizin de sesinizi kaydedebilir. Bu noktada bu özelliğin pek çok kişinin işine yarayacağını söylememiz mümkün.

2- Yeni Görüşmeler Sekmesi

Android 11 ile birlikte bildirimler ve konuşmalar birbirinden ayrılıyor. Bu sayede kullanıcılar önemli içeriklere, yani mesajlara, daha görünür bir şekilde ulaşabiliyor. Yine bununla ilgili bir iyileştirme olarak Gboard, artık formlarla ilgili bilgileri otomatik olarak doldurabilme yeteneğine sahip. Gboard'un varsayılan klavye uygulaması olduğunu hatırlatmış olalım.

3- Akıllı Ev ve Medya Kontrolleri

Eğer akıllı ev ürünleri ile haşır neşir olmaya başladıysanız, Android 11 sizin için yeni yeteneklerle gelecek. Güç düğmesine uzun basarak özel bir menüye erişebilecek, evinizdeki medya ürünlerini çok daha kolay bir şekilde kontrol edebileceksiniz. Ayrıca rahatsız etme modu, akıllı ev ürünleri ile çalışan yeni bir Uyku Modu ile güncelleniyor.

4- Gelişmiş Tahmin Araçları

Android 11 alışkanlıklarınızı takip etmede daha başarılı bir yapıya bürünüyor. Örneğin uyku düzeninizi takip etmek için her sabah düzenli olarak uyku takibi uygulamasını açıyorsanız, işletim sistemi bunu algılayacak ve sabahları bu uygulamayı ana ekranınıza taşıyacak. Böylece bu uygulamaya daha kolay bir şekilde erişebileceksiniz.

5- Gizlilik ve Güvenlik

Hem Google hem de Apple gizliliğe ve güvenliğe her zamankinden daha çok önem veriyor. Bu doğrultuda Android 11 uygulamaların - kamera ya da mikrofon gibi - araçlara 'her zaman' ya da 'yalnızca uygulamayı kullanırken' erişmesine izin verecek. Bu sayede uygulamalar kameranıza ya da mikrofonunuza uygulamayı kullanmadığınız zamanlarda erişemeyecek.

6- Android 11 Easter Egg'i

Bu arada Android kullanıcılarının her sürümde heyecanla keşfettiği Easter Egg, bu sürümde de güncellendi. Yeni sürümdeki Easter Egg'i nasıl görebileceğinizi ve bununla neler yapabileceğinizi hemen aşağıda yer alan tweetten görebilirsiniz. Erişmek her zamanki gibi oldukça basit.