Her Bütçeye Uygun En İyi Kulaküstü Blutooth Kulaklıklar-2024

Kulaküstü kulaklıklar, rahat kullanımının yanı sıra mükemmel ses kalitesinden dolayı hem oyun müzik hem de oyun tutkunları tarafından tercih ediliyor. Aynı zamanda Bluetooth özellikli kulaklıklar spor ya da seyahat ederken de konforlu kullanım sunduğu için popüler hale gelmişlerdir.

Biz de bu rehberde sizlere her bütçeye uygun en iyi kulaküstü Bluetooth kulaklıklar listesi oluşturduk.

En İyi 6 Kulaküstü Bluetooth Kulaklıklar

Beats Studio Pro Wireless

Sony Inzone H7

Vestel Desibel K550 Bluetooth Kulaklık

HP Pavilion 600

Sennheiser Momentum 4 Wireless Kulaküstü Kulaklık

JBL Tune 510BT Multi Connect Mikrofonlu Kulaküstü Kablosuz Kulaklık

1. Beats Studio Pro Wireless

En iyi kulaküstü Bluetooth kulaklıklar listemizin ilk sırasında Beats Studio Pro Wireless yer alıyor. Beats Studio Pro Wireless, güçlü baslarıyla dikkat çekiyor. Şık tasarıma sahip olan bu kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. Bu özelliği sayesinde dışarıdaki sesleri tamamen engelleyerek kullanıcının müziğe odaklanmasını sağlıyor.

Kullanım süresi (genel) 24 saat ve kullanım süresi (yoğun) 40 saat olması uzun kullanım ömrüne sahip olduğunun en önemli kanıtı. Beats Studio Pro Wireless; Mac, Android, iOS ve ChromeOS cihazlarla uyumlu çalışıyor.

2. Sony Inzone H7

Yüksek ses kalitesiyle dikkat çeken Sony Inzone H7, oyunlarda kesintisiz iletişim sunuyor. Birinci sınıf mikrofonla kullanılan kulaklık, özellikle uzun süreli oyunlar için çok ideal. Sony Inzone H7; PlayStation 5, Android, Windows ve iOS’la uyumlu.

3. Vestel Desibel K550 Bluetooth Kulaklık

Kulaküstü Bluetooth kulaklık önerisi arayanlar için Vestel’in Desibel K550 modeli önerilebilir. Vestel Desibel K550 bluetooth kulaklıklar, ergonomik yapıdan oluşuyor. Rahat taşınabilen kulaklık, kullanıcılarına 12 saat kesintisiz müzik keyfi sunuyor. Vestel Desibel K550 bluetooth kulaklıklar şık tasarımıyla da ilgi çekiyor.

4. HP Pavilion 600

Her bütçeye uygun en iyi kulaküstü Bluetooth kulaklıklar içerisinde yer alan HP Pavilion 600, 7.1 surround ses teknolojisiyle tasarlandı. Bu sayede kullanıcılar, sevdikleri şarkıları dinlerken veya oyunlar oynarken gerçeğe sesler duyarlar. 7.1 sanal surround ses teknolojisi, seslerin net ve derin çıkmasını sağlıyor. Kulaklıktaki kafa bantlarının yumuşak yapısı, uzun süreli kullanımlarda konforlu bir kullanım sunuyor.

5. Sennheiser Momentum 4

Bluetooth özellikli kulaküstü kulaklık önerisi isteyenler için listemize Sennheiser Momentum 4 isimli kulaklığı ekleyebiliriz. Sennheiser Momentum 4, hızlı şarj özelliğine sahip olduğu için 10 dakikalık şarjla 60 saate kadar kesintisiz müzik dinleme olanağı sunuyor. Odyofil sınıfı ses sayesinde kullanıcılar doya doya müzik dinleme keyfi yaşayabilecek.

Gelişmiş Adaptif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği ile ortam gürültüsüne hemen uyum sağlayıp kullanıcının dış seslerden etkilenmemesini sağlıyor. Sennheiser Momentum 4, şık ve sade tasarımıyla kutusundan çıkıyor.

6. JBL Tune 510BT Multi Connect

JBL kulaküstü kulaklık önerisi içerisinde yer alan Tune 510BT Multi Connect, güçlü JBL Pure Bass deneyimi sunuyor. JBL Tune 510BT Multi Connect, USB-C şarj kablosu ile 5 dakika şarjla 2 saat kesintisiz kullanılabiliyor. Kolay kullanımı ve Multi Connect’le iki cihaza aynı anda bağlanabilmesi kullanışlı olduğunun net örneği.

En iyi kulaküstü Bluetooth kulaklıklar içerisindeki JBL Tune 510BT Multi Connect’i bir cihazda toplantı yaparken ya da müzik kullanabilirsiniz. Böyle bir durumda arama geldiğindeyse problemsiz şekilde diğer cihaza geçmeniz mümkün. Görüşme bittikten sonra yeniden cihaza otomatik dönüş yapabilirsiniz.