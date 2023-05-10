En İyi Türk Kahvesi Makineleri ve Fiyatları - 2023

Türk kahvesi, ülkemizin kültürü ve geleneğinde önemli yere sahiptir. Lezzetiyle dünyanın dört bir köşesinde popüler hale gelen mis kokulu Türk kahvesini özel üretilen makinelerle kısa sürede bol köpüklü yapabilirsiniz. Böylelikle lezzetli kahve içmenin keyfini yaşarken bir taraftan da enerji ve zamandan tasarruf edebilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere farklı farklı özellik ve tasarımlara sahip kullanışlı en iyi Türk kahvesi makineleri listesi hazırladık.

En İyi 10 Türk Kahvesi Makinesi

Arzum Okka Minio Türk Kahve Makinesi

Fakir Kaave Mono Otomatik Türk Kahve Makinesi

Arçelik Mini Telve Türk Kahve Makinesi

Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi

Schafer Kahvecim

Tefal Türk Kahve Makinesi Köpüklüm Pro

Arçelik TKM 9961 Telve Kahve Makinesi

Korkmaz Kahvekolik Deluxe Twin Türk Kahve Makinesi

Homend Pottoman Türk Kahve Makinesi

Beko Türk Kahve Makinesi

1. Arzum Okka Minio Türk Kahvesi

880 W güce sahip olan Arzum Okka Minio Türk Kahvesi, çift hazne özellikli tasarlanmıştır. Pişirme algılama sensörüyle kahvenin taşması engelleniyor. Makinenin cezveleri, enerji iletim tabanından oluşuyor. Bu taban sayesinde makine suyla kolayca temizlenebiliyor.

Aynı zamanda kullanıcının işini kolaylaştırmak adına kahveyi fincana dilediği taraftan dökebileceği çift taraflı ağız tasarlanmıştır. Cihazdaki ışık ve sesli uyarı sistemi de kullanışlılık yönünden tam not alıyor. Arzum Okka Minio Türk Kahvesi, 658.99 TL’den satışa sunuluyor.

2. Fakir Kaave Mono Otomatik Türk Kahve Makinesi

Türk kahvesi makinesi tavsiye isteyenler için tek hazneden oluşan Fakir Kaave Mono Otomatik önerilebilir. Bu cihaz, su olmadan çalışmasını engelleyen bir sistemden oluşmuştur. Ses ve ışıklı uyarı sisteminden oluştuğu için kahvenin piştiğinden kullanıcının hemen haberi olur.

Fakir Kaave Mono Otomatik Türk Kahve Makinesi, damlama emniyetinin yanında uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Rose, kırmızı, mor, beyaz ve siyah şeklinde 5 farklı renkten oluşan makinenin fiyatı, 799.00 TL’dir.

3. Arçelik Mini Telve Türk Kahve Makinesi

Tasarım ödülü alan Arçelik Mini Telve Türk Kahve Makinesi ile bol köpüklü, lezzetli kahveler hazırlayabilirsiniz. Işıklı uyarı sistemli cihazda pişirmeyi algılayan Cook Sense Teknolojisi de bulunuyor. Cihaz, taşmayı önleyen Anti Spill Teknolojisiyle dizayn edilmiştir. Arçelik Mini Telve Türk Kahve Makinesinin fiyatı, 1.425 TL’dir.

4. Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi

Karaca Hatır Hüp Türk kahvesinin yanı sıra sütlü içeceklerde pişirebiliyor. Türk kahvesini yavaş yavaş pişirerek köpüklü kahvelerin hazırlanmasını sağlıyor. Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi; akıllı sensörden oluşuyor.

Akıllı sensör sayesinde kahvenin taşması engellenebilir. Otomatik kapanma özellikli tasarlanan cihazda sıcak çikolata hazırlama özelliği bulunuyor. Fiyatıysa 699.00 TL’dir.

5. Schafer Kahvecim

2 farklı pişirme tipinden oluşan Schafer Kahvecim ile ağır ateşte ya da normal şekilde kahve çıkarılabiliyor. Damlama emniyetli tasarlanan kahve makinesi, geniş hazneye sahiptir. Schafer Kahvecim’in fiyatı, 999.00 TL’dir.

6. Tefal Türk Kahve Makinesi Köpüklüm Pro

Tefal Türk Kahve Makinesi Köpüklüm Pro ile isminden anlaşılacağı üzere bol köpüklü kahveler hazırlamak mümkündür. Bu cihaz, paslanmaz çelik cezve şeklinde tasarlanmıştır. Taşmayı önleyen akıllı sensör sisteminin yanı sıra ışıklı ve sesli uyarı sistemi de vardır. Tefal Türk Kahve Makinesi Köpüklüm Pro’nun fiyatı, 1.794 TL’dir.

7. Arçelik TKM 9961 Telve Kahve Makinesi

1500 ml’lik su tankı kapasitesinden oluşan Arçelik TKM 9961 Telve Kahve Makinesi, çift hazneli tasarlanmıştır. Makinenin çalışırken iptal etme fonksiyonu da bulunuyor. Böylelikle kahve pişmeden iptal edilebilir.

İndüksiyonlu ısıtma sistemli olarak tasarlanan cihazda kahve tam kıvamında pişmektedir. En iyi Türk kahve makinesi listemizde yer alan bu cihazın fiyatıysa 3.999 TL’dir.

8. Korkmaz Kahvekolik Deluxe Twin Türk Kahve Makinesi

Çift hazneli Korkmaz Kahvekolik Deluxe Twin Türk Kahve Makinesi, paslanmaz çelik gövdelidir. Makine ısı gücünü kontrol ederek çalışıyor. Korkmaz Kahvekolik Deluxe Twin Türk Kahve Makinesi kullanıcılarına közde pişirme lezzeti sunuyor. Cihazın otomatik kapanma sistemi de bulunuyor. Korkmaz Kahvekolik Deluxe Twin Türk kahve makinesinin fiyatıysa 1.999 TL’dir.

9. Homend Pottoman Türk Kahve Makinesi

Ses ikaz, otomatik kapanma su seviyesi göstergesi gibi pek çok özellikten Homend Pottoman Türk kahve makinesi oluşuyor. Cihazda taşma emniyeti ve su koymadan çalışmama gibi sistemde vardır.

Özel ısı dengesi sağlayabilen özellikte dizayn edildiği için kahveyi yakmadan pişiriyor. Bol köpüklü Türk kahvesi hazırlanmasını sağlayan cihazda sütlü kahvelerde yapılabiliyor. Homend Pottoman Türk Kahve Makinesinin fiyatı, 908 TL’dir.

10. Beko Türk Kahve Makinesi

En iyi Türk kahvesi makinesi listemizin sonuncu sırasında Beko markası yer alıyor. Beko Türk kahve makinesi, sesli uyarı sistemiyle dizayn edilmiştir. Kullanıcıların memnuniyetini kazanan cihazın diğer özellikleri;