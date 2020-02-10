Her Web Sitesinde Mutlaka Yer Alması Gereken 5 Sayfa

Web siteniz işinizin önemli bir parçasıdır. Web siteniz olmadan potansiyel müşterileri normal müşterilere dönüştürme hayalleriniz suya düşebilir ve satışlarınızda gerçekleşebilecek olan büyük artışı kaçırabilirsiniz.

Bir web siteniz var ise web sitenizde kim olduğunuzu, ziyaretçilere nasıl yardımcı olabileceğinizi, neler sunduğunuzu ve insanların sizinle nasıl iletişim kurabileceğini anlatacak bir şekilde düzenlemeniz gerekir. Bunu yapmak için web sitenizde belirli birkaç sayfanın bulunduğundan emin olmalısınız.

Peki, web sitenizin ihtiyacı olan bu sayfalar nelerdir? Bu yazıda, web sitenizin ihtiyacı olan sayfaları öğreneceksiniz. İşte, her web sitesinin ihtiyacı olan 5 sayfa!

1. Ana Sayfa

Ana sayfa, web sitenize gelen ziyaretçilerin ilk göreceği şey olması sebebi ile bu kadar önemlidir. Ana sayfa, bir kişinin web sitenizde kalıp kalmama kararını etkileyebilecek kadar etkili olabilmektedir. Bir kişi sadece ana sayfanın görünümüne bakarak web sitenizde kalmaya veya web sitenizi terk etmeye karar verebilir.

Ana sayfanızı oluştururken bu nedenden ötürü web sitenize gelecek olan insanları düşünmeniz önemlidir. Ziyaretçiler ana sayfanızın amacını sadece birkaç saniye içinde net bir biçimde anlamalıdır. Ana sayfanız hem yeni ziyaretçiler hem de web sitenize geri dönen insanlar için uygun bir şekilde tasarlanmalıdır.

Ana sayfanızda web siteniz ile hiçbir ilişkisi bulunmayan görsellere yer vermekten kaçının. Ayrıca aşırı renkli bir tasarım kullanmamaya gayret göstermelisiniz. Web sitenizin tasarımında olabildiğince sade olarak küçük işletmenizi iyi bir şekilde temsil etmelisiniz.

2. Hakkında Sayfası

Hakkında sayfası markanızın vizyonu ve başarıları üzerinde durmak için iyi bir fırsattır. Hakkında sayfası, insanlar ile duygusal yönden bağlantı kurmayı amaçlamaktadır. Hikâye anlatımı bu sayfa için çok önemlidir. Okuyucuların marka değeriniz ile bağlantı kurmasını, yolculuğunuza katılmasını ve markanızı arkadaşlarına ve aile üyelerine önermesi için hakkında sayfası iyi bir şekilde kullanılmalıdır.

Hakkında sayfasını kitlenizin ihtiyaçlarına göre düzenlemeyi düşünebilirsiniz. Birden çok dilde yazmak işinize yarayabilir.

3. Ürünler veya Hizmetler Sayfası

Ürünler ve hizmetler sayfası çoğu web sitesinin en önemli bölümüdür. Bu sayfa, sıradan bir ziyaretçinin markanızdan sıkça alışveriş yapan birisine dönüşmesini sağlamalıdır. Ürünler veya hizmetler sayfanız bundan mütevellit müşteri deneyimi bakımından ileri seviyelere taşınmalıdır.

Ürün fotoğrafçılığı da oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Ürününüzün birden çok açısını vurgulamalı ve kullanıcıların uzaklaştırma ve yakınlaştırma yapmalarına imkân tanımalısınız. Görsel deneyimi güçlendirmek için kısa bir video çekmeniz de müşteri memnuniyeti sağlayacaktır.

4. Blog Sayfası

Blog, markanızın doğrudan müşteriler ile bağlantı kurması için internet sitenizin oldukça önemli bir bölümdür. Ürün güncellemelerine, en son trendlere ve müşterilerinizin sorularına blog bölümünde yer verebilirsiniz.

5. İletişim Sayfası

İletişim sayfası, müşterileriniz ile sağlam ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. İletişim bölümü sayesinde müşterilerinizin ürünleriniz ile ilgili ihtiyaçları ve istekleri hakkında bilgi edinebilir, müşterilerin şikâyetlerini giderebilirsiniz.

İletişim sayfanızı müşterilere destek vermek için kullanmalısınız. Önceliğiniz ziyaretçilere mükemmel bir hizmet sunmaktır.