Huawei FreeBuds 6i İncelemesi: Bu Kulaklık Fiyat-Performans Canavarı!

Huawei FreeBuds 6i incelemesi ile yeni kablosuz kulaklık modelini detaylı şekilde ele alacağız. Fiyat-performans konusunda çok başarılı olan kulaklık Akıllı Aktif Gürültü Engelleme 3.0, arama esnasında gürültüyü ortadan kaldırma, uzun pil ömrü ve daha birçok özelliğiyle dikkat çekiyor.

Huawei FreeBuds 6i İncelemesi

Bütçe dostu bir kulaklık olan FreeBuds 6i, amiral gemisi seviyesinde gürültü engelleme özelliği sunuyor. Bu özellik, gerçek zamanlı model oluşturma aracılığıyla gürültü engelleme parametreleri üretiyor.

Algoritma, metro, otobüs ve sokak dahil olmak üzere 34 farklı senaryo için özel olarak eğitildi. Bu senaryolar, kulaklık ile en sevdiğiniz müziklerin tadını çıkarmanıza yardım ediyor.

Her 2.6 mikrosaniyede bir gürültüleri izleyen kulaklık, parametreleri yaklaşık olarak bir saniye içerisinde ayarlıyor. Böylece çevreye göre gürültü engelleme sorunsuz şekilde optimize ediliyor.

Kulaklıktaki Akıllı Dinamik ANC 3.0 özelliği, önceki nesle kıyasla %240 daha yüksek bilgi işlem gücü içeriyor. Bu özellik sayesinde kulak içi gürültünün ters fazlı ses dalgaları gerçek zamanlı hesaplanıyor ve sürücü birimine talimat gönderiliyor.

10 bini aşkın kulak örneği üzerinde simülasyonlar gerçekleştirildi. Bunun sonucunda kulak içi bileşenler %6 daha küçük hâle getirildi. Bu kapsamda ayrıca kullanım konforunu doğrudan etkileyen iyileştirmeler yapıldı.

Kulaklıklardan geçen gürültüler, gürültü filtreleme odasında emiliyor ve bunun sonucunda azaltılıyor. Cilt dostu sıvı silikon uçlar kulağa harika şekilde oturuyor ve gürültü engelleme performansını da artırıyor. Kulaklık dikkatiniz dağılmadan sesli görüşme yapma imkânı da sunuyor.

FreeBuds 6i modelinde sesleri gürültüden ayırt etmek ve arama esnasında gürültüyü ortadan kaldırmak için derin nötr ağ (DNN) algoritması içeren 3 mikrofon bulunuyor.

Huawei tarafından üretilen FreeBuds 6i modelindeki 11 mm'lik dört mıknatıslı dinamik sürücüler, önceki modellere kıyasla %50 oranında daha güçlü. Hi-Res sertifikası sayesinde yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunabilen kulaklık 14 Hz'e kadar düşük frekansta güçlü baslar üretebiliyor.

Çok şık bir görünüme sahip olan kulaklık şarj kutusuz %100 şarja sahipken 8 saate kadar kullanım imkânı sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte 35 saate kadar kullanım elde ediliyor. Uzun pil ömrü sayesinde kulaklığı sık sık şarj etmenize gerek kalmıyor.

Yalnızca 10 dakika şarj ile 4 saate kadar kullanım imkânı da mevcut. Acil bir işiniz çıktıysa ve bu nedenle şarj sürecini beklemek için zamanınız yoksa kulaklığı sadece 10 dakika şarj edip saatlerce kullanabilirsiniz.

Dokunmatik kontroller kullanımı oldukça kolay hâle getirerek kulaklık deneyimini üst seviyeye çıkarıyor. İki kez dokunma, üç kez dokunma, uzun dokunma ve yukarı-aşağı kaydırma hareketleriyle telefonunuza gerek kalmadan kulaklığı rahatça kontrol edebilirsiniz.

Kulaklığın en kullanışlı özellikleri arasında dokunmatik kontrol gibi işlevlerin yanı sıra çift cihaz bağlantısı da yer alıyor. Aynı anda iki cihazı bağlayabilir ve cihazlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Böylece tekrar tekrar eşleştirme işlemini yapmanıza gerek kalmaz.

AI Life uygulaması, ses deneyiminin bambaşka boyuta taşınmasına olanak tanıyor. Uygulama üzerinden gürültü engelleme ve EQ ayarı dahil olmak üzere birçok işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

IP54 sertifikasına sahip olan kulaklık tere, suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Bu dayanıklılığın şarj kutusu için değil, sadece kulaklıklar için geçerli olduğunu belirtelim. Suya ve toza karşı dayanıklılık, kulaklığı spor gibi aktiviteler için oldukça kullanışlı bir seçenek hâline getiriyor.

Kulaklık mor, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Her renk seçeneğinin çok şık bir görünüme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

Huawei FreeBuds 6i Özellikleri

Sürücü : 11 mm dört mıknatıslı dinamik sürücü

: 11 mm dört mıknatıslı dinamik sürücü Frekans Tepki Aralığı : 14 Hz - 40 kHz

: 14 Hz - 40 kHz Ses Teknolojisi : Dinamik Ekolayzer, Aktif gürültü engelleme, Çağrı paraziti engelleme, Şeffaflık Modu

: Dinamik Ekolayzer, Aktif gürültü engelleme, Çağrı paraziti engelleme, Şeffaflık Modu Sensör : Kızılötesi sensör, Hall sensörü, Dokunmatik sensör

: Kızılötesi sensör, Hall sensörü, Dokunmatik sensör Bluetooth : 5.3

: 5.3 Kulaklık Batarya Kapasitesi : 55 mAh

: 55 mAh Şarj Kutusu Batarya Kapasitesi : 510 mAh

: 510 mAh Kulaklık: IP54

Huawei FreeBuds 6i Fiyatı

Huawei FreeBuds 6i modeli 6 ay geçerli Huawei kayıp kulaklık desteği hediyesiyle birlikte 2 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Ayrıca peşin fiyatına aylık 999 bin TL'ye 3 ay taksit imkânı da mevcut.

8 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli 150 TL değerinde kupon fırsatı da bulunuyor. Huawei mağazası üzerinden kulaklığın sayfasını ziyaret edebilir ve "Kupon Fırsatı" bölümünden "Al" butonuna tıklayıp kupona ulaşabilirsiniz.