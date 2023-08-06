Huawei MatePad Air İncelemesi: Yüksek Performans ve Şık Tasarım

Güçlü donanım, verimliliği artıran özellikler, yüksek yenileme hızı ve şık tasarımıyla öne çıkan Huawei MatePad Air neler sunuyor? Huawei MatePad Air incelemesi ile yeni tablet modelinin neler sunduğunu ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Huawei MatePad Air İncelemesi

11,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MatePad Air, FullView ekran üzerinde 2800 x 1840 piksel çözünürlük, P3 renk gamı ve 30-144Hz yenileme hızı sunuyor. MatePad Air'in, Huawei'nin 144Hz dinamik yüksek yenileme hızına sahip ilk tablet modeli olduğunu belirtelim.

Yüksek yenileme hızı, genel tablet deneyimini olumlu etkiliyor çünkü mobil oyunlarda ve hızlı hareket eden videolarda akıcı bir deneyimin elde edilmesini sağlıyor. Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan tablet, oyunlarda sürükleyici deneyim sunuyor.

508 gram ağırlığındaki tablet, tek elle çok kolay bir şekilde taşınabiliyor. Huawei tarafından üretilen cihaz yalnızca 6,4 mm kalınlığında. Huawei'nin 3:2 ekran oranına sahip ilk üretkenlik tableti olan MatePad Air, bu sayede verimliliğin artmasına yardımcı oluyor.

Üretkenliği artıran bir diğer önemli işlev ise akıllı manyetik klavye desteğidir. Bu sayede tableti bilgisayara dönüştürebilir ve rahatça yazı yazabilirsiniz. Klavyeyi ayırıp istediğiniz gibi konumlandırabilmeniz de mümkün.

Ayrılabilir klavye desteği nedeniyle elde edilen ergonomik kullanım koşullarının yanı sıra kısayol tuşları da üretkenliğin artmasına önemli katkı sağlıyor. Huawei Notes uygulaması sayesinde toplantı esnasında çeşitli notlar alabilir, herhangi bir konu hakkında fikirlerinizi hızlıca yazıya dökebilirsiniz.

Huawei Notes uygulamasında çeşitli fırçalar, serbest görüntü kırpma, basınca duyarlı silgi, el yazısından metne dönüştürme, 15x tuval yakınlaştırma ve hassas arama dahil olmak üzere birçok özellik bulunuyor. Bunlar arasında bölünmüş ekran notları da mevcut. Bu özellik sayesinde aynı anda iki sayfa üzerinde çalışabiliyorsunuz.

Huawei M-Pencil, söz konusu uygulamada not almayı çok daha keyifli hâle getiriyor. Geliştirilmiş renk dokusu ile dikkat çeken kalem, daha sorunsuz yazma deneyimi sunuyor. Çok rahat şekilde tutulabilen Huawei M-Pencil, kâğıt üzerine kalemle yazıyormuş gibi bir his veriyor.

PC App Engine ile bilgisayar benzeri kullanım sunan tablet Multi-Window, App Multiplier ve SuperHub özelliklerini destekliyor. Tableti bilgisayara bağlayabilir ve PC'nin ikincil ekrana dönüşmesini sağlayabilirsiniz.

HarmonyOS 3.1 işletim sistemiyle beraber gelen cihazda bir web sayfasındaki metni ve galerideki görselleri SuperHub'a kopyalayabilirsiniz. Kopyaladığınız materyallere tablet üzerinden kolayca göz atabilir ve destekleyen Huawei cihazlara aktarabilirsiniz.

En kullanışlı özelliklerden biri de Multi-Windows'tur. Multi-Windows desteği sayesinde ekranı bölebilirsiniz. Bu sayede not alırken aynı zamanda galerinizde bulunan görsellere göz atabilirsiniz.

Huawei marka tablet dosya yönetimini de oldukça kolay hâle getiriyor. Dosyaları ana ekranda kategoriye göre favorilere ekleyebilirsiniz. Böylece son dosyaları zahmetsiz bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Tabletin ön yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. 105 derece görüş alanına sahip olan kamerada FollowCam isimli bir özellik bulunuyor. Bu özellik, hareket ederken size odaklanıyor. Böylece görüntülü görüşmelerde daha iyi bir deneyim elde ediliyor.

Kullanışlı özelliklerle donatılan MatePad Air, aynı anda iki kulaklık bağlantısını destekliyor. Böylece iki kişi aynı anda farklı kulaklıklar aracılığıyla bir şeyler izleyebiliyor veya müzik dinleyebiliyor. Kulaklıkların ses seviyesi de kolayca ayarlanabiliyor.

Dört kanallı ve büyük genlikli dört adet hoparlöre ve Huawei Histen 8.0 algoritmasına ev sahipliği yapan tablet, ses deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Böylelikle Netflix, YouTube ve Spotify gibi uygulamalar üzerinden müzik dinlemek ve bir şeyler izlemek çok keyifli hâle geliyor.

Huawei tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli gürültü engelleme teknolojisi, sesli ve görüntülü görüşmelerin sorunsuz gerçekleşmesi için mouse tıklamaları, tuş ve ayak sesleri gibi sesleri otomatik olarak filtreliyor.

Banka uygulamalarının yer aldığı AppGallery'de alışveriş ve seyahat gibi çeşitli kategorilerde en popüler hizmetlerin resmî olarak yayımladığı uygulamalar da bulunuyor. Ayrıca Facebook, WhatsApp, Spotify, Netflix ve Instagram gibi uygulamalara doğrudan AppGallery'den ulaşabilirsiniz.

Google uygulamaları için GBox isimli üçüncü parti hizmet, daha stabil ve akıcı kullanım deneyimi sunuyor. Tamamen reklamsız olan GBox'ın hiçbir koşulda tabletten kaldırılmaması gerekiyor. GBox'ın ayarlarında yer alan "Klon" seçeneği, uygulamalardaki bildirim sorunlarını çözdüğünü belirtelim.

Hizmeti kolayca cihazınıza indirebilirsiniz. Gbox'ı tablete indirmek için AppGallery'den YouTube'u aratın ve listeden YouTube'u seçin. GBox'ın web sayfasına yönlendirileceksiniz. Açılan sayfadan "Get GBox" butonuna basın ve indirme işlemini uygulayın.

Kurulum süreci tamamlandıktan sonra gerekli olan izinleri verin. Son olarak Google hesabınız ile giriş yapın. Bu adımı uyguladıktan sonra GBox'ı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Huawei MatePad Air güçlü donanımı, şık tasarımı, yüksek yenileme hızı ve üretkenliği artıran kullanışlı özellikleriyle ön plana çıkıyor. MatePad Air, sahip olduğu özellikler sayesinde oyun oynama, müzik dinleme, film ve dizi izleme, yazı yazma ve daha birçok aktivitenin çok keyifli bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor.

Bir tablet satın almak istiyorsanız Huawei MatePad Air modelini tercih edebilirsiniz. Huawei tarafından üretilen tablet hem iş hem okul hem de multimedya konularında ihtiyaçları fazlasıyla karşılayacaktır.

Huawei MatePad Air Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2800 × 1840 piksel

Tazeleme Hızı: 144Hz

İşlemci: Snapdragon 888

GPU: Adreno 660

Batarya: 8300 mAh

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: HarmonyOS 3.1

Ağırlık: 508 gram

Kalınlık: 6,4 mm

Huawei MatePad Air Fiyatı

Huawei MatePad Air modeli Huawei FreeBuds SE, Huawei Bluetooth mouse CD 23, Huawei Matepad serisi kalem hediyesiyle birlikte 12 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. AMPAIR500HW indirim kodunu uygulayarak 500 TL değerinde indirim elde edebilirsiniz. Ayrıca sepette 1000 TL indirim kampanyası da bulunuyor.