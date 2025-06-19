Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) İncelemesi: Ekranıyla Hayran Bırakıyor

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) güçlü donanımı, etkileyici ekranı ve uzun pil ömrü dahil birçok özelliğiyle üst düzey bir deneyim elde edilmesini sağlıyor. Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) incelemesi ile tabletin neler sunduğuna yakından göz atacağız.

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) İncelemesi

12,2 inç ekran büyüklüğüne sahip Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) modeli, X-True OLED FullView ekran üzerinde 2.8K çözünürlük, 2.000.000.1 ultra yüksek kontrast, 2000 nit parlaklık ve profesyonel renk yönetimi sunuyor.

Huawei marka yeni tablet, geleneksel tek katmanlı OLED ışık yayan yapıya kıyasla belirgin bir gelişim sunan özel Tandem OLED mimarisini içeriyor. Nano düzeyde piksel istifleme teknolojisi sayesinde ekran 2000 nit parlaklığa kadar çıkıyor.

2.000.000:1 HDR efektleri ise gerçekçi bir görsel deneyim elde edilmesini sağlıyor. Yenilikçi Tandem OLED FullView teknolojisi, ekranın kullanım ömrünü geleneksel OLED teknolojisine kıyasla üç kata kadar uzatıyor. Huawei'ye özel piksel yalıtım katmanı, ekrandan yayılan ışığı hassas şekilde kontrol ediyor. Bu durum, güç verimliliğini yüzde 33 oranında artırıyor.

Tablette ayrıca yansıma önleyici teknolojisi mevcut. Kullanıcılara çok önemli bir avantaj sunan bu teknoloji, güneş ışığı altında bile tabletin kullanılabilmesine imkân tanıyor. Yüzde 92 ekran gövde oranına sahip tablet P3 geniş renk gamını destekliyor ve profesyonel renk doğruluğu sağlıyor.

MatePad Pro 12.2 modeli profesyonel düzeyde üretkenlik özellikleri de içeriyor. Canlı Çoklu Görev modu sayesinde aynı anda üç uygulamayı birden çalıştırabilir ve böylece birden fazla işlemi zahmetsiz şekilde yönetebilirsiniz.

Büyük ekranlı tabletlerin daha verimli şekilde kullanılabilmesini sağlayan bu mod kolayca etkinleştirilebiliyor. Herhangi bir uygulama penceresinin alt kısmına basılı tutup ekranın üst orta kısmına doğru sürükleyerek söz konusu modu aktif hâle getirebilirsiniz. Verimliliği artırmak için Huawei tablette bulunan Huawei Notlar da büyük önem taşıyor.

Huawei Notlar, gelişmiş özelliklere sahip bir not alma uygulamasıdır. Bu uygulamayı Huawei M-Pencil ile beraber kullanarak tabletin el yazısı yeteneklerinden tam anlamıyla yararlanabilirsiniz. Kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri içeren uygulamadaki notlarınızı iş, eğitim ve günlük hayatınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Uygulamada yapay zeka destekli el yazısını iyileştirme özelliği de bulunuyor. Bu özellik, seçtiğiniz stil ve seviyeye göre el yazınızı daha düzenli ve okunabilir hâle getiriyor. Böylelikle sayfalar daha şık bir görünüme sahip oluyor.

Çiçek desenlerinden canlı animasyonlara, modern tasarımlardan zarif dokulara kadar özel sayfalar oluşturabilmeniz mümkün. Çeşitli çıkartmaların yer aldığı uygulamada farklı kullanım senaryolarına özel çok sayıda kâğıt şablonu bulunuyor.

Şablonlar arasında toplantı notları, iş planları ve proje değerlendirme gibi formatlar yer alıyor. Bu, not alma sürecinin çok daha verimli şekilde gerçekleşmesine katkı sağlıyor. Uygulamada Yeni fırça seti de mevcut. Yeni fırça seti 2B kalem, keçeli kalem ve kaligrafi fırçasına sahip.

Huawei Notlar uygulaması ayrıca şık iş kapaklarından romantik tasarımlara kadar geniş bir yelpaze sunan kapak tasarımları da içeriyor. Örneğin matematik ve fizik gibi derslerin kapaklarını kolayca ayırabilir ve düzenli şekilde çalışmanıza devam edebilirsiniz.

Huawei tarafından geliştirilen GoPaint uygulaması 2025 yılında büyük bir güncelleme aldı. Bununla birlikte uygulamaya 3D yağlı boya fırçası ve animasyon özelliği eklendi. 3D yağlı boya fırçası, kâğıt üzerindeki sulu boya, akrilik boya ve yağlı boyaların katmanlı yapısını gerçeğe çok yakın şekilde taklit ediyor.

Fırça darbelerinde gölge, ikincil renk, pigment dağılması, ışık ve boya ıslaklığı gibi ayrıntıları manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Her fırça darbesiyle beraber derinlik ve hacim hissi artıyor. Bu, gerçek yağlı boya tablolarına benzer bir sonuç elde edilmesine yardım ediyor.

Animasyon özelliği ise katmanları sıralı karelere dönüştürüyor. Böylece onları animasyonun akışıyla sorunsuz şekilde hizalıyor. Resim çizme sürecini tamamladıktan sonra onu oynatarak katman katman, kare kare animasyonu izleyebilirsiniz.

NearLink desteğine sahip Huawei Glide klavye 107 mm x 55 mm boyutlarında çok büyük bir touchpad alanına sahip. Bu touchpadde kısayol desteği mevcut. Örneğin üç parmağınızı yukarı kaydırarak ana ekrana dönebilir, üç parmağınızı yatay şekilde kaydırarak uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Huawei Glibe klavye ayrıca kalemler için hem şarj hem de saklama işlevi görüyor. Akıllı Güç Koruma özelliği, kalem uzun süre boyunca kullanılmasa bile yuvada tutulduğunda şarjını koruyor ve her zaman kullanıma hazır oluyor.

Yenilikçi ısı dağıtım yapısına sahip olan tablet, yalnızca 508 gram ağırlığında ve 5,5 mm kalınlığında. Bu onu piyasadaki en hafif 12 inç tabletlerden biri yapıyor. Tableti tek elle kolayca tutup kullanabilirsiniz.

Wi-Fi 7 teknolojisini destekleyen tablet bu sayede düşük gecikme süresi ve güçlü parazit önleme koruması sunuyor. Yüzde 30 ila yüzde 50 daha güçlü orta ve uzun menzilli performans elde ediliyor.

Tabletin Wi-Fi 7 destekli Huawei BE3 router ile birlikte harika bir ikili olduğunu belirtelim. Bu router, kablosuz internetin evin her yerinde düzgün çekmemesi ve internet hızının çok düşmesi gibi sorunları ortadan kaldırarak üst düzey bir deneyim sağlıyor. Böylece internet bağlantısıyla alakalı herhangi bir problem yaşamadan keyifli zaman geçirebiliyorsunuz.

Huawei BE3 Router'ın online oyunlarda da büyük bir avantaj sağladığını belirtelim. Bildiğiniz üzere online oyunlarda ping değerleri deneyim açısından çok önemlidir. Eğer gecikme süresi yüksekse oyunu düzgün şekilde oynayamazsınız. Bu router'ı kullanmadan önce ara sıra bu sorun ile karşılaşıyordum.

BE3 router, Counter-Strike 2 ve League of Legends gibi online oyunları daha düşük ping ile oynayabilmemi sağladı. Bu router, düşük pingin yanı sıra internet bağlantısı kopma sorununu da ortadan kaldırdı. Böylece kesintisiz bir oyun deneyimi elde ettim.

Huawei Sound teknolojisini destekleyen tablette özel olarak tasarlanmış 8 sürücülü hoparlör dizilimi bulunuyor. Böylece ses, tüm frekans aralıklarında daha net ve güçlü şekilde iletiliyor. Dolayısıyla tablette film ve dizi izleme, müzik dinleme aktiviteleri çok keyifli oluyor.

10.100 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 14 saat boyunca yerel video oynatma imkânı sunuyor. SuperCharge Turbo modunu destekleyen MatePad Pro 12.2 inç modeli 40 dakikada yüzde 85, 55 dakikada ise tam şarj seviyesine ulaşıyor.

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) Özellikleri

Ekran Boyutu: 12.2 inç

12.2 inç Ekran Teknolojisi: Yenilikçi Tandem OLED FullView

Yenilikçi Tandem OLED FullView Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit Ekran Gövde Oranı: Yüzde 92

Yüzde 92 Ekran Kontrast Oranı: 2.000.000:1

2.000.000:1 Ekran Çözünürlüğü: 2.800 × 1.840 piksel

2.800 × 1.840 piksel RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 10.100 mAh

10.100 mAh NearLink: Destekleniyor.

Destekleniyor. Wi-Fi 7: Destekleniyor.

Destekleniyor. Arka Kamera: 13 MP ana kamera ve 8 MP geniş açılı kamera

13 MP ana kamera ve 8 MP geniş açılı kamera Ağırlık: 508 gram

508 gram Kalınlık: 5,5 mm

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) Fiyatı

Android ve iOS işletim sistemleriyle uyumlu olan Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) 34 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Huawei markasının çevrim içi mağazasında peşin fiyatına 3 ay taksit imkânı da mevcut. Temmuz sonuna kadar MatePad 12.2 (2025) alana Huawei BE3 WiFi 7 router hediye olarak verilecek.

Bu içerik Huawei iş birliği ile hazırlanmıştır.