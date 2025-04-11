Huawei MatePad Pro 13.2 İncelemesi: PC'nin Yerini Alan Tablet

Huawei MatePad Pro 13.2 etkileyici ekranı, güçlü donanımı, uzun pil ömrü, gelişmiş ses ve görüntü teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Huawei MatePad Pro 13.2 incelemesi ile yeni tableti detaylı şekilde ele alacağız.

Huawei MatePad Pro 13.2 İncelemesi

Yalnızca 5,5 mm inceliğinde olan tablet 580 gram ağırlığında. Bu, onu piyasadaki en ince ve hafif büyük ekranlı tabletlerden biri yapıyor. Aşırı ince gövdesi ve hafif yapısı sayesinde gün içerisinde çok rahat bir şekilde taşınabiliyor.

Bu nedenle tableti ister okulda ister ofiste kullanın, hiçbir zorluk yaşamayacaksınız. Hem kolay taşınabilirlik hem de yüksek performans sayesinde bilgisayara gerek kalmadan işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz.

Golden Silk arka kaplama ve Star Ring tasarım diliyle modern ve premium bir görünüm elde edilmiş. Havacılık sınıfı magnezyum alaşımlı orta çerçeve ve hassas cam elyaf arka kapak ise çizilmeye karşı dayanıklılık sunuyor.

Tablet ayrıca bilgisayar düzeyinde üretkenliği mümkün hâle getiriyor. Aşırı ince çerçevelere sahip ekran, kullanıcılara geniş bir hareket alanı sunuyor. Cihazda Huawei Akıllı Manyetik Klavye ve 3. nesil M-Pencil desteği de bulunuyor.

Huawei markasının 3. nesil M-Pencil isimli kalemi 16 bin 384 basınç seviyesi ve ultra düşük gecikme süresiyle dijital çizim ve yazım deneyimini zirveye çıkarıyor.

Tam boyutlu geniş klavye ise 6 sıra ve 79 tuşla bilgisayar klavyesi düzenine benzer bir kullanım sunuyor. NearLink tarafından desteklenen Huawei Akıllı Manyetik Klavye'nin dokunmatik alanı çeşitli kısayollar içeriyor.

Ana ekrana dönmek için üç parmağınızla yukarı doğru kaydırmanız yeterli. Üç parmağınızla yana doğru kaydırarak uygulamalar arasında geçiş yapabilir, üç parmağınızla sol üst köşeye doğru kaydırdığınızda ekranı bölebilir, üç parmağınızla sağ üst köşeye doğru kaydırdığınızda ise kayan pencere açabilirsiniz.

Bu sayede normalde zaman alacak işlemleri yalnızca bir kısayol ile gerçekleştirebilirsiniz. 1,5 mm tuş hareket mesafesine sahip klavyede yazı yazmak çok keyifli. Uzun süre boyunca herhangi bir rahatsızlık hissetmeden yazı yazabilirsiniz.

Huawei Not Defteri uygulaması, seçilen metnin rengini değiştiren kement aracı, palette kendi renklerinizi oluşturmanıza imkân tanıyan özel renkler ve sık kullanılan ögeler için öne çıkan araç çubuğu kısayolları gibi özellikler içeriyor.

Tek Dokunuşla Bölünmüş Ekran özelliği de bulunuyor. Yalnızca tek butona dokunarak notları yan yana görüntüleyebilir ve hatta aynı anda not alabilirsiniz. Elbette sunulan özellikler bununla sınırlı değil.

Note Replay, ses kayıtlarını ve el yazısı metinleri birleştiriyor. Bu, içerikleri daha etkili şekilde hatırlamanıza ve gözden geçirmenize imkân tanıyor.

Tablette ayrıca Huawei tarafından geliştirilen GoPaint uygulaması da yer alıyor. 3. nesil M-Pencil ile bu uygulamada yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayabilirsiniz. Çizim esnasında ihtiyaç duyabileceğiniz gelişmiş özelliklere kolaylıkla erişebilirsiniz. Uygulamada ayrıca yeni gerçek renkli fırça özelliği mevcut.

13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, Esnek OLED PaperMatte ekran üzerinde 1920 x 2880 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık, ΔE < 1 Profesyonel renk doğruluğu ve 1,000,000:1 kontrast oranı sunuyor.

Esnek OLED PaperMatte ekran, optik film katmanı ve aşındırma teknolojisiyle birlikte yumuşak ve eşit ışık yayıyor. Böylece parlama, yansıma gibi unsurları minimum seviyeye indirerek ekranın güneş ışığında bile çok rahat bir şekilde görünmesi sağlanıyor.

Tabletin ekranı HDR Vivid desteği ve 10-bit renk derinliğiyle birlikte profesyonel düzeyde görüntü kalitesi sunuyor. Bu, tablet üzerinden görsel tasarlarken, çizim yaparken veya video montajlarken büyük bir öneme sahip oluyor.

Huawei Sound sertifikali hoparlörler 82 dB maksimum ses seviyesi, gelişmiş dijital amplifikasyon ve yapay zeka destekli gürültü engelleme algoritmalarıyla görüntülü görüşmelerde üstün ses kalitesi elde ediliyor.

Tabletin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip otomatik odaklama özellikli kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve ToF yer alıyor. Cihazdaki kameralar hem fotoğraf hem de video içerik üretiminde yüksek kaliteli görüntü sunuyor.

Yeni nesil 3D ısı dağıtım mimarisi sayesinde daha verimli soğutma sağlanıyor. Böylece genel performans yüzde 30 oranında artırılıyor ve yoğun iş yükleri altında bile optimum performans elde ediliyor.

Cihazda çift Wi-Fi frekansı ve 360 derece çevresel anten sistemi mevcut. Bu, kesintisiz ve yüksek hızlı internet bağlantısı sağlıyor. Tablet bunların yanı sıra hem pil ömrü hem de şarj işlemi konusunda da çok başarılı bir performans sergiliyor.

10.100 mAh batarya kapasitesine sahip tablet, SuperCharge Turbo teknolojisi sayesinde yalnızca 10 dakikada %25, 40 dakikada %80, 65 dakikada ise %100 şarj olabiliyor. Dolayısıyla şarj işlemi için uzun süre beklemenize gerek kalmıyor.

Şarj işleminin bu kadar kısa sürede tamamlanması büyük bir avantaj sağlıyor. Cihazda ayrıca güç tasarrufu sistemi bulunuyor. Bu sistem, pilin verimli şekilde kullanılmasına imkân tanıyor.

Cihazın güç butonunda parmak izi özelliği yer alıyor. Güç butonuna hafifçe dokunarak tabletin kilidini hızlıca açabilirsiniz. Yapay zeka desteğine sahip ekran koruma sistemi ise ekrana birdenf azla kişi baktığında hassas bilgileri otomatik olarak gizliyor. Böylece güvenliği üst seviyeye çıkarıyor.

Huawei MatePad Pro 13.2 Özellikleri

Ekran Boyutu: 13,2 inç

13,2 inç Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 2880 piksel

1920 x 2880 piksel Ekran Teknolojisi: Esnek OLED PaperMatte Ekran

Esnek OLED PaperMatte Ekran Ekran Parlaklığı: 1000 nit

1000 nit Ekran Kontrast Oranı: 1,000,000:1

1,000,000:1 Ekran Gövde Oranı: %94

%94 Kalınlık: 5,5 mm

5,5 mm Ağırlık: 580 gram

580 gram RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB İşlemci: Kirin T92

Kirin T92 İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.3

HarmonyOS 4.3 Batarya: 10.100 mAh

10.100 mAh Şarj Süresi: 10 dakikada %25, 40 dakikada %80, 65 dakikada ise %100 şarj

10 dakikada %25, 40 dakikada %80, 65 dakikada ise %100 şarj Hoparlör: 6 adet

6 adet Mikrofon: 4 adet

4 adet Arka Kamera: 50 MP (f/1,8 diyafram açıklığı) ana kamera + 8 MP (f/2.2 diyafram açıklığı) geniş açılı kamera

50 MP (f/1,8 diyafram açıklığı) ana kamera + 8 MP (f/2.2 diyafram açıklığı) geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP (f/2.0 diyafram açıklığı) + ToF

Huawei MatePad Pro 13.2 Fiyatı

Huawei MatePad Pro 13.2 modeli 2.499 TL değerindeki 3. nesil Huawei M-Pencil, 4.999 TL değerindeki Huawei FreeBuds 5, 2.999 TL değerindeki Huawei SuperPower duvar tipi şarj cihazı, 4.499 TL değerindeki ekran hasarı garantisi ve 999 TL değerindeki Huawei kablosu mouse hediyesiyle birlikte 44 bin 999 TL'ye satılıyor. Huawei çevrim içi mağazasında peşin fiyata 3 ay taksit imkânı da bulunuyor.

Bu içerik Huawei iş birliği ile hazırlanmıştır.