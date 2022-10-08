Etkileyici kamera performansı, büyüleyici ekran ve 100W hızlı şarj teknolojisiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Huawei Nova 10 Pro, kullanıcıların karşısına çıktı. Huawei Nova 10 Pro incelemesi ile merak edilen soruları ayrıntılı bir şekilde yanıtlayacağız.

Huawei Nova 10 Pro İncelemesi

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova 10 Pro, kavisli ekran üzerinde kullanıcılarına 1200 x 2652 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı ve 300Hz dokunma örneklendirme hızı sunuyor. Bu sayede hızlı hareket eden videolarda ve oyunlarda daha akıcı bir deneyim elde ediliyor.

Nova 10 Pro, sahip olduğu ince çerçeveli tasarımı sayesinde kullanıcılara geniş bir alan sunuyor. Bu, özellikle telefon üzerinden bir şeyler izlemeyi çok daha keyifli hâle getiriyor. 7,88 mm kalınlığındaki akıllı telefon modeli Nova 10 Pro, batarya dahil yaklaşık olarak 191 gram ağırlığında.

Huawei tarafından geliştirilen telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde RYYB Ultra Vision kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde portre derinlik kamerası yer alıyor.

RYYB sensör sayesinde düşük ışıkta bile daha parlak ve daha keskin görüntüler elde edebiliyorsunuz. Böylece ışığın az olduğu ortamlarda bile memnun edici bir sonuç ile karşılaşıyorsunuz. AI Snapshot ise hareket hâlindeki görüntülerin net bir şekilde kolayca yakalanabilmesini mümkün hâle getiriyor.

Cihazın ön tarafında 60 MP çözünürlüğünde ultra geniş kamera ve 8 MP çözünürlüğünde portre yakın çekim kamerası bulunuyor. Portre yakın çekim kamerasında 2x optik, 5x dijital zoom özelliği mevcut.

Çift otomatik odaklamalı ön kamera ile dikkat çeken cihazda video kaydı esnasında yakınlaştırmayı eş zamanlı olarak ayarlayabilmeniz mümkün. Ön kameraya bir nesne yakınlaştırdığınız takdirde lens, hızlı bir şekilde odaklama yapacaktır. Nesneyi uzaklaştırdığınızda ise kamera, otomatik olarak yüzünüzü odaklayacaktır.

Nova 10 Pro, VLOG modu sayesinde çift ön kamera ve ön-arka kamera gibi çekim olanakları sunuyor. Örneğin, makyaj videosu çekerken bir kameranın genel olarak yüzünüzü göstermesini, diğer kameranın ise makyaj yaptığınız kısma yakın çekim yapmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle çift ön kamerayı aynı anda kullanabilirsiniz.

Çift ön kameranın yanı sıra hem ön hem de arka kameraları aynı anda kullanabilmeniz de mümkün. Bu, özellikle VLOG videolar çeken kişiler için oldukça kullanışlı bir özelliktir çünkü aynı anda her iki tarafın görünmesini sağlamak için ayriyeten uğraşılmasına gerek bırakmaz.

Telefonun ön ve arka kameraları 4K çözünürlüğünde video çekebilme yeteneğine sahip. Böylelikle yüksek çözünürlüğe sahip oldukça kaliteli videolar elde edebilirsiniz.

4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazın bir diğer dikkat çeken kısmı ise şarj performansıdır. 100W Huawei SuperCharge Turbo isimli hızlı şarj teknolojisi sayesinde telefon, 20 dakika içerisinde yüzde 0'dan yüzde 100 seviyesine, 10 dakikada ise yüzde 20'den yüzde 80'a kadar şarj olabiliyor.

Huawei SuperCharge Turbo'yu aktif hâle getirmek için telefon, 100W şarj cihazıyla ile şarjdayken ekranın orta kısmına 0,5 saniye basılı tutmanız yeterlidir. Cihazınızın şarj seviyesi düşükse ve dışarıda işiniz varsa evden çıkmadan önce hızlı şarj modunu etkinleştirebilir ve telefonunuzun çok kısa sürede şarj olmasını sağlayabilirsiniz.

EMUI Akıllı Yaşam, Huawei cihazlarından üst düzeyde verim alınabilmesini mümkün hâle getiriyor. Örneğin, Super Device özelliği sayesinde ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak cihazları pratik bir şekilde yönetebilir, Dağıtılmış Dosya Yönetimi sayesinde ise cihazınızdaki belgelerinize ve fotoğraflarınıza laptop üzerinden kablosuz bir şekilde anında ulaşabilirsiniz.

AppGallery'de reklamsız bir deneyim sunan GSpace isimli bir uygulama mevcut. Bu uygulama, Play Store'da yer alan oyunların ve uygulamaların çok pratik bir şekilde cihaza indirip kullanılabilmesine imkân tanıyor. GSpace üzerinden indirilen YouTube, Drive, Letgo, Google Maps, Starbucks ve diğer uygulamaları kullanırken herhangi bir problem yaşanmıyor.

GSpace uygulamasını cihazınıza indirdikten sonra popüler uygulamaların üzerine dokunarak o uygulamaların indirme sayfasına gidebilirsiniz fakat bu işlemden önce Google hesabınıza giriş yapmanız lazım.

Söz konusu adımdan sonra Disney+, Netflix, Instagram, Facebook, Twitter gibi uygulamaları sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. AppGallery'de ayrıca banka uygulamalarının resmi sürümleri de bulunuyor.

Pedal Maps'in son sürümü, istediğiniz kişiler ile konum paylaşımının yanı sıra ekibin düzenli konum takibinin yapılabilmesine de imkân tanıyor. Son sürümde yenilenmiş navigasyon modu da yer alıyor. Bu yenilikler, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Huawei Mobile Cloud (Huawei Mobil Bulut) isimli bulut depolama hizmeti de mevcut. Bu hizmet sayesinde cihazınızda yer alan fotoğraflarınızı, videolarınızı, notlarınızı ve diğer önemli verilerinizi güvenli bir şekilde bulutta saklayabilirsiniz. Bu verilerinize istediğiniz zaman istediğiniz yerden kolayca erişebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 10 Pro, 100W Huawei SuperCharge Turbo hızlı şarj teknolojisi sayesinde çok kısa süre içerisinde şarj olabiliyor. Böylelikle cihazın şarj olması için uzun saatler boyunca beklemenize gerek kalmıyor.

Kavisli tasarımı ile etkileyici görünüme sahip olan cihazın bir diğer etkileyici kısmı ise kamera performansıdır. Kameralar, düşük ışıkta bile memnun edici görüntüler elde edebilmenizi sağlıyor.

4K video kaydı yapabilme yeteneğine sahip olan kameralar için VLOG modu bulunuyor. Bu sayede çift ön kamerayı ya da ön ve arka kameraları aynı anda kullanabilmeniz mümkün.

Yeni bir akıllı telefon satın almak istiyorsanız ve sizin için şarj süresi, kamera performansı, tasarım ve ekran deneyimi ön plandaysa Huawei Nova 10 Pro modelini göz önünde bulundurmalısınız.

Huawei Nova 10 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2652 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Snapdragon 778G 4G

GPU: Adreno 642L

Batarya: 4500 mAh

Hızlı Şarj: 100W Huawei SuperCharge Turbo

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 60 MP + 8 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: EMUI 12

Ağırlık: Yaklaşık 191 gram (batarya dahil)

Kalınlık: 7,88 mm

Huawei Nova 10 Pro Fiyatı

16.999 TL

Huawei Nova 10 Pro modelini Huawei FreeBuds 4i kablosuz kulaklık hediyesiyle birlikte 16 bin 999 TL karşılığında satın alabilirsiniz. Bunun mevcut kampanya kapsamında indirimli ücret olduğunu belirtelim.