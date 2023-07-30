Çok şık bir tasarıma sahip olan Huawei Nova 11 Pro hızlı şarj, ekran özellikleri, donanım, dayanıklılık ve kamera konularında öne çıkıyor. Huawei Nova 11 Pro incelemesi ile yeni akıllı telefon modeline yakından göz atacağız.

Huawei Nova 11 Pro İncelemesi

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova 11 Pro, OLED ekran üzerinde 2652 x 1200 piksel çözünürlük, 30-120 Hz yenileme hızı, P3 geniş renk gamı, 1440 yüksek frekanslı PWM karartma ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor.

HDR fotoğraf görüntüleme desteği ve yapay zekâ ile geliştirilen Ultra HD görüntü kalitesi, ekran deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Ekranın kavisli bir yapıya sahip olduğunu belirtelim. Kavisli ekran tasarımı, deneyimi doğrudan olumlu yönde etkileyen faktörler arasında bulunuyor.

Huawei tarafından üretilen akıllı telefon, monogram vegan deri tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Kabartma işlemi uygulanmış vegan deri tasarım, akıllı telefonun uzun süre boyunca çok rahat bir şekilde kullanılabilmesini sağlıyor.

Etkileyici görünümüyle kendisine hayran bırakmayı başaran akıllı telefon modeli Nova 11 Pro'nun arka tarafındaki yıldız yörüngesi tasarımı ise telefonun çok daha şık bir görünüme sahip olmasına yardımcı oluyor.

Telefon, dayanıklı Kunlun Glass kaplama sayesinde 10 kat daha fazla düşme direncine sahip. Cihazın uzun süre boyunca sorunsuz şekilde kullanılabilmesine imkân tanıyan Kunlun Glass kaplamanın, Nova serisinde ilk kez Nova 11 Pro'da kullanıldığını belirtelim.

Huawei marka akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Ultra Vision kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş makro kamera bulunuyor. Bunların yanı sıra lazer odaklama ve 10 kanallı renk sıcaklığı sensörü de mevcut.

Lazer odaklama sayesinde akıllı telefon çok daha hızlı ve problemsiz şekilde odaklanmasını sağlıyor. RYYB renk filtresi ve özel XD portre algoritması sayesinde düşük ışıkta bile canlı ve keskin portre fotoğraflar çekilebiliyor.

Telefondaki doğal arka plan bulanıklığı, fotoğrafa derinlik katıyor. Böylece daha etkileyici kareler elde ediliyor. AI Snapshot özelliği, gelişmiş lazer odaklama, sıfır gecikmeli deklanşör ve QPD tam piksel hassas odaklama, hareketli anları bile hızlı bir şekilde yakalayabilmenizi sağlıyor.

112 derecelik bir görüş alanı sunan geniş açı makro kamera, 2 cm mesafeye kadar yakın çekim yapılabilmesine imkân tanıyor. Makro kamera sayesinde gözle görülmeyen ayrıntıları fotoğraf karesinde inceleyebiliyorsunuz.

Arka kameraların manzara fotoğraflarında da çok başarılı bir performans sergilediğini belirtmek gerekiyor. Ön tarafta ise 60 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş çift otomatik odaklı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde yakın çekim özellikli portre kamera yer alıyor.

Portre fotoğraflar elde etmek için 50 mm odak uzaklığına sahip olan çift otomatik odaklı ön kamera, 0.7x ile 5x arasında yakınlaştırma aralığı sunuyor. Bir nesneyle beraber selfie yaparken yakınlaştırma özelliğini kullanarak etkileyici fotoğraflar elde edebilirsiniz.

Estetik seçenekleri bakımından da oldukça gelişmiş bir deneyim sunuluyor. Vurgu ve gölgeyi belirli bir bölgeye göre ayarlayabilirsiniz. Gölgelendirme ise oldukça doğal ve gelişmiş sonuç veriyor. Yüzde istenmeyen lekeleri (sivilce izi ve benzerleri dâhil) giderebilir ve yüz ayrıntılarını da en üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Işıktan karanlığa oldukça temiz bir geçiş yapmanız da mümkün. Bu seçenek ise yüzün aydınlık ve karanlık tarafı arasında katmanlı bir geçiş yaparak doğal bir görünüm elde etmenizi sağlıyor. Bir diğer seçenek de görüntüyü iki katmana ayırıyor. Bunlardan biri yüzün rengini biri ışığını değiştiriyor. Yüz daha canlı hâle gelirken detaylar da belirginlik kazanıyor.

4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan Nova 11 Pro, 100W Huawei SuperCharge Turbo isimli hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefon, hızlı şarj teknolojisi sayesinde 10 dakikada sıfırdan yüzde 60'a kadar, 20 dakikada ise tamamen şarj olabiliyor. Bu, zamandan önemli ölçüde tasarruf etmenizi sağlıyor.

AppGallery'de banka uygulamalarının yanı sıra alışveriş ve seyahat gibi çeşitli kategorilerde en popüler hizmetlerin resmî olarak yayımladığı uygulamalar mevcut. Ayrıca Facebook, WhatsApp, Spotify, Netflix ve Instagram gibi uygulamalara doğrudan AppGallery'den erişebilirsiniz.

Google uygulamaları için üçüncü parti hizmet olan GBox, daha stabil ve akıcı kullanım deneyimi sunuyor. Tamamen reklamsız olan GBox'ın hiçbir koşulda telefondan kaldırılmaması gerekiyor. Hizmeti çok pratik bir şekilde cihazınıza indirebilirsiniz.

Gbox'ı cihazınıza indirmek için öncelikle AppGallery üzerinden YouTube araması yapın ve listeden YouTube'u seçin. Bunu yapmanız hâlinde GBox'ın web sayfasına yönlendirileceksiniz. Açılan sayfa üzerinden "Get GBox" butonuna dokunun ve indirme işlemini gerçekleştirin.

Hizmeti telefonunuza yükledikten sonra pil optimizasyonu ve diğer izinleri vermeniz gerekiyor. Son olarak Google hesabınız ile giriş yapın. GBox'ın ayarlarında bulunan "Klon" seçeneği, uygulamalardaki bildirim sorunlarını çözdüğünü belirtelim.

Şu anda ön tanımlı çalışan uygulamalar arasında Youtube, Google Maps, Google Photos, Google Docs, Dropbox, Google Drive, Microsoft Teams, SoundCloud, Zoom, Google Meet, YouTube Music, Google Sheet, Uber ve Airbnb yer alıyor. Listedeki uygulamaların sayısı zaman içerisinde artacaktır.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 11 Pro, 100W hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa süre içerisinde şarj olabiliyor. Böylece akıllı telefonun şarj olması için saatler boyunca beklenmesine gerek kalmıyor. Bu, evden çıkmadan önce cihazı şarj etmeyi unutanlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Monogram vegan deri tasarımı, telefonun çok rahat şekilde kullanılabilmesine imkân tanırken Kunlun Glass ise ekranın dayanıklı bir yapıya sahip olmasına yardımcı oluyor. Ayrıca cihazdaki ön ve arka kameralar ile çok kaliteli görüntüler elde edilebiliyor.

Yakın zamanda yeni bir akıllı telefon satın almak istiyorsanız Huawei Nova 11 Pro modelini göz önünde bulundurabilirsiniz. Eğer daha uygun fiyatlı bir telefon arıyorsanız 21.999 TL fiyat etiketine sahip Huawei Nova 11'i tercih edebilirsiniz. Nova 11, kampanya kapsamında Huawei Band 8 hediyesiyle beraber geliyor.

Huawei Nova 11 modelinin ön yüzeyinde 60 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı portre kamera yer alırken Nova 11 Pro'nun ön tarafında ise 60 megapiksel çözünürlüğünde geniş otomatik odaklı ön kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde yakın çekim özellikli portre ön kamera bulunuyor.

Hızlı şarj teknolojisi tarafında da iki model arasında fark bulunuyor. Nova 11 modeli 66W Huawei SuperCharge Turbo'yu, Nova 11 Pro modeli ise 100W Huawei SuperCharge Turbo'yu destekliyor. Nova 11'in yalnızca 31 dakikada, Nova 11 Pro'nun ise 20 dakikada tamamen şarj olabildiğini belirtelim.

Huawei Nova 11 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2652 × 1200 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Snapdragon 778G 4G

Batarya: 4500 mAh

Hızlı Şarj: 100W Huawei SuperCharge Turbo

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP

Ön Kamera: 60 MP + 8 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: EMUI 13

Kalınlık: 7,88 mm

Ağırlık: Yaklaşık 188 gram

Huawei Nova 11 Pro Fiyatı

Yeşil ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Huawei Nova 11 Pro modeli Huawei Band 8 hediyesiyle birlikte 24.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.