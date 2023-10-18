Infinix Hot 30i Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Tasarım ve donanım açısından dikkatleri üzerine çeken Infinix Hot 30i, uygun fiyatlı bir cihazdır. Orta segmentteki bu cihazın su geçirip geçirmediği, suya dayanıklılığı ve IP derecesi çok merak ediliyor. Biz de IP derecesi resmi olarak belirtilmeyen telefonun suya dayanıklı olup olmadığını bu yazımızda detaylı şekilde aktardık.

Infinix Hot 30i Su Geçirir mi?

Akıllı telefon pazarında son dönemde adını çok sık duymaya başladığımız Infinix markası, Hot 30i telefonuyla da dikkatleri üzerine çekti. Resmi olarak cihazın suya karşı dayanıklılığını ifade eden bir belge yok. Fakat cihazın su geçirmediğini söyleyebiliriz.

Cihaza bazı gayri resmi testler yapılarak suya dayanıklı olduğu kanıtlanmıştır. Bu testlerde telefon küçük bir kap içerisine koyularak 2 dk boyunca suya maruz bırakılmıştır. Böylelikle telefon kazayla suya düşme sonucu ne olur sorusuna yanıt bulunmuştur.

2 dakikalık testin ardından cihazın parmak izinin çalıştığı görüldü. Cihaz sorunsuz şekilde şarj edildi. Ayrıca kamera ve hoparlörü de sorunsuz çalıştı. SIM kartının olduğu alana da suyun girmediği testlerde görülüyor.

Infinix Hot 30i Suya Dayanıklı mı?

Resmi olarak IP sertifikasıyla derecelendirilmeyen Infinix Hot 30i hem toza hem de suya karşı oldukça dayanıklıdır. Normalde IP derecelerinde “0” notu verilmesi, cihazların toza ve suya dayanıklı olmadığını ifade ediyor.

Cihazla ilgili yapılan testlerde suya tam daldırıldığı halde aynı çalışmasından dolayı resmi olarak derecelendirme yapılsaydı “IP66” olarak derecelendirilebilirdi.

IP66, her yönden gelebilecek yüksek tazyikli sulara karşı tam koruma sağlıyor. Aynı zamanda toz geçirmezdir.. Tozun cihaza zarar vermesi engellenmiştir. Bu sebeple cihaz yağmurlu havada yürürken ve tozlu alanlarda dolaşırken çok rahat kullanılabilir.

Ancak havuzda kullanılıp kullanılmaması yönünde kesin bir söylemde bulunmak doğru değildir. Çünkü havuzdaki klorlu su cihaza zarar verebilir. Infinix Hot 30i, normal su içerisinde teste tabii tutulmuştur.