Instagram Plus Nedir, Ne işe Yarar?

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan bir sosyal medya platformunu sürdürebilmek kolay değil. Zannedilenden çok daha büyük bir masraf söz konusu. Öte yandan büyümek de gelir miktarını artırmayı gerektiriyor. Tüm bu sebeplerden ötürü çatı şirket Meta, sürekli olarak yeni para kazanma yollarını araştırıyor. Peki, bu amaç doğrultusunda ortaya çıkan Instagram Plus nedir?

Bu yazıda dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'ın yeni abonelik hizmeti hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntıları sizinle paylaşacağız. Böylece size göre bir abonelik olup olmadığı hakkında fikir sahibi olacak ve sizin için en doğru kararı verebileceksiniz.

Instagram Plus Nedir?

Instagram Plus, sosyal medya kullanıcılarına sunulan en yeni abonelik türlerinden biridir. Şimdiye kadar sunulan Meta Verified abonelik planından farklı olan bu plan, size yeni avantajlar sağlıyor. Mavi tik gibi artıları bulunmuyor fakat pek çok kullanıcının istediği avantajlarla birlikte geliyor.

Instagram Plus Ne İşe Yarar?

Hikâyelere gizlice bakabilirsiniz.

Hikâyelere süper kalp gönderebilirsiniz.

Hikâyeleri belirli kişilerle paylaşmak için dilediğiniz kadar hedef kitle listesi oluşturabilirsiniz.

Biyografiniz için özel yazı tipi seçebilirsiniz.

Hikâyenizi öne çıkararak daha kolay bulunmasını sağlayabilirsiniz.

Hikâyenin yayında kalma süresini 2 güne çıkarabilirsiniz.

Profilinize 6 adede kadar gönderi sabitleyebilirsiniz.

İçerikleri sadece profilde yayınlayabilirsiniz.

Hikâyeleri yalnızca öne çıkanlar için paylaşabilirsiniz.

Instagram Plus'ın başlıca avantajlarından biri, hikâyelere gizlice bakma özelliği. Hikâyelerin sadece ön izlemesini görmenize imkân sunan bu özellik, hikâyesine baktığınız kişilerin "görüntüleyenler" listesinde sizin görünmemenizi sağlıyor. Hikâye demişken bu abonelik ayrıca süper kalp gönderme imkânı sunuyor. Süper kalpler, normal kalplerden farklı olarak ekranın dört bir yanına dağılır ve sizi ön plana çıkarır.

Bu abonelik hizmeti ayrıca hikâyelerinizi sadece belirli kişilerle paylaşmanıza olanak tanıyor. Normal hesaplarda yakın arkadaşlar listesi oluşturarak yapabiliyorsunuz ama Plus'ın farkı, size dilediğiniz kadar hedef kitle listesi oluşturma fırsatı sunması. Her konu için farklı bir liste oluşturabilirsiniz. Örneğin evde çekilen, herkesin görmesini istemediğiniz hikâyeleri ayrı kitleye, dışarıda çekilen fotoğrafları ayrı kitleye gösterebilirsiniz.

Diğer yandan biyografilerinizi daha etkileyici hâle getirebiliyorsunuz. Şirket, bu abonelik planında size biyografiler için özel yazı tipi seçme olanağı sağlıyor. Böylece normal hesaplardan daha farklı bir profile sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca özel uygulama simgesi seçebiliyor, arama özelliği ile hikâyeyi bir kişinin görüntüleyip görüntülemediğini kolaylıkla bulabiliyorsunuz.

Hikâyelerinizi öne çıkarma fırsatı sunan Instagram Plus, bunların haricinde size hikâyenin yayında kalma süresini 48 saate kadar uzatma, profilinize daha fazla (6 adede kadar) gönderi sabitleme, içerikleri sadece profilde paylaşma ve son olarak hikâyeleri yalnızca öne çıkanlarda paylaşma avantajlarını sağlıyor.

Instagram Plus'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Instagram Plus'ın Türkiye fiyatı 55,99 TL olarak belirlendi. Yuvarlamak gerekirse bu abonelik hizmetinden yararlanmak için her ay düzenli olarak 56 TL ödemeniz gerekiyor. Elbette ki Meta Verified planında olduğu gibi bu plan da 30 gün boyunca ücretsiz olarak denenebiliyor. 1 aylık deneme sürecinin sonunda eğer avantajlardan memnun kalırsanız aboneliğinizi yenileyebilirsiniz.

Instagram Plus Nasıl Alınır?

Instagram uygulamasını açın.

Sağ alt köşede yer alan profil fotoğrafınıza basarak profilinize gidin.

Sağ üst köşede yer alan üç çizginin üzerine basın.

"Abonelikler" bölümünü görene kadar aşağı kaydırın.

Instagram Plus'ın üzerine basın.

"Bir aylık ücretsiz denemenizi başlatın" seçeneğine dokunun.

Instagram Plus Almak Mantıklı mı?

Instagram'ın bu abonelik planını almanın mantıklı olup olmadığı tamamen kullanıcıya bağlıdır. Hikâyelere baktığınızın görünmesini istemiyorsanız, arkadaşlarınızın hikâyesine süper kalp göndererek onların değerli hissetmesini sağlamak istiyorsanız, abonelik hizmetinin sunduğu avantajları beğeniyorsanız bir aylık deneme süreci başlatıp ardından ödeme yaparak aboneliği kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu artılar ilginizi çekmiyorsa abonelik planı size göre değildir, o yüzden gereksiz harcama yapmaktan kaçınmak gerekir.

Editörün Yorumu

Instagram Plus, kullanıcılar tarafından uzun zamandır talep edilen birçok avantaj sağlıyor. Hikâyeye bakanlar arasında arama yapma, hikâyeye bakanlar arasında görünmeden diğerlerinin paylaşımlarına göz atma gibi avantajlar sayesinde çok geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Fiyatının düşük tutulması da abonelik planına olan ilgiyi büyük ölçüde artıracaktır. Bu avantajlar size de etkileyici geliyorsa bir aylık deneme fırsatından yararlanmanızda fayda var.