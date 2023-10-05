Instagram Video Sesi İndirme Nasıl Yapılır?
Instagram'da beğendiğiniz Reels videolarının ses içeriklerini kaydedebileceğinizi biliyor muydunuz? Nasıl mı? Bu yöntemlerden birini deneyin!
Instagram’da Reels izlerken hiç şöyle hissettiğiniz oluyor mu: "Bu ses güzelmiş. Ben de bu ses ile bir Reels çekebilirim." Böyle zamanlarda videoda kullanılan sesi kaydetmek gerekiyor.
Çünkü içerik fikri aklımıza bir anda gelmeyebiliyor. İlk yöntem olarak direkt videoyu kaydedilenlere eklemeyi deneyebilirsiniz. Ancak bu şekilde kaydedilen sesler genellikle bir köşede unutuluyor.
Peki, başka hangi yollarla beğendiğimiz bir Reels müziğini sonradan kullanmak için telefonunmuza kaydedebiliriz? İşte, bunun için izlemeniz gereken adımlar!
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Instagram Reels Sesi Nasıl Kaydedilir?
Instagram’da Reels seslerini kaydetmek için birden fazla yöntem kullanabilirsiniz. Bu yöntemleri şu şekilde sıralamak mümkün:
- Üçüncü taraf uygulamalar ile ses indirmek
- Video’dan MP3’e dönüştüren uygulamaları kullanmak
- Dosya uzantısını değiştirmek
1. Üçüncü Taraf Uygulamalar ile Ses İndirmek
- Beğendiğiniz bir Reels videosunu seçtikten sonra birkaç farklı uygulama aracılığıyla bu videodaki sesi cihazınıza indirebilirsiniz. Bunun için beğendiğiniz Reels videosunun linkini kopyalamanız gerekiyor.
- Kullanabileceğiniz uygulamalar arasında Reel Saver, ReelSave.App, ReelsDownloader.io ve Insta.SaveTube.Me bulunuyor.
- Seçtiğiniz Reels videosunda ‘paylaş’ butonuna tıkladıktan sonra alt kısımda çıkan ‘copy link’ simgesine tıklayın.
- Bu şekilde kopyaladığınız bağlantıyı kullandığınız üçüncü parti yazılımdaki ilgili boşluğa yapıştırın.
- Download tuşuna bastığınızda ilgili ses içeriği cihazınıza inmeye başlayacaktır.
2. Video’dan MP3’e Dönüştüren Uygulamaları Kullanmak
- Reels videosunu video formatındayken bilgisayarınıza indirip daha sonra ücretsiz yazılımlarla bu dosyaları MP3’e dönüştürebilirsiniz. Bunun için ‘FreeConvert, CloudConvert ve OnlineConverter’ uygulamalarını kullanabilirsiniz.
- Beğendiğiniz Reels içeriğine gidin. Paylaş butonuna tıklayın.
- Bu kısımda ‘story’yi seçin.
- Sağ üst kısımda yer alan üç nokta butonundan ‘save’ yani ‘kaydet’e basın.
- İndirdiğiniz videoyu mp3’e dönüştürerek Reels’taki sesi alabilirsiniz.
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3. Dosya Uzantısını Değiştirmek
- Android’de ve masaüstü bilgisayarlarda bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
- Beğendiğiniz reels içeriğini bir önceki yöntemde olduğu gibi story paylaşımından destek alarak veya telefonunuzun ekran kaydı aracını kullanarak cihazınıza indirin.
- Söz konusu dosyanın ‘detaylar’ menüsüne giriş yapın ve ‘yeniden adlandır’ seçeneğine basın.
- Dosyada noktadan sonra gelen uzantıyı silerek yerine mp3 yazın.
- Instagram Reels videolarını cihazınıza indirmeden profilinize de kaydedebilirsiniz. Bunun için oynatılan reels videosunun kendisini kaydedebileceğiniz gibi, direkt sesi kaydet seçeneğine de basabilirsiniz. Daha sonra video oluştururken bu ses içeriklerine ‘kaydedilenler’ menüsünden ulaşabilirsiniz.
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