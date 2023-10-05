Instagram Video Sesi İndirme Nasıl Yapılır?

Instagram’da Reels izlerken hiç şöyle hissettiğiniz oluyor mu: "Bu ses güzelmiş. Ben de bu ses ile bir Reels çekebilirim." Böyle zamanlarda videoda kullanılan sesi kaydetmek gerekiyor.

Çünkü içerik fikri aklımıza bir anda gelmeyebiliyor. İlk yöntem olarak direkt videoyu kaydedilenlere eklemeyi deneyebilirsiniz. Ancak bu şekilde kaydedilen sesler genellikle bir köşede unutuluyor.

Peki, başka hangi yollarla beğendiğimiz bir Reels müziğini sonradan kullanmak için telefonunmuza kaydedebiliriz? İşte, bunun için izlemeniz gereken adımlar!

Instagram Reels Sesi Nasıl Kaydedilir?

Instagram’da Reels seslerini kaydetmek için birden fazla yöntem kullanabilirsiniz. Bu yöntemleri şu şekilde sıralamak mümkün:

Üçüncü taraf uygulamalar ile ses indirmek

Video’dan MP3’e dönüştüren uygulamaları kullanmak

Dosya uzantısını değiştirmek

1. Üçüncü Taraf Uygulamalar ile Ses İndirmek

Beğendiğiniz bir Reels videosunu seçtikten sonra birkaç farklı uygulama aracılığıyla bu videodaki sesi cihazınıza indirebilirsiniz. Bunun için beğendiğiniz Reels videosunun linkini kopyalamanız gerekiyor.

Kullanabileceğiniz uygulamalar arasında Reel Saver , ReelSave.App , ReelsDownloader.io ve Insta.SaveTube.Me bulunuyor.

, , ve bulunuyor. Seçtiğiniz Reels videosunda ‘paylaş’ butonuna tıkladıktan sonra alt kısımda çıkan ‘copy link’ simgesine tıklayın.

Bu şekilde kopyaladığınız bağlantıyı kullandığınız üçüncü parti yazılımdaki ilgili boşluğa yapıştırın.

Download tuşuna bastığınızda ilgili ses içeriği cihazınıza inmeye başlayacaktır.

2. Video’dan MP3’e Dönüştüren Uygulamaları Kullanmak

Reels videosunu video formatındayken bilgisayarınıza indirip daha sonra ücretsiz yazılımlarla bu dosyaları MP3’e dönüştürebilirsiniz. Bunun için ‘ FreeConvert , CloudConvert ve OnlineConverter ’ uygulamalarını kullanabilirsiniz.

, ve ’ uygulamalarını kullanabilirsiniz. Beğendiğiniz Reels içeriğine gidin. Paylaş butonuna tıklayın.

Bu kısımda ‘story’yi seçin.

Sağ üst kısımda yer alan üç nokta butonundan ‘save’ yani ‘kaydet’e basın.

İndirdiğiniz videoyu mp3’e dönüştürerek Reels’taki sesi alabilirsiniz.

3. Dosya Uzantısını Değiştirmek