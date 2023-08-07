Instagram'da Yayın Kanalı Oluşturma Nasıl Yapılır?

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’a gelen her yeni özellik kullanıcılarda büyük bir heyecan uyandırıyor. Şimdi ise Instagram’da yeni kullanılmaya başlanan ‘kanal oluşturma’ özelliği sosyal medya camiasında yankı uyandırıyor.

WhatsApp’ın grup sohbetlerini andıran ancak tek kişinin mesaj yazabildiği yayın kanalı oluşturma özelliği Instagram’ı daha kullanışlı hale getiriyor.

Peki, Instagram’da yayın kanalı nasıl oluşturulur? Bu kanal ne için kullanılabilir? İşte, Instagram yayın kanalları hakkında bilmeniz gerekenler!

Instagram’da Yayın Kanalı Nasıl Oluşturulur?

Instagram’da içerik üreticileri ve işletmelerin kullanabildiği bu özellik ile kanal açıp takipçilerinizle anket ve gönderi paylaşımında bulunabilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

Profilinize gelin.

Sağ üst kısımda yer alan + butonuna tıklayın.

Alt kısma indiğinizde ‘kanal’ seçeneğini göreceksiniz.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra kanalızı adlandırabilirsiniz.

Kanalınıza vermiş olduğunuz isim herkese açık bir isim olacaktır.

Oluşturduğunuz kanalın Instagram hesabınızın biyografisinde bir ‘kısayol’ olarak gözükmesi için ‘kanalı profilde göster’ butonuna tıklayabilirsiniz.

Bu seçenekleri işaretledikten sonra ‘oluştur’ butonuna tıklayarak kanal açma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Instagram’da Yayın Kanalı Nasıl Kullanılır?

Instagram’da yayın kanalında yapılan paylaşımlar biraz story’lerin özelliklerini çağrıştırıyor. Kanal sahipleri yayın kanalında diledikleri gibi paylaşım yapabiliyor ancak kanala üye olan aboneler bu paylaşımlara sadece emoji ile dönüş yapabiliyor.

Yazılı ve görsel paylaşımlar ancak yayın kanalının sahibi tarafından yapılabiliyor. Peki, yayın kanalı nasıl kullanılır? Eğer yukarıdaki adımları izleyerek bir kanal oluşturduysanız bu kanalda paylaşım yapmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanıyor: