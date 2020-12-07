iPad Pro için En İyi Uygulamalar

Apple'ın dizüstü bilgisayarlara kafa tutan iPad Pro modelleri gerçekten güçlü cihazlar ve onlarla yapabileceklerinizin neredeyse bir sınırı yok. Peki bu modellerden birisini satın aldıysanız, olmazsa olmaz uygulamalar hangileri? Sizler için oluşturduğumuz bu listede iPad Pro için en iyi uygulamalar ile karşınızdayız. İşte en iyi iPad Pro uygulamaları listemiz!

En İyi iPad Pro Uygulamaları Listesi

Az önce de bahsettiğimiz gibi gerek kendi başına gerekse de aksesuarları ile birlikte iPad Pro gerçekten çok yönlü bir cihaz. Onunla resimler yapabilir, kendi müziğinizi oluşturabilir, kitap okuyabilir, notlar alabilir, oyunlar oynayabilir ya da video düzenleyebilirsiniz.

1- Procreate: Gerçek Sanatçılar için

Apple Pencil ile birlikte harikalar yaratan Procreate, sunduğu pek çok farklı fırça seçeneği ile gerçekten başarılı bir çizim uygulaması. Sunduğu gelişmiş özelliklerle App Store'daki hemen her rakibini gerisinde bırakan bu uygulamayı hemen aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

2- GarageBand: Müzik Severler için

İlgilendiğiniz enstrümanları bir arada bulabileceğiniz GarageBand, ister tek bir enstrüman isterseniz de çoklu seçeneklerle kendi müziklerinizi ve şarkılarınızı oluşturabilmenize olanak sunuyor. Eğer siz de kendi yeteneklerinize güveniyorsanız, GarageBand'e kesinlikle göz atmalısınız.

3- LumaFusion: Kendi Filminin Yönetmenleri için

iPad Pro hemen yukarıda da bahsettiğimiz gibi gerçekten güçlü bir cihaz ve onunla tıpkı bilgisayarda video düzenler gibi video düzenlemeniz mümkün. Bunu profesyonel bir şekilde yapmak istiyorsanız, tercihiniz kesinlikle ama kesinlikle LumaFusion'dan yana olmalı.

4- Duet Display: Tek Ekrana Sığamayanlar için

Eğer iPad'inizi zaman zaman bilgisayarınızın ikinci monitörü olarak kullanabilmek istiyorsanız, Duet Display tam da bu noktada devreye giriyor. Bu uygulama ile Windows ya da Mac bilgisayarlarınızı, iPad'e bağlayabilirsiniz. Üstelik hem kablo hem de kablosuz ağ seçenekleri sunuluyor.

5- Ferrite Recording Studio: Sesine Güvenenler için

iPad Pro modellerinde yer alan mikrofonları ses kaydetme ve ses düzenleme için kullanmayı planlıyorsanız, Ferrite Recording Studio tam da size göre olabilir. Özellikle podcast ve röportaj için biçilmiş kaftan olan bu uygulamaya göz atmayı unutmayın.

Peki siz hemen yukarıdaki listemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin iPad'lerde olmazsa olmaz dediğiniz uygulamalar hangileri? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.