iPhone’da Bağlantı Noktasında Sıvı Algılandı Hatası Nedir, Nasıl Çözülür?

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR ve sonrasındaki modellerde bağlantı noktası sıvıya maruz kaldığı zaman kullanıcıyı uyarıyor. Bu uyarı “iPhone’da bağlantı noktasında sıvı algılandı hatası” şeklindedir.

Böyle bir problemle karşılaşıldığı zaman “iPhone’da bağlantı noktasında sıvı algılandı hatası çözümü” tekniklerinden yararlanılmalıdır.

iPhone’da Bağlantı Noktasında Sıvı Algılandı Hatası Çözümleri

iPhone’da bağlantı noktasında sıvı algılandı hatasını çözmek için aşağıdaki yöntemlerden yararlanabilirsiniz:

1. Bağlantı Noktası Kablosu Kontrolü

iPhone’in bağlantı noktasında sıvı algılandı hatası görüldüğünde kablonun kontrolü yapılmalıdır. Bunun için cihazdan bağlantı noktası konektörü çıkarılmalı. Konektör, emici ve yumuşak bir bez yardımıyla kurutulmalı.

Şarj bağlantı noktasından su çıkarılarak tamamen kuruyuncaya bekletilmelidir. Kuruma işlemi, hava akışının olduğu kuru bir alanda gerçekleştirilmelidir. Vantilatörün yanında açık bir pencere önünde de kurutabilirsiniz. Ancak pencere önünde kuruturken yağmur yağmamasına dikkat ediniz.

2. iPhone Sıvı Algılamada Konnektör Temizlenmeli

iPhone’in bağlantı noktasında sıvıyla ilgili bir problem yaşıyorsunuz fakat cihaz ıslak değil. Böyle durumlarda temizlemek için yumuşak bir fırçadan yararlanabilirsiniz. Fırça yardımıyla konnektörün düzgün bağlantı sağlamasını engelleyen tüm kalıntı ve kirler çıkarılmalıdır.

3. Bağlantı Noktası Konnektöründe Hata Kontrolü Yapılmalı

Bahsettiğimiz hata, bağlantı noktası konnektöründe ezilme ya da çizilme gibi durumlardan kaynaklanabilir. Bu sebeple bağlantı noktası konnektörü çok iyi kontrol edilmelidir. Hasarlı olduğu tespit edilirse mutlaka değiştirilmeli. Konnektörün detaylı incelenmesi için bir uzmandan da yardım alabilirsiniz. Aynı zamanda “Apple Destek” ile de iletişime geçebilirsiniz.

4. Bağlantı Noktası İsteminde Sıvı Algılandı Uyarısı Kapatılmalı

Bağlantı noktası isteminde sıvı algılandı uyarısıyla karşılaştınız ancak böyle bir durumun olmadığından eminsiniz. O zaman problemi çözmek için iPhone cihazınızı yeniden başlatınız. iOS güncellemesi de yapabilirsiniz.

5. Yalnız Apple Onaylı MFİ Sertifikalı Şarj Cihazı ve Bağlantı Noktası Kablosu Kullanılmalı

Apple, üçüncü taraf aksesuarların kullanımını onaylamıyor. Yalnızca Apple onaylı MFİ sertifikalı aksesuarların kullanılmasını istiyor. Eğer üçüncü taraf aksesuarlar kullanıyorsanız ve böyle bir durumla karşılaştıysanız kullanımı durdurunuz.