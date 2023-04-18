iPhone Servis Yok Hatası ve Çözümü

iPhone servis yok hatası, kullanıcıların diğer kişilerle iletişim kuramamasına ve mobil veriyi kullanamamasına yol açıyor. Telefon kullanımını ciddi ölçüde olumsuz yönde etkileyen bu sorun için uygulanabilecek çeşitli yöntemler mevcut.

Bu rehberde iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda servis yok sorununun düzelmesine yardım edebilecek yöntemleri sıraladık. Eğer siz de söz konusu problem ile karşı karşıya kaldıysanız aşağıda bulunan yöntemleri deneyebilirsiniz.

iPhone Servis Yok Hatası İçin Çözüm Yolları

Uçak modunun etkin olmadığından emin olun.

Sinyal gücünü kontrol edin.

Hücresel veriyi kapatıp açın.

Telefonu kapatıp açın.

SIM kartı çıkarıp tekrar takın.

Yazılım güncellemesi yapın.

Cihazı sıfırlayın.

Müşteri hizmetleriyle ve teknik servisle iletişime geçin.

Uçak Modunun Etkin Olmadığından Emin Olun

Can sıkıcı problemle karşılaştıysanız ilk olarak uçak modunun etkin olmadığından emin olmanız gerekiyor. Ekranın üst kısmında uçak simgesi görüyorsanız uçak modu açıktır. Denetim Merkezi üzerinden söz konusu modu devre dışı bırakabilirsiniz.

Sinyal Gücünü Kontrol Edin

Eğer kapsama alanının dışında yer alıyorsanız ve sinyal gücü yeterli değilse servis yok problemiyle karşılaşabilirsiniz. Bu sebepten ötürü ekranın üst kısmında konumlanan sinyal gücünü kontrol edin.

Hücresel Veriyi Kapatıp Açın

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise hücresel veriyi kapatıp açmaktır. Denetim Merkezi üzerinden hücresel veriyi kapatıp açmayı deneyin. Eğer bunu yaptığınız hâlde sorun devam ediyorsa bir sonraki yöntemi deneyebilirsiniz.

Telefonu Kapatıp Açın

Telefonu yeniden başlatmak, yazılımsal bazı sorunların düzelmesini sağlayabilir. Bu nedenle cihazın yan kısmında bulunan güç butonuna basılı tutarak cihazı kapatıp açın.

SIM Kartı Çıkarıp Tekrar Takın

SIM kartın düzgün şekilde takılmaması veya hasar görmüş olması, söz konusu soruna yol açabilir. Bu sebepten ötürü SIM kartı çıkarın ve kartta bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Eğer kartta sorun yoksa cihaza tekrar takın.

SIM kartı çıkarıp takarken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aksi takdirde karta veya SIM kart yuvasına zarar verebilirsiniz.

Yazılım Güncellemesi Yapın

Ayarlar sayfasını açın.

Genel kategorisine girin.

"Yazılım Güncelleme" bölümünü görüntüleyin.

Güncelleme işlemini yapın.

Cihazı Sıfırlayın

Ayarlar menüsüne girin.

Genel kategorisini görüntüleyin.

"iPhone'u Aktar veya Sıfırla" bölümünü açın.

"Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil" seçeneğini seçin.

İlk olarak iPhone yedekleme işlemini gerçekleştirebilir, ardından sıfırlama adımlarına geçebilirsiniz. Ayarlar sayfasındaki Genel kategorisine girin ve "iPhone'u Aktar veya Sıfırla" bölümünü açın. Son olarak "Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil" seçeneğini seçin.

Müşteri Hizmetleriyle ve Teknik Servisle İletişime Geçin

Yukarıda yer alan yöntemleri denediyseniz ve hiçbiri işe yaramadıysa GSM operatörünün müşteri hizmetleriyle ve iPhone'un yetkili teknik servisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazıda iPhone servis yok hatası için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem uygulayarak çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.