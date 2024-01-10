iPhone ile Belge Tarama Nasıl Yapılır?

iPhone telefonlar ile bir belgeyi taramak için herhangi bir ek uygulama kullanmaya gerek yok. Tarayıcı ve yazıcı kullanmadan yalnızca birkaç adım ile kolayca iPhone telefonlarla belgeler taranabilir.

iPhone belge tarama işlemi sayesinde makbuz gibi tüm belgeler yakından takip edilebilir. Biz de bu yazımızda iPhone kullanıcılarının işini kolaylaştıracak belge tarama yöntemlerinden bahsedeceğiz.

iPhone Telefonlarda Belge Tarama Uygulamaları

iPhone belge tarama işleminde yararlanılabilecek uygulamaları şöyle sıralayabiliriz:

1. Dosyalar Uygulaması ile iPhone’da Belge Tarama

iPhone cihazlarda kolayca belge taramak için Dosyalar uygulaması kullanılabilir. iPhone’da belge taramak için cihazın iCloud’a bağlı olması gerekiyor. iPhone’a iCloud bağlandıktan sonra şu adımlar takip edilmelidir;

Cihaz üzerinden “Dosyalar” uygulaması açılır. Burada tüm iCloud dosyaları görüntülenebilir. Bu sayede belgelere hızlıca erişim sağlanabilir.

Uygulama açık şekildeyken iCloud Drive konumu seçilir.

Ekran aşağıya doğru kaydırılarak “Daha Fazla” simgesine tıklanır.

“Yeni Klasör” seçilerek klasör “Tara” olarak isimlendirilir.

“Bitti” butonuna tıklanarak yeni tarama klasörü üzerinden “Daha Fazla” butonuna tıklamak için yeniden ekran aşağıya kaydırılır. Kameranın etkin hale getirilmesi için “Belgeleri Tara” ögesi seçilir.

Belge düzgün bir yüzeye yerleştirildikten sonra Kamera uygulaması açılarak taranır. Belge mavi renge gelene kadar uygulama açık şekilde iPhone belgenin üzerinde tutulur.

“Kaydet” butonuna tıklandıktan sonra taranan belge, iCloud’un erişebileceği her yerde görüntülenecek “Tarama” klasörüne gider. Tarama klasörü üzerindeki belge kullanıcının isteğine göre adlandırılabilir.

2. Notlar Uygulaması ile iPhone’de Belge Tarama

iPhone belge tarama işlemi için iPhone’lerdaki Notlar uygulamasından yararlanılabilir. Notlar uygulamasında yeni belge oluşturulduğunda erişim sağlanabilecek özel tarama fonksiyonu bulunuyor. Notlar uygulaması ile iPhone’da belge tarama işlemi için takip edilecek adımlar şunlardır;