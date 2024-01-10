iPhone ile Belge Tarama Nasıl Yapılır?
iPhone telefon modelleri ile her türlü belgeyi birkaç dakika içerisinde ek bir uygulamaya gerek duymadan tarayabilirsiniz. İşte iPhone belge tarama adımları!
iPhone telefonlar ile bir belgeyi taramak için herhangi bir ek uygulama kullanmaya gerek yok. Tarayıcı ve yazıcı kullanmadan yalnızca birkaç adım ile kolayca iPhone telefonlarla belgeler taranabilir.
iPhone belge tarama işlemi sayesinde makbuz gibi tüm belgeler yakından takip edilebilir. Biz de bu yazımızda iPhone kullanıcılarının işini kolaylaştıracak belge tarama yöntemlerinden bahsedeceğiz.
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iPhone Telefonlarda Belge Tarama Uygulamaları
iPhone belge tarama işleminde yararlanılabilecek uygulamaları şöyle sıralayabiliriz:
1. Dosyalar Uygulaması ile iPhone’da Belge Tarama
iPhone cihazlarda kolayca belge taramak için Dosyalar uygulaması kullanılabilir. iPhone’da belge taramak için cihazın iCloud’a bağlı olması gerekiyor. iPhone’a iCloud bağlandıktan sonra şu adımlar takip edilmelidir;
- Cihaz üzerinden “Dosyalar” uygulaması açılır. Burada tüm iCloud dosyaları görüntülenebilir. Bu sayede belgelere hızlıca erişim sağlanabilir.
- Uygulama açık şekildeyken iCloud Drive konumu seçilir.
- Ekran aşağıya doğru kaydırılarak “Daha Fazla” simgesine tıklanır.
- “Yeni Klasör” seçilerek klasör “Tara” olarak isimlendirilir.
- “Bitti” butonuna tıklanarak yeni tarama klasörü üzerinden “Daha Fazla” butonuna tıklamak için yeniden ekran aşağıya kaydırılır. Kameranın etkin hale getirilmesi için “Belgeleri Tara” ögesi seçilir.
- Belge düzgün bir yüzeye yerleştirildikten sonra Kamera uygulaması açılarak taranır. Belge mavi renge gelene kadar uygulama açık şekilde iPhone belgenin üzerinde tutulur.
- “Kaydet” butonuna tıklandıktan sonra taranan belge, iCloud’un erişebileceği her yerde görüntülenecek “Tarama” klasörüne gider. Tarama klasörü üzerindeki belge kullanıcının isteğine göre adlandırılabilir.
2. Notlar Uygulaması ile iPhone’de Belge Tarama
iPhone belge tarama işlemi için iPhone’lerdaki Notlar uygulamasından yararlanılabilir. Notlar uygulamasında yeni belge oluşturulduğunda erişim sağlanabilecek özel tarama fonksiyonu bulunuyor. Notlar uygulaması ile iPhone’da belge tarama işlemi için takip edilecek adımlar şunlardır;
- Herhangi bir not açılmalı ya da yeni bir not oluşturulmalıdır.
- Belgelerin taranabilmesi için “Kamera” simgesinin üzerine tıklanır.
- Belge düzgün bir yüzeye yerleştirilir.
- iPhone’un kamerası, düzgün yüzeye yerleştirilen belgenin üzerine tutulur.
- iPhone kamerası otomatik moda getirilerek Notlar uygulaması, belgeyi sarı ışıkla vurgulayıp tarar.
- Notlar uygulaması, aydınlatma şartlarıyla bağlantılı şekilde belgeye flaş uygular.
- Tarama yapılırken filtre kontrolüyle gri, siyah ve beyaz renklerde tonlama yapılır.
- Taramanın hem sayfaya sığacak şekilde ayarlanabilmesi hem de sayfanın istenilen bölümünün taranabilmesi için belge köşelerinden sürüklenir.
- “Taramaya Devam Et” butonuna tıklanır.
- Uygulama üzerinden birden fazla belgede taranabilir.
- Tüm işlemler bittikten sonra “Kaydet” sekmesine tıklanır.
- Belgelerin taraması yapıldıktan sonra döndürme, filtre ve kırpma gibi bazı ayarlamalarda yapılır.
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