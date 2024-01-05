iPhone Tıbbi Kimlik Oluşturma Nasıl Yapılır? Nasıl Çalışır?

iPhone’da acil durumlar için tabiri caizse hayat kurtaran özelliklerden birisi: ‘Tıbbi Kimlik’. Bu özellikle ilgili ayarları önceden yaptıysanız başınıza gelen herhangi bir afet, kaza, hastalık, tehlike anında sağlık bilgilerinize hızlı bir şekilde erişim sağlanabiliyor.

Bu da acil ve yerinde müdahale işlemlerinde büyük bir kolaylık sağlıyor. Peki, tıbbi kimlik oluştururken neleri belirtmek gerekiyor? Bu işlem nasıl yapılır? İşte detaylar!

iPhone Tıbbi Kimlik Nedir?

Telefonunuzda bulunan tıbbi kimlik menüsünde sizinle ilgili temel bilgilere yer verilir. Bu bilgiler arasında kan grubunuz, varsa alerjileriniz, boyunuz, kilonuz ve ana diliniz bulunur. Ayrıca organ bağışçısı olup olmadığınız, adınız soyadınız, yaşınız da bu menüde yazılıdır.

Başınıza gelen herhangi bir olayda telefonunuza ulaşan kişiler parola veya Face ID gibi engellerle karşılaştığında sizinle ilgili bilgilere, yakınlarınıza ulaşmakta zorluk çeker.

Eğer, tıbbi kimlik ayarlarını yaptıysanız size yardım etmek isteyen kişilerin ekran kilidini açmasına gerek kalmaz. Hızlı bir şekilde temel sağlık verilerinize ve acil durum kişilerinize erişebilirler.

iPhone Tıbbi Kimlik Nasıl Oluşturulur?

iPhone’da ‘tıbbi kimlik’ menüsünün bulunduğu yer ‘sağlık’ uygulamasıdır.

Öncelikle ‘sağlık’ uygulamasını açıp sağ üst kısımda yer alan profil resminize dokunmanız gerekir.

Daha önce tıbbi kimlik düzenlemediyseniz burada karşınıza ‘kullanmaya başla’ seçeneği çıkacaktır.

Önceden bir ayarlama yaptıysanız ‘düzenle’ seçeneğine tıklayarak ilerleyebilirsiniz.

Tıbbi kimlikte yer alan bilgileri doldurduktan sonra dilerseniz ‘Acil Durum Kişileri’ menüsünün altında yer alan ‘acil durum kişisi ekle’ butonuna basıp kendi arama listenizi oluşturabilirsiniz.

‘Bitti’ butonuna bastığınızda ayarlama tamamlanmış olacaktır.

iPhone’da Tıbbi Kimlik Nasıl Çalışır?