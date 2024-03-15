iPhone veya iPad Yedekleme Rehberi: Verilerinizi Güvende Tutun!

Tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi iPhone ve iPad’larda çeşitli sebeplerle arızalanır ya da kaybolur. İşte bu tarz durumlarla karşılaşmamak adına mutlaka iPhone ve iPad cihazlarınızı yedekleyiniz.

iPhone ve iPad yedekleme işlemi sayesinde verilerinizin güvenliğini sağlamış olacaksınız. Biz de bu yazımızda iPhone ve iPad cihazların nasıl yedeklenerek verilerin güvenliğinin sağlanacağından bahsedeceğiz.

iPhone ve iPad Yedekleme Yöntemleri

iPhone ve iPad cihazların içerisindeki verilerin güvende tutulması için aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri denenmelidir:

1. iCloud ile Yedekleme

iPhone ve iPad yedekleme işlemi için kullanılacak yöntemler arasında iCloud yer alıyor. iCloud ile verileri yedeklemek için şu adımlar takip edilmelidir;

iPhone ya da iPad Wi-Fi’ye bağlanır.

Cihazdan “Ayarlar” açılarak iCloud Yedekleme seçeneği bulunur.

İsim girilip iCloud seçilir.

“iCloud Yedekleme” açılır.

İşlemin başlatılması için “Şimdi Yedekle” butonuna basılır.

Yalnız iCloud Yedekleme’nin depolama kapasitesi çok sınırlıdır. iPhone veya iPad cihazlarınızdaki yedeklenecek veriler çoksa depolama alanı elde etmek için ödeme yapmanız gerekiyor.

2. iTunes ile Yedekleme

Bilgisayardan iPhone ve iPad verileri yedeklenebilir. Bunun iPhone veya iPad bir USB kablosuyla bilgisayara bağlanır. Akabinde uygulamalar, görseller, müzikler vb. dahil tüm verilerin bilgisayara aktarılması için iTunes başlatılır. iTunes yöntemi, çok iCloud saklama alanı yoksa ya da verilerin fiziksel kopyaları bilgisayarda tutulmak isteniyorsa tercih edilmelidir.

iTunes ile yedekleme işlemi için aşağıdaki adımları takip ediniz;

iPhone bilgisayara bağlanır.

iTunes açılarak iPhone seçilir.

Özet kısmına giderek “Yedeklemeler” altında konumlanan “Şimdi Yedekle” seçeneğine tıklanır.

3. Üçüncü Taraf Yedekleme

App Store üzerinden iPhone ve iPad verileri; OneDrive, Dropbox, Google Drive vb. bulut tabanlı depolama hizmetlerinde yedeklenebilir. Bu yedekleme işlemi için üçüncü taraf yedekleme programlarından faydalanılır.

iPhone ve iPad yedekleme işlemi için öncelikle “Wondershare” gibi üçüncü taraf uygulamalardan herhangi biri cihaza indirilebilir. Ancak bu bahsettiğimiz bulut tabanlı uygulamalar, verilerin depolanmasında ek ücretler çıkarabiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

iPhone ve iPad yedekleme işlemiyle ilgili sıkça sorulan sorularla cevaplarını şöyle sıralayabiliriz:

1. En İyi iPad ve iPhone Yedekleme Yöntemi Nedir?

En iyi iPhone ve iPhone yedekleme yöntemi, cihaz kullanıcısının kendi ihtiyaçlarıyla tercihlerine göre değişir. Örneğin, çok büyük miktardaki veriler için iCloud değil de iTunes daha uygundur.

2. iPad ve iPhone’de Yedekleme Sınırı Var mı?

iPad ve iPhone cihazlardaki tüm görsel, kişi, dosya vb. unsurlar yedeklenebilir. Yalnızca yedeklenecek verilerin miktarı göz önünde tutularak ona göre bir yedekleme yöntemi tercih edilmelidir.

3. iPhone ve iPad Ne Kadar Sıklıkla Yedeklenmeli?

iPhone ve iPad’lar kullanıcıların ihtiyacına göre yedeklenmelidir. Haftalık, aylık ya da yıllık olarak yedekleme yapılabilir. Ancak en doğru yedekleme zamanı kişinin ihtiyaç duyduğu zamandır.