iPhone Etkin Değil iTunes’a Bağlanın Sorunu Nasıl Çözülür?

Tüm akıllı telefon markalarında olduğu gibi iPhone’larda da farklı nedenlerden kaynaklanan sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu sorunlardan biri de ekrana “iPhone etkin değil iTunes’a bağlanın” şeklinde bir uyarının yansımasıdır. Biz de bu yazımızda iPhone etkin değil iTunes’a bağlanın sorunu ve çözümlerinden bahsedeceğiz.

iPhone Etkin Değil iTunes’a Bağlanın Sorunu Nedenleri

iPhone etkin değil iTunes’a bağlanın sorunu birkaç farklı durumdan dolayı ortaya çıkıyor. Bu durumlardan bir tanesi, Apple’ın iPhone cihazlarında güvenliği üst seviyelere çıkarmak için kilit ekranında güvenlikle ilgili bir prosedür düzenlenmesidir. Prosedüre göre kullanıcılar ekrandaki ilgili alana parolayı doğru girmek zorunda.

Parola yanlış girildiği takdirde yeni bir deneme için belirli süre beklenmesi gerekiyor. Parola yanlış girilmeye devam ettikçe bekleme süresi artıyor. Parola art arda 6 kez yanlış girildiğindeyse bahsettiğimiz problem ortaya çıkıyor.

Belirtilen sorunu ortaya çıkaran diğer bir etkense etkinleştirme sunucusunun o anda aktif durumda olmamasıdır. “Sistem Durumu” sayfası üzerinde “iOS Aygıtını Etkinleştirme” şeklindeki yazı, turuncu ya da kırmızı yanabilir. Bu durum, Apple’a ilgili bir sorunun olduğunu gösterilir. Yazı yeşil yanıyorsa aşağıda belirttiğimiz yöntemleri uygulayabilirsiniz.

iPhone Etkin Değil iTunes’a Bağlanın Sorunu Çözüm Yöntemleri

iPhone etkin değil iTunes’a bağlanın sorunu çözüm yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Kurtarma Modu Üzerinden iPhone’u Sıfırlama

Kurtarma modu üzerinden iPhone’u sıfırlamak için öncelikle Mac kullanıcıları Finder’i, Windows kullanıcılarıysa iTunes programını açmalıdır. iTunes programı yüklü değilse mutlaka bilgisayara yüklenmeli.

Kurtarma modu üzerinden iPhone’u sıfırlamak için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak USB kablosu bilgisayara takılır. Yalnız iPhone’a kesinlikle bağlanmamalı.

iTunes başlatılarak iPhone kapanana dek “Giriş ve Uyku/Uyanma” butonlarına 10 saniye parmak basılı tutulur.

Giriş butonuna basılı tutularak Uyku/Uyandırma butonu bırakılır.

iPhone’un Mac’e takılabilmesi için USB Dock/Lightning konektörü takılır. Bu işlem için giriş giriş butonu basılı tutulmalıdır.

Son adımda ekrana “Kurtarma modunda bir iPhone algılandı” şeklinde bir yazı yansıyacak.

2. iCloud Üzerinden iPhone’u Sıfırlama

iPhone etkin değil iTunes’a bağlanın sorununun çözümü için iCloud, iPhone’a bağlanabilir. iCloud üzerinden iPhone’u sıfırlamak için şu aşamalar takip edilmeli;

Bilgisayar ya da başka bir cihaz üzerinden tarayıcı açılarak “icloud.com” adresine giriş yapılır. Apple kimliğiyle oturum açıldıktan sonra ekrana yansıyan “iPhone’u Bul” kısmına girilir.

Ekranda iPhone’un konumunun göründüğü bir harita açılır.

Ekranın sol köşesinde konumlanan “iPhone’u Sil” butonuna tıklanarak telefon fabrika ayarlarına döndürülür. Yalnız bu işlemin ardından telefonun içerisindeki tüm veriler silinir.

Sıfırlama işleminin ardından iPhone kendi kendine yeniden başlar. Böylelikle “iPhone etkin değil iTunes’a bağlanın sorunu çözülmüş olacak. Yukarıdaki yöntemler uygulandığı halde sorun devam ediyorsa mutlaka Apple Destek ile iletişime geçilmelidir.