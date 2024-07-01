iPhone Uygulama İzinleri Nasıl Kontrol Edilir?

iPhone’a cihazlara yüklenen uygulamalar için izin sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, uygulamaların işlevlerini belirler. Örneğin, uygulamaların kişisel bilgilerden tutunda hücresel verilere kadar her şey kontrol edilir. iPhone uygulama izinleri kontrolü sayesinde kullanıcılar, arka plan ve hücresel veri kullanımlarını kısıtlayabilir. Aynı zamanda bireysel uygulamalarda izinlerde yönetilir.

iPhone’da İzinleri Yönetme

iPhone’in “Ayarlar” kısmında yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” kısmından halihazırdaki izinlerle onları kullanan uygulamalara ulaşılır. iPhone’da izinleri yönetme işlemi için şu adımlar takip edilir;

İlk olarak “Ayarlar” kısmına giriş yapılır.

“Gizlilik ve Güvenlik” kısmına girilerek uygulamaların erişebileceği özellik ve izinler listesine göz atılır. Bu noktada “Mikrofon”, “Konum Hizmetleri” gibi bir nokta yer alıyor.

Uygulamalardan erişime açık olanları görmek için kategori seçilip diğer adıma geçilir.

Kategori kısmından “Kişiler, Fotoğraflar” vb. izinlerin bir listesi ekrana gelecek. Uygulamaların hangisine izin verildiği ve verilmediğinin görüntülenmesi için ilgilenilen uygulamaya tıklanır.

Diğer kategorilerdeki izinlerde “Kişiler” gibi kontrol edilir. Yalnız “Fotoğraflar” kısmından uygulamanın tüm fotoğraflara mı yoksa seçilenlere mi sadece erişeceği belirlenebilir.

iPhone’da Uygulama İzinlerini Görüntüleme

iPhone üzerinde tek uygulamanın izinlerine ulaşmak için Ayarlar’a giriş yapılır. Herhangi bir uygulama seçilerek eriştiği tüm izinler ve nelere izin verildiğine dair bir özete ulaşılır. iPhone’da uygulama izinlerini görüntüleme işlemi için aşağıdaki adımlara dikkat edilmeli;

İlk olarak Ayarlar’a giriş yapılır.

İmleç aşağıya doğru kaydırılarak liste içerisinden bir uygulama seçilir.

Ekrana uygulamaya yönelik izinler gelecek. Bu kısımda uygulamanın Siri ve Spotlight araması, “Hücresel Veri” ve bildirim ayarlarında görünmesine dairde izin seçenekleri bulunuyor.

İzinleri kullanıcı kendine göre ayarlayarak adımları tamamlar.

Özellikle uygulama ayarları sayfası üzerinden uygulamanın neler yapacağı hakkında detaylı bilgiye sahip olunur.

iPhone’da Hangi Uygulamaların Hücresel Verileri Kullanacağını Yönetme

Bazı uygulamaların veri kullanması kısıtlanabilir. Bunun içinde takip edilecek adımlar şöyledir;

Ayarlar’a giriş yapılır.

“Hücresel” kısma gidilerek imleç aşağıya doğru kaydırılır. Burada uygulamaların listesi ve şu anki dönemde kullandıkları verilere ulaşılır.

Uygulamalardan herhangi birinin hücresel veri kullanımını engellemek için buton kapalı duruma getirilir.

Böylelikle yukarıdaki adımların ardından arka planda hücresel verileri tüketen uygulamaların olmadığı kontrol edilmiş olur.

iPhone’da Uygulamalar için Arka Planı Kapatma

iPhone cihazlarda arka plan uygulamaları kapatılarak çok verinin kullanılması ve pil ömrünü azaltma gibi durumların önüne geçilir. iPhone’da arka plan uygulamaları kapatma işlemi şöyle yapılır;

İlk Ayarlar’a gidilir.

İmleç aşağıya doğru kaydırılarak arka planda çalışmasına izin verilmeyecek uygulamalar seçilir.

Açık konumdaki “Arka Plan Uygulama Yenileme” butonu kapatılır.

iPhone’da Uygulamalar için Konum Kapatma

iPhone cihazlara yüklenen uygulamaların konuma erişimi engellenerek pil ömründen tasarruf edilebilir. Aynı zamanda uygulamaların konum erişimi kapatılarak cihaz ve sahibinin kötü yazılımlardan zarar görmesinin de önüne geçilir.

iPhone’da uygulama konum izinlerini kapatma adımları şöyledir;