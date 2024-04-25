iPhone iOS/Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yazılım güncellemeleri cihazlarınıza özel tanımlanan yeni özellikleri kullanmanıza ve daha güncel bir sürümle daha hızlı bir deneyim yaşamanıza yardımcı olur. Bu güncelleştirmeleri yüklediğinizde kullandığınız uygulamaların da son sürümlerini indirme imkânına sahip olursunuz.

Telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızı daha akıcı ve verimli bir şekilde kullanmak için yazılım güncellemelerini zamanında yapmaya özen göstermeniz gerekir.

Bu yazımızda iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda yani iPhone’da yazılım güncellemesi yapmak için izlemeniz gereken adımları sıralıyoruz. Gelin, iPhone yazılım güncelleme nasıl yapılır? Birlikte bakalım.

iPhone Yazılım Güncelleme Nasıl İndirilir?

iPhone’da yeni sürüm iOS çıktığında otomatik ayarı yapmadıysanız bu güncellemeyi manuel olarak kendiniz indirmeniz gerekir. İlk etapta cihazınıza yüklenebilecek yeni bir yazılım güncellemesinin olup olmadığını nasıl anlayacaksınız, bunu öğrenelim.

Telefonunuzun Ayarlar menüsüne girin.

Genel menüsüne giriş yapın.

Burada ‘Yazılım Güncellemesi’ sekmesine tıklayın.

Yeni bir güncelleme varsa bu kısımda görebilir, istediğiniz zaman güncellemenin indirilmesi için talimat verebilirsiniz.

Otomatik indirme özelliğini açmak için ise bu sekmede en üst kısımda yer alan ‘otomatik güncelleme’ seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekiyor.

İndirmeniz gereken bir yazılım güncellemesi olduğunda yükleme işlemini yapabilmek için cihazınızda yeterli depolama alanının olması gerekir.

Depolama alanının yetersiz olduğuna ilişkin bir uyarı alıyorsanız kullanmadığınız medya ve uygulamaları sildikten sonra iOS yazılım güncelleme indirme işlemini yeniden deneyebilirsiniz.

iPhone Yazılım Güncelleme Nasıl Kurulur?