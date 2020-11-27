İşinizi Kolaylaştıracak Google Chrome Klavye Kısayolları (2020)

Klavye kısayolları, bilgisayar üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemleri hızlandırmanın ve verimliliği artırmanın harika bir yöntemidir. Tüm dünyada oldukça popüler hale gelen Google Chrome’da çok kullanışlı klavye kısayolları yer alıyor. Google Chrome klavye kısayolları yer işaretlerini, sekmeler, pencereleri, indirmeleri ve daha birçok işlevi yönetmenizi sağlar.

Google Chrome Klavye Kısayolları

Bu yazıda, işinizi kolaylaştıracak en iyi 7 Google Chrome klavye kısayolunu derledik. İşte, Google chrome klavye kısayolları!

1. Chrome Sekmelerini ve Pencereleri Yönetmek

Aşağıda yer alan Google Chrome klavye kısayolları, sekmeleri ve pencereleri sorunsuz bir şekilde yönetmek için en iyi Google Chrome kısayollarından bazılarıdır.

Ctrl + T: Yeni sekme açar.

Ctrl + N: Yeni pencere açar.

Ctrl + Tab: Sekmeler arasında geçiş yapar.

Ctrl + mouse sol tıklama: Bağlantıyı yeni sekmede açar.

2. Etkin Sekmeyi Kapatmak

Etkin sekmeyi hızlı bir şekilde kapatmak için “Ctrl +W” klavye kısayolunu kullanabilirsiniz. Bu işlem sonucunda sekme anında kapanacaktır. Tüm Chrome penceresini kapatmak istiyorsanız “Ctrl + Shift + W” tuşlarına basın.

3. Kapatılan Sekmeyi Yeniden Açmak

Bazen aceleyle kullanmamız gereken etkin bir sekmeyi kapatabiliriz ancak böyle bir durumda endişelenmeye gerek yoktur. Zira kapalı sekmeyi anında yeniden açmanıza olanak tanıyan şık bir Google Chrome kısayolu var. “Ctrl + Shift + T” klavye kısayolunu kullanarak son kapatılan sekme açabilirsiniz.

4. Gizli Modu Açmak

Google Chrome, Gizli modu saniyeler içinde açmanıza olanak tanıyan harika bir klavye kısayoluna sahiptir. “Ctrl + Shift + N” klavye kısayolunu kullanarak gizli modu açabilirsiniz. Gizli modu kapatmak istiyorsanız “Ctrl + Shift + W” klavye kısayolunu kullanabilirsiniz.

5. Sayfayı Yenilemek

“Ctrl + R” klavye kısayolunu kullanarak bir web sayfasını hızlı ve pratik bir şekilde yenileyebilirsiniz. Önbelleğe alınmış içeriği yok sayarak etkin olan web sayfasını yeniden yüklemek için “Ctrl + Shift + R” klavye kısayolunu kullanabilirsiniz. Bu tartışmasız en iyi ve en çok kullanılan Google Chrome kısayollarından biridir.

6. Tarama Geçmişi, İndirilenler Sayfası ve Yer İşaretleri

Tarama geçmişini ve indirilenler sayfasını açabileceğiniz, etkin olan web sayfasını yer işaretlerine ekleyebileceğiniz klavye kısayolları bulunuyor.

Ctrl + H: Tarama geçmişini açar.

Ctrl + J: İndirilenler sayfasını açar.

Ctrl + D: Etkin sayfayı yer işaretlerine ekler.

7. Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Bir web sayfasında yer alan yazıların boyutu okunamayacak kadar küçük ise “Ctrl ve +” klavye kısayolunu kullanarak web sayfasını yakınlaştırabilir, “Ctrl ve –“ klavye kısayolunu kullanarak web sayfasını uzaklaştırabilirsiniz.