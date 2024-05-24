Jabra Elite 10 Özellikleri ve Fiyatı

Kulaklık dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Jabra, bir süre önce yeni kulak içi kulaklık modeli Elite 10’u duyurdu. Dolby Atmos gibi teknolojisi özellikli Elite 10 isimli kulak içi kulaklık teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Biz de bu rehberde Jabra Elite 10 özelliklerini derledik.

Jabra Elite 10 Özellikleri

Jabra Elite 10, rüzgar gürültüsünü minimuma indiren HearThrough teknolojisi ve Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojileriyle tasarlandı. Bu teknolojiler sayesinde çevredeki sesler tamamen izole ediliyor. Kafa takibi özellikli kulaklıklarla hareket edildiğinde kullanıcının sesi de onunla beraber hareket etmeye başlıyor.

Google Fast Pair tarafından desteklenen kulaklıkların kurulumu çok basit. Genel kullanım kolaylığıyla dikkat çeken kulak içi kulaklıklar, Microsoft’a ait Swift Pair ile Windows PC’lerde kolayca çalışıyor. Kulaklıktaki yerleşik butonlardan yararlanılarak kulaklık; akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerle manuel olarak eşleştirilebilir.

Jabra Elite 10, daha önce eşleştirilen 10 cihazı hatırlayıp aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Jabra tarafından kulaklığın bu özelliği, Bluetooth Multipoint şeklinde ifade ediliyor. Mono mod özelliği sayesindeyse tek kulaklık kullanılıp diğeri de çantada taşınabilir.

IP57 sertifikasına sahip olan kulaklıklar, toz ve suya karşı dayanıklıdır. Örneğin, spor yaparken terlemeye karşı dayanıklıdır. Aynı şekilde yağmurda yürürken de su sıçramalarında herhangi bir probleme neden olmaz.

ComfortFit teknolojisiyle tasarlanan kulaklıklar, uzun süreli kullanımlar için uygundur. Uzun süre kullanıldığında asla kullanıcıyı rahatsız etmez. Özellikle oval şekildeki tasarımı ve yumuşak malzemeyle üretilmesi kulağı rahatsız etmemesinin en önemli özelliklerindendir. Aynı zamanda kulaklıklar, farklı boyutlarda 4 çift oval kulak uçlarıyla kutusundan çıkıyor. Bu durumda kullanışlılığını net şekilde ortaya koyuyor.

Jabra Elite 10, Jabra Sound Plus uygulamasıyla eşleştirilebiliyor. Böylelikle kullanıcılar, kulaklıklarını bu uygulamayla eşleştirip yazılım güncellemelerini kolayca yapabilir. Ekolayzer, HearThrough, ANC gibi özelliklerin yapılandırılması için Jabra Sound Plus uygulamasından yararlanılabilir.

Altı mikrofonlu yapıya sahip olan kulaklıklar, sesleri kristal netlikte iletiyor. Böylelikle kulaklıkla telefon ya da online toplantı görüşmeleri sorunsuzca gerçekleştirilebilir.

Jabra Elite 10 Fiyatı

Jabra Elite 10; ANC özelliği açıkken kesintisiz 6 saat, şarj kutusuyla beraberse 27 saatlik kullanım olanağı sunan pile sahip. Düşük güç tüketmesi ve geniş bant genişliği özelliklerine sahip olmasının en önemli nedeni Bluetooth 5.3 teknolojisiyle tasarlanmasından kaynaklanıyor. Kulaklıklar aynı zamanda 10 m menzil, 10 mm, 20-20.000 Hz (müzik modu) ve 100-8.000 Hz (ses modu) sürücülerinden oluşuyor.

Kaliteli malzemelerle tasarlanan kulaklıkların özellikle kadifemsi, yumuşak dokusu kullanışlılığını ortaya koyuyor. Üstün teknik özellikleriyle dikkat çeken Jabra’nın bu kulaklığı; mat siyah, kakao, parlak siyah, krem ve titanyum siyahı seçenekleriyle piyasaya çıktı. Jabra Elite 10 fiyatı, 250 dolar yani 8.046,050 TL’dir.