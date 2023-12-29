Huawei FreeClip İncelemesi: Tasarımıyla Fark Yaratan Kulaklık!

Huawei FreeClip benzersiz tasarımı, uzun pil ömrü, kristal netliğinde telefon görüşmesi, üst düzey ses kalitesiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Huawei FreeClip incelemesi ile kablosuz kulaklık modelinin neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

Huawei FreeClip İncelemesi

FreeClip, piyasadaki diğer kablosuz kulaklıklardan çok farklı bir görünüme sahip. Yüksek konfor için 300 bini aşkın insanın kulağından alınan veri örnekleri göz önünde bulundurularak tasarlanan kulaklık, çoklu mikrometre düzeyindeki boyut optimizasyonuyla çok rahat bir kullanım elde edilmesini sağlıyor.

Açık kulak tasarımı, ortam seslerindeki değişiklikleri müziğin kalitesi bozulmadan fark etmenizi sağlıyor. Kulağınızda FreeClip takılıyken bile zorluk yaşamadan yanınızdaki kişi ile sohbet edebilirsiniz. Örneğin ofiste çalışırken kulaklığı çıkarmaya gerek kalmadan ekibiniz ile iletişim kurabilirsiniz.

Günümüzde birçok kablosuz kulaklığın tasarımı gelişse de hâlâ kullanım esnasında düşecek gibi bir his olabiliyor. Örneğin koşarken ister istemez kulaklığı kontrol etmek zorunda kalmak hem sporu hem de kulaklık kullanımını olumsuz yönde etkiler.

Huawei FreeClip ise farklı tasarımıyla bu problemi ortadan kaldırıyor. C-Bridge olarak isimlendirilen tasarım, kulağınızın arkasındaki kıkırdak ile uyum sağlıyor. Kulağa tam oturan kulaklık düşecek hissi yaşanmamasına yardımcı oluyor. FreeClip'in ayrıca esnek ve rahat bir deneyim sunduğunu belirtmek gerekiyor.

Yüksek performanslı Ni-Ti şekil hafızalı alaşım, kulaklığın her kulağa uymasını sağlıyor. Böylece kulaklığın kulağa uyup uymayacağı konusunda endişe yaşanmasına gerek kalmıyor. Ayrıca lekelere ve sararmaya karşı önemli ölçüde dayanıklı bir yüzey kaplaması mevcut.

Mücevherlere benzeyecek şekilde tasarlanan kulaklık, klipsli bir küpe gibi görünüyor. Dolayısıyla ofiste ya da dışarıda daha şık görünmek için uygundur. Sunulan özellikler ise her zaman bağlantıda kalmanıza ve üretkenliğinizi artırmanıza yardım edebilir.

Dayanıklılık konusunda da başarılı bir performans sergileyen kulaklığın her biri yalnızca 5,7 gram ağırlığında. Çok hafif olan kulaklıklar ağırlık ile ilgili herhangi bir problem yaşanmadan gün içerisinde taşınabiliyor ve kullanılabiliyor.

Huawei tarafından üretilen kablosuz kulaklığın EMUI işletim sisteminin yanı sıra Windows, Android ve iOS platformlarıyla da uyumlu olduğunu belirtmek gerekiyor. Uyumluluk konusunda herhangi bir sorun olmadan kulaklığı cihazınıza eşleyebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

IP54 sertifikasına sahip olan kulaklık suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Bu sayede spor yaparken terlediğinizde veya yağmura maruz kaldığınızda endişe yaşamanıza gerek kalmıyor.

Batarya konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyen kablosuz kulaklık 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Örneğin kulaklık ile 4 adet film izleyebilir veya 4 yarı maraton koşabilirsiniz.

FreeClip şarj kutusuyla beraber 36 saate kadar pil ömrü sunuyor. Yani şarj kutusuyla birlikte günde 4 saat kullanım senaryosunda 1 haftaya kadar pil ömrü elde edilebiliyor.

Kulaklıkta yer alan otomatik sağ ve sol kulaklık tanıma özelliği çok büyük bir avantaj sağlıyor. Hangi kulaklığın sol, hangisinin sağ için olduğunu ayırt etmeye gerek kalmadan direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Böylece zaman kaybı yaşamazsınız.

Dokunmatik yüzey özelliğini destekleyen FreeClip'i kontrol etmek için kulaklığın herhangi bir yerine dokunabilirsiniz. Yani ister kulaklık ucundaki topa ister elastik konektöre isterseniz fasulye şeklindeki kısma dokunabilirsiniz. Bunu yaparak ses ayarı, şarkı geçme ve arama yanıtlama gibi işlevlerin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

Huawei tarafından üretilen kablosuz kulaklık modelinde çift cihaz bağlantı desteği de mevcut. Kulaklığı telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı saat arasından iki farklı cihaza bağlayabilir ve cihazlar arasında çok hızlı şekilde geçiş yapabilirsiniz.

Üst düzey ses kalitesi sunan 10,8 mm çift mıknatıslı yüksek hassasiyetli sürücü, müzik dinleme ve film dizi izleme deneyimini bambaşka boyuta taşıyor. Dolayısıyla bilgisayardan veya mobil cihazdan bir şeyler izlemek veya müzik dinlemek için her zaman kulaklığı kullanmak isteyebilirsiniz.

FreeClip modelinde "varsayılan", "yüksek", "tiz güçlendirme" ve "ses" olmak üzere toplamda 4 adet EQ ses efekti bulunuyor. Her ses efekti farklı müzik tarzı için uygundur. Örneğin "tiz güçlendirme" efekti klasik ve country türlerinde, "varsayılan" efekti ise pop ve dans türlerindeki müziklere daha uygundur.

Dinlediğiniz müzik türüne göre ses efektlerini Huawei AI Life uygulaması üzerinden kolayca ayarlayabilirsiniz. Bunun için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir.

Kablosuz kulaklık takılıyken dışarıda telefon görüşmesi yapmanız gerekebilir. Çift mikrofonun yer aldığı kulaklık VPU rüzgâr gürültüsü engelleme teknolojisini destekliyor. Bu, rüzgârlı havalarda bile kristal netliğinde telefon görüşmesi gerçekleştirilmesine imkân tanıyor.

Editörün Yorumu

Huawei FreeClip hem kullanışlı ve yenilikçi tasarımı hem de sunduğu özellikler ile fark yaratıyor. Her kulağa uyacak şekilde tasarlanan kablosuz kulaklık çok dayanıklı ve hafif bir yapıya sahip. Böylece kulaklık uzun süre boyunca herhangi bir problem yaşanmadan kullanılabiliyor. Kulaklığın kulağı rahatsız etmemesi de önemli bir detay.

Uzun pil ömrüyle dikkat çeken kablosuz kulaklık sık sık şarj etme işlemine gerek bırakmıyor. Huawei tarafından üretilen FreeClip kulaklık ile ister dışarıda bile sorunsuz telefon görüşmesi yapabilir, çok kaliteli bir ses deneyimi elde edebilir, dokunmatik yüzey sayesinde bazı işlemleri kolayca yapabilirsiniz.

Huawei FreeClip Özellikleri

Renk : Mor ve siyah

: Mor ve siyah Tek kulaklık Ağırlığı : 5,7 gram

: 5,7 gram Şarj Kutusu Ağırlığı : 45,5 gram

: 45,5 gram Şarj Girişi : USB-C port

: USB-C port Şarj Kutusu Bataryası : 510 mAh

: 510 mAh Kulaklık Bataryası : 55 mAh (Her biri)

: 55 mAh (Her biri) Mikrofon : 2 adet

: 2 adet Sürücü : 10,8 mm çift mıknatıslı yüksek hassasiyetli

: 10,8 mm çift mıknatıslı yüksek hassasiyetli Suya ve Toza Dayanıklılık : IP54 sertifikası

: IP54 sertifikası Pil Ömrü: Yalnızca kulaklık 8 saate kadar, şarj kutusuyla beraber 36 saate kadar

Huawei FreeClip Fiyatı

Siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Huawei FreeClip, 1 yıllık kayıp kulaklık sigortası hediyesiyle beraber 4.999 TL fiyata satılıyor. 4 Ocak 2024 tarihine kadar Huawei Online Mağazası’nda geçerli 400TL’lik indirim fırsatı bulunuyor. Bu fırsattan yararlanmak için AFC400PR kodunu kullanabilirsiniz.